Ağız ve Diş Sağlığı Festivali\'nde \'diş sağlığı\' multidisipliner yönleriyle ele alındı

Sağlık

MEDİPOL Sağlık Grubu, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak için Ağız ve Diş Sağlığı Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Alanında uzman hekimler, ağız ve diş sağlığına dair multidisipliner ve interdisipliner yönleri geniş kapsamlı olarak ele aldı. Ayrıca, ziyaretçilere gülüş tasarımı için kullanılan cihazla birebir deneyim imkanı sunuldu.

Ağız ve diş sağlığı, vücudun temel taşlarının başında geliyor. Sağlıklı bir ağız sadece estetik bir gülüş sağlamıyor, aynı zamanda vücuttaki birçok hastalığın önlenmesinde de kritik rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda, diş hekimliğinin disiplinler arası gücünü ve ağız sağlığının yaşam kalitesine olan etkilerini vurgulamak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Festivali düzenledi. Diş hekimleri, akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin katılım gösterdiği festival, katılımcılara ağız ve diş sağlığıyla ilgili en son teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı da sundu.

GÜNDOĞAR: BAZEN SADECE DİŞ POLİKLİNİĞİNE GİDİP TEDAVİ ALMAK YETERLİ OLMUYOR

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endodonti Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Gündoğar, hastanelerde çeşitli branşların bir arada çalışabilmesinin, özellikle ağız sağlığı tedavileri için önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Kanser tedavisi gören hastaların tedavi sürecinde diş tedavilerini ertelemeden, uygun yöntemlerle bu süreçleri entegre edebildiklerini belirten Doç. Dr. Gündoğar, "Bazen sadece diş polikliniğine gidip tedavi almak yeterli olmuyor. Özellikle kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavi süreçlerinden geçen hastalarımız için ağız ve diş sağlığı tedavilerini çok daha dikkatli bir şekilde planlıyoruz. Bu hastalar için ilaçları ayarlayabiliyor, doktorlarla sürekli konsültasyon yaparak tedavi yöntemlerini belirleyebiliyoruz" dedi.

'TEDAVİ SÜRECİNDE DOKTORLAR ARASI KOORDİNASYON ÖNEMLİ'

Özellikle kanser tedavisi gören hastaların diş tedavilerinin nasıl bir planlamaya tabi tutulması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Gündoğar, bu süreçte doktorlar arası koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kanser tedavisi gören hastalarımızda, tedavi süreci boyunca ağız sağlığına yönelik özel önlemler almak gerekebiliyor. Çoğu zaman kullanılan ilaçlar, tedavi planlarını etkileyebilir. Bu nedenle diş tedavisi uygularken hastaların tüm tedavi geçmişini ve mevcut durumlarını göz önünde bulundurarak bir planlama yapıyoruz. Bu tür koordinasyonlar, hastalarımızın sağlığı açısından çok önemli."

BİLİR: GÜLÜŞ TASARIMI SADECE ESTETİK BİR İŞLEM DEĞİL

Diş Hekimliği Fakültesi Prototip Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Halenur Bilir de gülüş tasarımı ile ilgili gelişen teknolojiye dikkat çekerek, "Başlangıçta hastaların gülüş tasarımları sadece iki boyutlu fotoğraflarla yapılıyordu. Ancak zamanla bu tasarımlar, üç boyutlu modellerle daha gerçekçi hale getirildi. Şu anda ise Türkiye'de az sayıda bulunan dört boyutlu teknolojiye sahip cihazlarla, hastaların çene hareketleri eşzamanlı olarak kaydedilerek daha doğru ve fonksiyonel bir gülüş tasarımı yapılabilmektedir. Gülüş tasarımı sadece estetik bir işlem değil, doğru fonksiyonu da sağlamamız gerekiyor. Bu dört boyutlu cihazlarla, hastanın çene hareketlerini kaydedebiliyor ve ona uygun bir gülüş tasarımı yapabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde, hastaların protezleri takıldıktan sonra, eski çiğneme paternlerine ve fonksiyonlarına birebir uyum sağlayan estetik bir gülüş elde edebiliyoruz. Bu da hastaların tedavi sonrasında kendilerini evlerinde gibi hissetmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Gülüş tasarımının sadece görsel değil, fonksiyonel bir tedavi süreci olduğunun da altını çizen Doç. Dr. Bilir, doğru bir gülüş tasarımının, dişlerin ve çene hareketlerinin uyumlu olmasını sağlamak için teknolojinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bilir şu şekilde konuştu:

"Bu teknolojik gelişmeler, hastaların eski çiğneme alışkanlıklarına uygun, konforlu bir tedavi süreci yaşamasını mümkün kılıyor. Hastanın çene eklemindeki herhangi bir sorun, gülüş tasarımını etkileyebilir. Bu cihazlarla, hastanın hareketlerini kaydederek, çene eklemindeki potansiyel sorunları önceden tespit edebiliyoruz. Eğer bir problem varsa, önceden müdahale ederek fonksiyonel bir çözüm üretiyoruz. Bu, tedavi sürecinin sadece estetikle sınırlı kalmayıp, sağlıklı bir fonksiyonla da tamamlanmasını sağlıyor."

'HER HASTANIN ÇENE HAREKETİNİ BİREBİR KAYDEDEBİLİYORUZ'

Son olarak, gülüş tasarımında kullanılan dört boyutlu cihazların, hastalar için ciddi bir konfor sağladığını söyleyen Bilir, "Özellikle çiğneme esnasında yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması, hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Eskiden, hastaların kapanışını ortalama değerlere göre ayarlıyorduk. Ancak şimdi bu teknolojiyle, her hastanın çene hareketini birebir kaydedebiliyoruz. Bu sayede hastalar, eski çiğneme alışkanlıklarına dönerek, tedavi sonrası herhangi bir sorun yaşamadan normal yaşamlarına devam edebiliyor" diye konuştu.

UZMAN İSİMLERDEN SÖYLEŞİLER

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen söyleşilerde alanında uzman hekimler, ağız ve diş sağlığının farklı disiplinlerine dair önemli bilgileri katılımcılarla paylaştı. Gebe hastalarda diş tedavileri, antibiyotik kullanımı ve diş bakımı, kanser hastalarının tedavisinde diş sağlığının önemi ve kanser hastalarında yapılmaması veya kontrollü yapılması gereken tedaviler gibi özel sağlık konuları uzmanlar tarafından ele alındı. Ayrıca ağız sağlığının kalp ile ilişkisi, çene cerrahisi ve yenilikler, çocuklarda diş sağlığı, protez ve estetik çözümler, endodontik uygulamalarda yenilikler ve diş tedavi yöntemleri gibi farklı alanlarda da önemli bilgiler paylaşıldı.

Söyleşide, Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, en doğru şekilde diş fırçalama konusu hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, implant işlemleri hakkında konuştu. Prof. Dr. Murat Elli, ilik nakli olacak çocukların ağız sağlığına ilişkin açıklamalarda bulurken, Dr. Öğr. Üyesi Berna Türk ise, çocukların diş macunu seçiminin öneminden bahsetti.Gebelikte diş işlemleri hakkında bilgiyi ise Prof. Dr. Dilek Benk verdi.

TEKNOLOJİK DENEYİMLER VE ATÖLYELER

Söyleşilerin yanı sıra, konferans salonunun fuaye alanında ağız bakımına dair atölyeler düzenlendi. Ayrıca, ziyaretçilere gülüş tasarımı için kullanılan ileri teknoloji ürünü Modjaw cihazı ile birebir deneyim yapıldı. Ağız bakımı ve gülüş tasarımı gibi konular hem teorik hem de pratik olarak katılımcılara sunuldu.

DARÜLACEZE'DEKİ ÇINARLAR UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında, diş hekimleri Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Bu ziyaret sırasında sakinlerin ağız ve diş sağlığı kontrolleri özenle gerçekleştirildi ve ağız bakımına dair bilgilendirme yapıldı.