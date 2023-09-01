Zelenskiy: Rusya Afrika'da kaos yaratmaya çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Afrika'da kaos yaratarak dünyanın dikkatini dağıtmaya çalıştığını söyledi.

"UKRAYNA, KIRIM'IN RUSYA'YA AİT OLMASINI TANIMIYOR"

Ukraynalı lider, İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül başında düzenlenen ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı Ambrosetti Forumu'na video mesaj gönderdi. Rusya ile devam eden savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Kırım olmadan, Donbas olmadan ve işgal edilmiş topraklar olmadan Ukrayna'da ve dolayısıyla Avrupa'da sürdürülebilir bir barış olmayacak. Uygar bir millet olan Ukrayna, Kırım'ın Rusya'ya ait olmasını tanımıyor. Diğer ülkeler de bunu tanımıyor, dolayısıyla durum sürdürülebilir değil, kalıcı bir kaos yaşanacak. Rusya'nın aradığı da bu. Bu, diplomatik veya askeri yolla çözülebilir. Rus birliklerinin yarımadayı bırakması hayat kurtaracak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

"AFRİKA'DA KAOS YARATARAK DÜNYANIN DİKKATİNİ DAĞITIYORLAR"

Zelenskiy, Afrika ülkelerindeki gelişmelere atıf yaparak, "(Ruslar) Afrika'da kaos yaratmaya çalışırken dahi güç değil, zayıflık görüyoruz. Güçlü olduklarını göstermiyorlar, aslında dünyanın dikkatini dağıtmaya çalışıyorlar." yorumunu yaptı.

Ukraynalı lider, Zaporijya bölgesinin askerden arındırılmasının, nükleer felaketi önlemek için herkesin esas görevi olduğunu ifade etti. Zelenskiy, savaşın başından bu yana İtalya'nın kendilerini desteklediğini ve bundan şüphe etmediğini belirterek, gelecek yıl G7 Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek olan İtalya'nın sadece Ukrayna'nın ya da Avrupa'nın güvenliği için değil, küresel güvenlik açısından güçlü çözümler getireceğini ifade etti.

AFRİKA'DA NELER OLUYOR?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. ECOWAS'ınülkeye askeri müdahale riski hale bulunuyorken, Nijer yönetimi ise Fransız büyükelçisinin ülkeden ayrılması için talimat verdi.

GABON'DA DA DARBE OLDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.