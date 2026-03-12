Adana'da Obezite Uyarısı: Geleneksel Beslenme Riskli - Son Dakika
Adana'da Obezite Uyarısı: Geleneksel Beslenme Riskli

Adana\'da Obezite Uyarısı: Geleneksel Beslenme Riskli
12.03.2026 10:00
Doç. Dr. Gamze Akkuş, Adanalıların beslenme alışkanlıklarının obeziteye yol açabileceği uyarısında bulundu.

ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Gamze Akkuş, ciğer yiyerek güne başlayan, öğle yemeklerinde çoğunlukla kebabı tercih eden, geceleri de şırdan tüketen Adanalıları uyarıp, "Buna hareketsizlik de eşlik ederse, kişilerde ilerleyen süreçte açlık kan şekerinde, kolesterolde, tansiyonda yüksekliklere ve obeziteye sebep oluyor" dedi.

Obezite oranında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'de, yüksek oranda obezite görülün iller arasında Adana ön plana çıkıyor. Kentin tarihi mekanlarında ciğer yiyerek güne başlayan, öğle yemeklerinde çoğunlukla kebabı tercih eden, geceleri de şırdan tüketen Adanalılar için ÇÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Akkuş uyarılarda bulundu.

'GÜZEL OLDUĞU KADAR RİSKLİ'

Klinikte gün geçtikçe obez hastalara daha sık rastladıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Gamze Akkuş, "Adana'da özellikle biraz daha protein ağırlıklı beslenmeyi, et yemeyi, yağlı besinleri seviyoruz. Sabahları güne ciğer yiyerek başlamak gibi ilginç bir alışkanlığımız var. Ben bunu en çok Adana'da gözlemledim. Özellikle şehrin belli bölgelerinde sadece buna hizmet eden mekanlar var. Şırdan ve ciğer gibi sakatatın yanı sıra kebabın aşırı tüketimi Adana'yı, Adana yapan özelliklerden ama güzel olduğu kadar da riskli. Bu durum Adananın metabolik hastalıkların en çok görüldüğü illerden olmasına neden oluyor" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜLMEYEN PROBLEMLERE NEDEN OLABİLİR'

Doç. Dr. Akkuş, "Ailesinde diyabet öyküsü olan, şeker, kolesterol, yüksek tansiyon hastası ya da hareketsiz bir yaşamı olan kişilerin et ürünlerini karbonhidratlarla birlikte tüketmeleri, onlarda geri dönülmeyen problemlere neden olabilir. Bu kişilerin günlük aldığı kalori hesabı bizim için önemlidir. Ancak kişiler, yağlı ve kalori ihtivası yüksek olan bu gıdaları tükettiklerinde aslında tüm günde alması gereken kaloriyi tek bir öğünde almış oluyor. Buna hareketsizlikte eşlik ederse, kişilerde ilerleyen süreçte açlık kan şekerinde, kolesterolde, tansiyonda yüksekliklere ve obeziteye sebep oluyor" dedi.

TANSİYON HASTALARINA 'SAKATAT' UYARISI

Doç. Dr. Akkuş, "Özellikle sakatatta çok fazla tuz var. Bu da risk grubundaki kişilerde tansiyon yükselmesine yol açarken, normal şartlarda alınması gereken tuz miktarının da üzerine çıkmış oluyor. Bu açıdan tansiyon hastalarının ayrıca dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca yaptığımız en büyük hatalardan biri; akşam saatlerinde kendimizi ödüllendirme amacıyla tükettiğimiz atıştırmalıklar oluyor. Yemek sonrası otururken; hiç önemsiz gibi görünen ve normalde gün içine yayılması gereken 3-4 porsiyon meyve, çayın yanında yenilen atıştırmalıklar ya da kuruyemişlerin tamamı bize kalori olarak geri geliyor. Ara ara, sık sık beslenmeyi bazı hasta grupları dışında artık önermiyoruz. Bazı hastalarda uzun açlık süresi çok daha faydalı ve etkili olabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çukurova Üniversitesi, Sağlık, Adana

Son Dakika Sağlık Adana'da Obezite Uyarısı: Geleneksel Beslenme Riskli - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Obezite Uyarısı: Geleneksel Beslenme Riskli - Son Dakika
