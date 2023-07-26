Sağlık-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini ilan etti! İşte memur ve memur emeklileri için istenen zam talebi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. 1 ay sürecek görüşmelerde yetkili konfederasyon Memur-Sen, hafta başında teklifini açıklamıştı. Zammın önümüzdeki yıl 6 yerine 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isterken, kamu görevlileri için aylık 7.650 TL kira yardımı talep etti. Sağlık Sen'de bugün teklifini açıklayarak Memur-Sen ile aynı taleplerde bulundu.

2024'TE 3'ER AYLIK ZAM İSTİYORLAR

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve İkinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi.

KİRA YARDIMI TALEBİ 7 BİN 650 TL

Doğan ayrıca "Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ NELER?

Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'in hafta başında açıkladığı talepler şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.