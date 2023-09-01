Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor - Son Dakika

Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor

Son Güncelleme: 01.09.2023 22:49

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Afrika'da kaos yaratarak dünyanın dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Afrika'da kaos yaratarak dünyanın dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyledi.

"UKRAYNA, KIRIM'IN RUSYA'YA AİT OLMASINI TANIMIYOR"

Ukraynalı lider, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na video mesaj gönderdi. Rusya ile devam eden savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Kırım olmadan, Donbas olmadan ve işgal edilmiş topraklar olmadan Ukrayna'da ve dolayısıyla Avrupa'da sürdürülebilir bir barış olmayacak. Uygar bir millet olan Ukrayna, Kırım'ın Rusya'ya ait olmasını tanımıyor. Diğer ülkeler de bunu tanımıyor, dolayısıyla durum sürdürülebilir değil, kalıcı bir kaos yaşanacak. Rusya'nın aradığı da bu. Bu, diplomatik veya askeri yolla çözülebilir. Rus birliklerinin yarımadayı bırakması hayat kurtaracak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

"AFRİKA'DA KAOS YARATARAK DÜNYANIN DİKKATİNİ DAĞITIYORLAR"

Zelenskiy, Afrika ülkelerindeki gelişmelere atıf yaparak, "(Ruslar) Afrika'da kaos yaratmaya çalışırken dahi güç değil, zayıflık görüyoruz. Güçlü olduklarını göstermiyorlar, aslında dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

Ukraynalı lider, Zaporijya bölgesinin askerden arındırılmasının, nükleer felaketi önlemek için herkesin esas görevi olduğunu ifade etti. Zelenskiy, savaşın başından bu yana İtalya'nın kendilerini desteklediğini ve bundan şüphe etmediğini belirterek, gelecek yıl G7 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan İtalya'nın sadece Ukrayna'nın ya da Avrupa'nın güvenliği için değil, küresel güvenlik açısından güçlü çözümler getireceğini ifade etti.

AFRİKA'DA NELER OLUYOR?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. ECOWAS'ınülkeye askeri müdahale riski hale bulunuyorken, Nijer yönetimi ise Fransız büyükelçisinin ülkeden ayrılması için talimat verdi.

Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor

GABON'DA DA DARBE OLDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Afrika, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yendi
21:58 New York ezan sesiyle tanıştı
21:28 Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP liderine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
21:04 Bolu Belediyesi'nden sokak hayvanları kararı! Yapanlara 5 milyon lira ceza kesilecek
20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
19:55 KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
19:34 Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor
19:08 Suriye'deki Arap aşiretleri terör örgütü PKK'ya karşı birleşti! Camilerden cihat çağrısı yapılıyor
18:33 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakan Fidan ile görüştü: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak
17:55 Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 23:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement