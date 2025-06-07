Antep Fıstığı'nın Yükselişi - Son Dakika
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Antep Fıstığı'nın Yükselişi

Antep Fıstığı\'nın Yükselişi
07.06.2025 10:42
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Sosyal medya etkisiyle antep fıstığı, lüks atıştırmalıkların vazgeçilmezi haline geldi.

Şu anda her yerde antep fıstığı karşımıza çıkıyor; sosyal medyadaki viral paylaşımlardan popüler yemek tariflerine ve aşırı derecede pahalı çikolatalara kadar. Peki antep fıstığı neden birden bu kadar popüler oldu?

Aralık 2023'te bir TikTok kullanıcısı, Dubai'den satın aldığı bir çikolatayı yediği bir videoyu paylaştı. İçi yeşil fıstık kreması ve kadayıfla doluydu. Video hızla popüler oldu ve 90 milyon görüntülenmeye ulaştı.

'Dubai çikolatası' adı verilen bar, yüz binlerce sosyal medya paylaşımıyla 2025'in en popüler atıştırmalığı haline geldi.

Şimdi, Dubai'den ilham alan birçok farklı çikolata bar markasına ek olarak, fıstık kremaları, ezmeleri, pastaları ve dondurmalara yönelik bir talep var.

Ünlü İngiliz süpermarketi Waitrose'da trend inovasyon yöneticisi olan Emilie Wolfman, süpermarketin sosyal medya trendi başladığından beri fıstık ürünleri isteyen tüketicilerde büyük bir artış gördüğünü söylüyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Waitrose.com'da "fıstık" aramaları %788 gibi artış göstermiş.

"Fıstığın lüks bir cazibesi var. Çikolatadan tuzlu hamur işlerine ve hatta soslara kadar çok çeşitli yiyeceklere entegre edilebilen çok yönlü bir malzeme olması, popülerliğini artırıyor" diyor Wolfman.

Online alışveriş platformu Ocado'nun atıştırmalık ve kuruyemiş alımından sorumlu yetkilisi James Conder de aynı fikirde ve aramaların yıllık bazda %203 artışla "hızla yükseldiğini", 'antep fıstığı ezmesi' aramalarının ise %596 oranında arttığını söylüyor.

Fıstık ürünleri neden pahalı?

İngiltere'deki süpermarket zinciri Morrisons, "Kabuksuz doğal fıstık satışları son 12 ayda sabit kalmış görünüyor. Dolayısıyla, bu trend lüks şekerleme sektöründe görülüyor" diye açıklıyor.

Antep fıstığı, en azından kısmen üretiminin oldukça maliyetli olması nedeniyle daha pahalı bir kuruyemiş.

Bu maliyet daha sonra antep fıstığı ürünlerine de yansıyor.

Büyük bir şekerleme markasının en yaygın Dubai çikolatalarından biri, 145 gramı 10 sterline satılıyor ve daha pahalı olan birçok başka ürün de bulunuyor.

Aynı şekilde, antep fıstığı kreması kavanozları da genellikle 10 sterlinden daha pahalı.

Ancak fıstıkta tasarruf etmenin yolları var. Toplu satın almak kilogram başına daha ucuza geldiği gibi, Orta Doğu veya Güney Asya süpermarketlerinde, bu bölgelerin mutfaklarında çok popüler oldukları için daha iyi fiyatlardan alabilirsiniz.

Tarif geliştiricisi ve yazar Sanjana Modha, fıstık kremasını daha ucuza getirmek için "Badem veya kaju gibi daha ucuz kuruyemişlerle fıstıkları çoğaltabilirsiniz" diye öneride bulunuyor.

Antep fıstığını nasıl saklamalı?

Yemek tarifleri geliştiricisi Philippa Davis, antep fıstığını en iyi saklama yöntemlerini şöyle anlatıyor:

"Çoğu kuruyemiş gibi, fıstıkların da en iyi durumda kalması için özenle saklanması gerekiyor. Serin ve karanlık bir yerde, hava almayan kaplarda saklamak ideal.

"Ama yeriniz varsa uzun süre saklamak için buzdolabı veya dondurucu en iyisi, çünkü yağların oksidasyonunu yavaşlatır."

Davis, antep fıstığını kullanırken önce biraz kavurduğunu, böylece yağları ve aromalarının daha iyi hale geleceğini söylüyor.

"Ne kadar çok kavurursanız, o kadar toprak kokusu olur, bu yüzden hassas bir yemekse çok hafif kavurun. Bu şekilde kullanacaksanız, kavurduktan sonra doğramak en iyisidir."

Antep fıstığı sağlığa yararlı mı?

İçi antep fıstığı ile doldurulmuş bir çikolata barının en sağlıklı atıştırmalık olmadığı açık. Ama diyetisyen Bini Suresh, antep fıstığının sağlık açısından faydaları olduğunu söylüyor.

"Antep fıstığı, protein (30 gramda yaklaşık 6 gram), lif (30 gramda yaklaşık 3 gram) ve doymamış yağlar, özellikle tekli ve çoklu doymamış yağlar açısından mükemmel bir kaynak. Bu besinler, kalp sağlığı ve genel sağlık için gerekli."

Antep fıstığı ayrıca oksidatif strese karşı koruma sağlayan ve göz sağlığını destekleyen E vitamini, polifenoller ve karotenoidler gibi antioksidanlar açısından da zengin.

Araştırmalara göre, antep fıstığı kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü düşürüyor, lipit profillerini iyileştiriyor ve tansiyonu düşürüyor. Bunların tümü kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörleri olarak biliniyor.

Ancak Suresh şu uyarıda da bulunuyor:

"Bununla birlikte, tuzlu fıstıkta genellikle sodyum içeriği yüksektir ve bu da bazı sağlık yararlarını ortadan kaldırabilir. Yüksek sodyum içeren beslenme, tansiyonun yükselmesine ve kardiyovasküler riskin artmasına neden olur."

Optimum sağlık yararları için, tuzsuz fıstık tüketme veya minimum tuzla kavurma önerisinde bulunuyor.

Kremamsı bir kıvam ve sağlıklı yağ ve protein takviyesi için smoothie'lere karıştırılabileceğini belirtiyor.

Kaynak: BBC

Sosyal Medya, Ekonomi, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antep Fıstığı'nın Yükselişi - Son Dakika

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