Gençlerde sigara alarmı: 13-17 yaştaki her 10 kişiden 3'ü sigara kullanıyor - Son Dakika
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Gençlerde sigara alarmı: 13-17 yaştaki her 10 kişiden 3'ü sigara kullanıyor

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Gençlerde sigara alarmı: 13-17 yaştaki her 10 kişiden 3\'ü sigara kullanıyor
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TÜİK'in son araştırmasını aktaran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7,5 milyonluk 13-17 yaş grubunda sigara kullananların sayısının 2,5 milyona ulaştığını söyledi. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının ortalama 17 olduğunu hatırlatan Memişoğlu, tabloyu 'dramatik' olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'de 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30'u sigara kullanıyor. Dramatik bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Bakan Memişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği Programı'na katıldı. Bakan Memişoğlu, yaptığı konuşmada, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirterek Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına ve bu alanlarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin beş temel sağlık sorunu bulunduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, bunları obezite, tütün ve kötü alışkanlıklar, uyuşturucu, davranışsal bağımlılıklar ve düşük doğurganlık hızı olarak sıraladı. Bakan Memişoğlu, toplumun sağlığını korumak için özellikle obezite ve tütün kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YILDA 8,5 MİLYAR PAKET SİGARA SATILDI

Tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de 2025 yılında 8,5 milyar paket sigara satıldığını, sigaraya harcanan peşin paranın yıllık 15 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Memişoğlu, "Bugün son yapılan TÜİK araştırmasında Türkiye'de şu anda 13 ile 17 yaş arasındaki çocukların, gençlerin nüfusu 7,5 milyon. 7,5 milyonluk bu nüfusun 2,5 milyonu sigara kullanıyor. Yani 13 ile 17 yaş arasındaki nüfusun yüzde 30'u sigara kullanıyor bu toplumda şu anda. ve toplumun sigaraya başlama yaş ortalaması 17 Türkiye'de. Onun için dramatik bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu özellikle size belirtiyorum" şeklinde konuştu.

8 BİN KİŞİYE BELİRTİ OLUŞMADAN KANSER TANISI

Aile hekimlerinin çalışmalarıyla son bir yılda 8 bin kişiye henüz klinik belirti oluşmadan kanser tanısı konulduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, erken teşhisin önemini vurguladı. Memişoğlu, aile hekimleri aracılığıyla hastanelerden randevu alınabildiğini, hastaların belirtileri ve geçmişlerine ilişkin bilgilerin ilgili hekimlere elektronik sistem üzerinden iletilebildiğini kaydetti.

Sağlık kurulu raporuyla kullanılan ilaçların teminini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirten Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin ilaç yazma ve rapor düzenleme yetkilerinin genişletildiğini söyledi. Ücretsiz kanser taramalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, bütün taramalarla 31 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 17 branşta ücretsiz hizmet sunulduğunu belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, vatandaşların hastalanmadan da bu merkezlerden yararlanması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, merkezlerde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyolog, diş hekimi ve çocuk gelişimcisi hizmetlerinin yanı sıra kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

Türkiye'de sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, hastane sayısının bin 156'dan bin 526'ya, yatak sayısının 164 binden 274 bine yükseldiğini söyledi. Nitelikli yatak sayısının 18 binden 184 bine, yoğun bakım yatak sayısının ise 2 binden 48 bine çıkarıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanı sayısının da 378 binden 1,5 milyona ulaştığını belirtti.

PRİMER SEZARYEN ORANI 5,5 PUAN DÜŞTÜ

Normal doğumun desteklenmesine yönelik çalışmalara da değinen Bakan Memişoğlu, "Fizyolojik olan normal doğum. Sezaryen bir ameliyat şekli" dedi.

İlk gebeliğini yaşayan anne adaylarına gebeliğin son üç ayında ebe tahsis edildiğini ve Anne Yolculuğu mobil uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Bakan Memişoğlu, 2024'ten bu yana ilk kez primer sezaryen oranlarının 5,5 puan düştüğünü bildirdi.

Evde sağlık, palyatif bakım, uzaktan sağlık hizmetleri ve aile hekimliğini entegre eden bir sistem oluşturduklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, uygulamanın Kayseri ve İzmir'de pilot olarak yürütüldüğünü söyledi. Yoğun bakımdan çıkarılan hastaların ihtiyaçlarına uygun bakım birimlerine yönlendirilmesi ve evlerinde uzaktan takip edilmesi için çalışmalar yapıldığını kaydeden Bakan Memişoğlu, uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Sağlıklı bireylerin sağlıklarını korumalarına yönelik esenlik mevzuatını da hayata geçirdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, bu merkezlerde tedavi amaçlı uygulama yapılmayacağını ve iyileşme dönemindeki hastalara hizmet verilmeyeceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Esenlik mevzuatı ne biliyor musun. Sağlam insanların sağlıklı kalması için olan sağlık hizmeti bu. Özel sektörde açtık bunu. İki tane kırmızı çizgimiz var: Bir, tedavi maksatlı ve tedavi amaçlı uygulama olmayacak. İki, nekahet döneminde de olmayacak. Yani ameliyat olduğunuz altı ay içinde, o iyileşme döneminde siz ona esenlik merkezinde bakamazsınız. Ama altı ay geçti, fizik tedavi alacak. O zaman isterseniz bu esenlik merkezlerinde rahatlıkla sağlık hizmeti alabiliyorsunuz" diye konuştu.

Bakanlık görevine başladığından bu yana 524 aile sağlığı merkezi ve 45 sağlıklı hayat merkezi yaptıklarını belirten Memişoğlu, 365 aile sağlığı merkezinin inşaatının sürdüğünü ve 766 merkezin daha planlandığını ifade etti. Bakan Memişoğlu, bu yıl 68 hastanenin tamamlandığını, 12 ağız ve diş sağlığı merkezi yapıldığını ve 106 hastanenin inşaatının devam ettiğini bildirdi.

"Üreten Sağlık" modeliyle bilimsel fikirleri ürüne dönüştürmeyi ve yerli sağlık teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Memişoğlu, bilim insanlarını üreticiler ve finansörlerle buluşturduklarını söyledi. Türkiye'de mobil röntgen cihazı üretildiğini ve cihaza yapay zeka özelliği eklendiğini kaydeden Sağlık Bakanı Memişoğlu, ASELSAN ile geliştirilen kalp-akciğer makinesinin yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla kullanılmaya başlandığını ifade etti. Bakan Memişoğlu, ayrıca iki yıl içinde yüzde 70 yerlilik oranına sahip ultrason cihazları üretilmesinin ve sekiz aşının yerli olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bebek ölüm hızının sağlık hizmetlerinin niteliğini gösteren önemli ölçütlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, 2002 yılında canlı doğumda binde 31,5 olan bebek ölüm hızının bugün binde 7,7'ye düştüğünü belirtti. Oranın 2024'te binde 8,9 iken bir yılda binde 7,7'ye gerilediğini belirten Bakan Memişoğlu, "1,1 ne demek biliyor musunuz. 3 bin bebek yaşıyor demek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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