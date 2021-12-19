Üye Girişi
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar - Son Dakika

Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar

19.12.2021 11:17

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. doz aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanları, aşı olmayan hastaların yaşadıkları acıya tanıklık ediyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 2. doz aşı oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de yoğun bakımda görev yapan sağlık çalışanları, aşı olmayan hastaların yaşadıkları acıya tanıklık ediyor.

Kovid-19 aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan kentte, aşıları eksik ya da olmayan hastaların yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin en yakın tanıkları, sağlık çalışanları.

Salgın sürecinin başından bu yana çalışma içerisinde olan yoğun bakım çalışanları, birçok acıya şahitlik etti.

Sağlık çalışanları hastalarının hayata tutunabilmesi için büyük gayret gösterse de yoğun bakımda çoğunluğu oluşturan aşısız veya aşıları eksik olan hastalarından kaybettikleri de oluyor.

Bingöl Devlet Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Sabahattin Taşkıran, AA muhabirine, yoğun bakıma gelen hastaların aşı oranlarının düşük olduğunu söyledi.

Aşı olanların genellikle normal serviste tedavi gördüğünü aktaran Taşkıran, aşılı hastaların bu süreci hafif semptomlarla geçirdiğini belirtti.

"Akciğerlerini kullanamıyorlar"

Aşısız hastaların yoğun bakımda ciddi bir "nefes açlığı" çektiğine işaret eden Taşkıran, şöyle konuştu:

"Boğuluyor hissiyle geliyorlar. Kovid-19 öyle bir hastalık ki akciğeri ciddi anlamda etkiliyor ve hastalar nefes alamıyor. Almak istedikleri halde nefes alamıyorlar. Bu da hastanın boğulma hissine sebep oluyor. Düşünün ki bu hastaların bilinci açık, herkes gibi konuşabiliyor ama suyun altındalarmış gibi akciğerlerini kullanamıyorlar."

Bu durumda hastalara müdahalede bulunmak zorunda kaldıklarını ve hastaları entübe ettiklerini dile getiren Taşkıran, bu süre zarfında hastaların uyutulması gerektiğini anlattı.

"Mekanik vantilatöre bağladığımız hastalar, bu sefer mekanik vantilatörle boğuşuyor." diyen Taşkıran, Kovid-19'un akciğerleri çok ciddi etkilediğini söyledi.

Kesinlikle aşı olunması gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Aşı olup da yoğun bakıma gelen hasta yok mu? Var elbet, ama aşısız olanlar, aşılı olanlara göre 4 kat daha fazla hastalığı ağır geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, sağlık çalışanlarının bir saniye beklemeden aşılarını olduğunu vurgulayarak, "Tarihte de salgın hastalıkların yok olması aşı ile olmuştur. Bu salgının dünya üzerinden azalması veya yok olması tamamen aşıya bağlıdır. Ne bir tedavi ne bir ilaç hiçbiri bu hastalığı ortadan kaldırmaz, salgın hastalıkların tek çözüm yolu aşıdır, aşılanmadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasta resmen ölümünü hissediyor"

Virüsün hastalarda birçok sıkıntıya yol açtığını anlatan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölümün her türlüsü kötüdür ama boğularak ölmek, gerçekten kötü bir duygu. Burada bunu hastalarda görüyoruz. Gözümüzün içerisine bakarak ölümü hissediyor. Yani o acıyı hissediyor. Onun yanında mekanik vantilatöre bağlanmak, ağzından ciğerlerine inen bir hortumla yaşayabilmek kötü."

Bu acılara maruz kalmamak için kesinlikle aşı olunması gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Basit bir nefes darlığıyla, eklem ağrısıyla geçirmek var, diğer ucunda yoğun bakımda makineye bağlı, boğulma hissiyle acı çekmek var. Sadece bu da değil birçok semptomu da var. Biz sadece işin solunum boyutunu konuşuyoruz. Hasta buraya geliyor 'üzerimden dozer geçmiş gibi hissediyorum' diyor." diye konuştu.

"Çok ciddi travmalar oluştu"

Anestezi yoğun bakım hemşiresi Hatice Bingöl de yoğun bakıma aldıkları her bir hastanın ayrı bir hikayesinin geride kaldığını kaydetti.

Salgının bir gün sona ereceğini ancak yüreklerinde çok büyük acılar bıraktığını anlatan Bingöl, "Hastayı buraya kabul ettiğimizde en büyük korkuları zaten yakınlarından ayrı olmaları. Yalvararak, 'bize nefes olun' demeleri istedikleri tek şey. Biz onlara yardımcı olmak adına evet işimizi yapıyoruz tabii ama hepimiz duygusal travmalar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 hastalığının önemsenmesini isteyen Bingöl, aşının ne kadar önemli olduğunu gelen hastalarda gördüklerini anlattı.

Aşının Kovid-19'u yenmeleri için en büyük silah olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Bu yüzden lütfen vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar." dedi.

Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar

Yoğun Bakım, Türkiye, Bingöl, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:38 Dolar bozdururken o anları paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı!
13:30 Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun
13:23 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor
12:55 Kabine yarın ekonomi gündemiyle toplanıyor! Masada 3 kritik başlık var
12:39 Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi!
12:37 Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük
12:26 Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz'ün ayrılığı kısa sürdü!
11:59 Arda ve hakem arasında tansiyon neden yükseldi?
11:27 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi
11:26 Dövizdeki hareketlilik deniz taşımacılığını etkiledi! İstanbul'da hizmet veren Turyol bazı seferlerini iptal etti
Son Dakika: Muslera'dan sonra bir kötü haber de Diagne'den geldi! Son Dakika: Muslera'dan sonra bir kötü haber de Diagne'den geldi!         
13:42
New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Haberde dikkat çeken bir Türkiye detayı da var New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Haberde dikkat çeken bir Türkiye detayı da var         
13:36
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 13:47:36. #1.12#
SON DAKİKA: Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement