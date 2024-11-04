Aileden 6 Kişi Obezite Ameliyatı Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Aileden 6 Kişi Obezite Ameliyatı Oldu

Artvin'den gelen 6 kişilik aile, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde obezite cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

04.11.2024 22:32
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Aynı aileden 6 kişi Şehir Hastanesinde obezite cerrahisi ameliyatı oldu

ELAZIĞ - Fethi Sekin Şehir Hastanesi, obezite tedavisindeki başarılarıyla gurbetçi ve yabancı hastaların da tercihi oluyor. Son olarak Artvin'den gelen altı kişilik bir aileye obezite cerrahisi uygulandı ve aile sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Türkiye'nin sağlık sektöründeki güvenilir yüzlerinden olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, obezite tedavisinde başarılarıyla gurbetçi ve yabancı hastaların da tercihi haline geldi. Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi ile obeziteden kurtulamayan ve buna bağlı hipertansiyon, kalp, karaciğer, diyabet, kas ve iskelet sorunları yaşayan hastalara son çare olarak halk arasında mide küçültme olarak bilinen tüp mide ameliyatı, kilo vermeye yönelik cerrahi bir prosedür olarak başarıyla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde başarıyla uygulanıyor. Son olarak Artvin'den müracaat eden aile bireylerine Genel Cerrahi Kliniğinde görevli Op. Dr. Nizamettin Kutluer tarafından obezite cerrahisi uygulandı. Hala, kız kardeş, yeğen, anne, oğul, olmak üzere 6 kişilik bir aile, Obezite Cerrahisi Merkezine müracaat etti. Yapılan tetikler sonucunda aile bireylerine Genel Cerrahi Kliniği'nden Uzm. Op. Dr. Nizamettin Kutluer tarafından tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatları başarıyla tamamlanan aile, sağlıkla taburcu edilerek memleketlerine uğurlandı.

Aileye başarılı operasyonları gerçekleştiren Op. Dr. Kutluer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artvin'li aileye bu başarılı operasyonları gerçekleştiren Genel Cerrahi Kliniğimizde görevli Uzm. Op. Dr. Nizamettin Kutluer, "Çağımızın en büyük sorunlarından olan obeziteden kurtulmanın bir diğer yöntemi olan obezite cerrahisi ile ilgilenmekteyim. Fethi Sekin Şehir Hastanesi tam teşekküllü bir hastane olması sebebiyle çoğu hasta tarafından da tercih edilmektedir. Özellikle geçen haftalarda ameliyatını yaptığımız bir hasta portföyünden bahsetmek istiyorum; Aynı aileden 6 kişi Artvin'den gelen bir aileden bahsetmek istiyorum. Yine bizi duymuşlar, hastanemizin tam teşekkürlü ve muhteşem bir hastane olduğunu, bizim bu ameliyatta başarılı olduğumuzu duyunca akraba olarak topluca geldiler. Hala, kız kardeş, yeğen, anne, oğul olmak üzere 6 hastamız bu ameliyat için Karadeniz'den gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesini ve bizleri tercih ettiler. Başarılı bir şekilde ameliyatlarını yaptık. Takiplerini sağlamak üzere sağlıkla taburcu ettik. Hastalarımız çok mutlu ve keyifli bir hasta grubuydu hatta hastanemize ve bana şiir de yazmışlardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Hastanemizin de bu şekilde tercih edilmesi bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Tüm bu hastalar obeziteden kurtulmak için bizim hastanemizi tercih etmektedir. Son yıllarda daha da gelişerek obezite merkezi haline geldik, tüm hastalar ameliyat olduktan sonra gidip bulundukları illerde diğer hastalarla ya da diğer kişilerle karşılaştıklarında hastanemizi ve bizi önerdikleri her geçen gün daha fazla tercih ediliyoruz. Bu imkanı sağladığı için hastanemize teşekkür ediyorum. Obeziteyle mücadele için her zaman burada olacağımızı ve her hastaya da yardımcı olacağımızı bildirmek istiyorum "dedi.

Ameliyat olan aile üyelerinden 19 yaşındaki Safa Erkılıç ise, " 19 yaşındayım. Bundan yaklaşık bir ay önce amcam İbrahim Erkılıç burada ameliyat oldu ve ameliyattan sonra hiç ağrı çekmedi. Bu süreç çok seri bir şekilde devam etti. Amcam hemen hemen bir ayda 16 -17 kilo verdi. Onu gördükten sonra biz de 5 kişi olarak Artvin'den kalktık geldik. Biz de sülalece kilolu olduğumuz için ameliyat olmak istedik. Refakatçi olarak annem gelmişti yanımda. Doktor annemi gördükten sonra ameliyat için hiçbir engelin olmadığına karar verdi. Annem de burada ameliyat olan hastaları gördükten sonra içi ferahladı ve o da ameliyat olmaya karar verdi. Allah'a hamdolsun şimdi hiçbir eksiğimiz yok. Özellikle doktorlar ve diğer personeller buraya geldiğimizden beri mesela gerekli tahliller olsun, gerekli işleri ne bileyim gezmeleri falan olsun her zaman yanımızdaydılar. Hepsinden Allah razı olsun. Hem doktor olarak hem hastane olarak hem personel olarak çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz. Buraya ilk ben randevu almaya çalıştığım zaman halam; al şu numaraya mesaj at buradan randevu alabilirsin dedi. Meğer Doktor Bey'in kendi şahsi numarasıymış. Ben bu kadar ilgilendiklerini ilk defa burada gördüm " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aileden 6 Kişi Obezite Ameliyatı Oldu - Son Dakika

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