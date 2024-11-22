Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayat

Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayat

10 yıldır böbrek yetmezliği çeken Hatice Ayçin, nakil sonrası sağlığına kavuştu. Organ bağışına dikkat çekti.

22.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil için sıra beklediği sırada çantasını da hazır bulunduran hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikamet eden evli ve tek çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Ayçin, 2007'de hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı.

Medikal tedavilerle iyileşmeye çalıştığı 9 yılın ardından 2016'da diyaliz ünitesi desteği verilmeye başlanan Ayçin, ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Beklediği haber gelince Çanakkale'ye davet edilen Ayçin'e, Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek nakledildi.

Hastaneden taburcu edilen Hatice Ayçin, gazetecilere, 17 yıllık süreçte bu hastalığın kendisini ruhen ve bedenen çökerttiğini söyledi.

Her an ölecekmiş gibi beklediğini belirten Ayçin, "Çantamı her an hazır tuttum, bir umutla bekledim. Bir anda telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik." dedi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ayçin, herkese organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Doku uyuşmazlığı nedeniyle eşinin böbreği olmadı

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan da Ayçin'in 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyaliz ünitesine bağlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eşinden böbrek nakli için çalışma başlatıldığını ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Alan, şöyle konuştu:

"Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 8 yıl boyunca diyalize girdi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için de risk fazlaydı; 10'uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an haber gelecekmiş gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanım'a nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu."

Kaynak: AA

Böbrek Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Organ Nakli, Hastane, Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:15:45. #1.11#
SON DAKİKA: Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.