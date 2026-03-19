Bayramda Sağlıklı Beslenme İpuçları

19.03.2026 12:50
Uzun açlık sonrası bayramda aşırı beslenmek sağlık sorunlarına yol açabilir. Denge önemli.

UZUN süreli açlık döneminin ardından bayramda birdenbire artan porsiyonlar ve yüksek şekerli besin tüketiminin mide-bağırsak sorunlarından kan şekeri dalgalanmalarına kadar pek çok sağlık problemini tetikleyebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, "Ramazan boyunca azalan öğün sayısı ve değişen metabolizma hızının ardından bayramda birdenbire yoğun ve ağır besinlere yönelmek sindirim sistemini zorlayabilir. Ani beslenme değişikliği risk oluşturabiliyor. Özellikle sabah kahvaltısını atlayarak güne tatlı ve hamur işleriyle başlamak, gün boyu kan şekeri dalgalanmalarına neden olabiliyor" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Diyetisyen Yağmur Satıroğlu, özellikle bayramın ilk günlerinde yapılan beslenme hatalarının mide ağrısı, hazımsızlık, reflü, kabızlık, kan şekeri dengesizlikleri ve ani kilo artışı gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, "Ramazan boyunca azalan öğün sayısı ve değişen metabolizma hızının ardından bayramda birdenbire yoğun ve ağır besinlere yönelmek sindirim sistemini zorlayabilir. Özellikle sabah kahvaltısını atlayarak güne tatlı ve hamur işleriyle başlamak, gün boyu kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bayram döneminde amaç, hem sosyal sofraların keyfini sürmek hem de vücudun dengesini korumak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'GÜNE HAFİF VE DENGELİ BİR BAŞLANGIÇ YAPILMALI'

Bayram sabahında uzun süreli açlığın ardından yapılan ilk öğünün, günün geri kalanını doğrudan etkilediğini aktaran Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, güne peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek, mevsim sebzeleri ve yeterli su tüketimi ile başlanmasının hem tokluk süresini uzattığını hem de gün içinde aşırı yeme isteğini azalttığını ifade etti.

'TATLI VE ŞEKER TÜKETİMİNDE PORSİYON KONTROLÜ ŞART'

Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, "Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramları arasında yer alan şeker, çikolata ve şerbetli tatlılar, kısa sürede yüksek miktarda enerji alınmasına neden olabiliyor. Özellikle art arda tüketilen tatlılar, kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere yol açarak halsizlik, uyku hali ve iştah artışı oluşturabiliyor. Porsiyon kontrolü yapılmalı. Şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar tercih edilmeli, mümkünse sütlü veya meyveli tatlılara yönelinmelidir. Ardışık tüketimden kaçının. Gün içinde farklı ziyaretlerde sunulan tatlıların tamamını tüketmek yerine, bir seçim yapılmalı. Aç karnına tatlı tüketilmemeli. Tatlılar ana öğünden sonra tercih edildiğinde kan şekeri dengesi daha iyi korunabiliyor" diye konuştu.

'SIVI TÜKETİMİ VE HAREKET İHMAL EDİLMEMELİ'

Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, "Ramazan boyunca azalan su tüketimi alışkanlığı, bayramda da devam ediyor. Oysa yeterli sıvı alımı hem sindirim sisteminin düzenli çalışması hem de metabolizmanın dengelenmesi açısından büyük önem taşıyor. Gün içinde en az 2–2,5 litre su tüketilmesi öneriliyor. Bayram ziyaretleri sırasında uzun süre oturmak yerine kısa yürüyüşler yapılması da sindirimi desteklemekte ve alınan fazla enerjinin dengelenmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

'KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerde bayram dönemindeki beslenme hatalarının daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, "Ani ve yüksek şeker tüketimi diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü bozabilirken, aşırı tuz ve yağ tüketimi tansiyon ve kalp yükünü artırabilmektedir. Bu gruptaki bireylerin öğün düzenini koruması, ilaç saatlerini aksatmaması ve porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

'ÖLÇÜLÜ VE DENGELİ BESLENME BAYRAMIN KEYFİNİ ARTIRIR'

Uzm. Diyetisyen Satıroğlu, bayramın sağlıklı geçirilmesi için temel yaklaşımın kısıtlama değil, denge ve ölçü olduğunu belirterek, "Küçük porsiyonlar, yavaş yemek, yeterli su tüketimi ve gün içinde hareket etmek, bayram sürecinin hem keyifli hem de sağlıklı geçirilmesini sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

