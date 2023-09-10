Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu - Son Dakika

Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu

Son Güncelleme: 11.09.2023 17:40

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne giren bir sokak kedisinin solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi. Röntgene alınan kedinin diyaframında yırtık olduğu anlaşıldı. Hızlı bir şekilde ameliyata alınan kedi sağlığına kavuştu. Öte yandan rahatsızlık çeken kedinin, hayvan hastanesinin yolunu bulup gelmesi ise hastanedeki personelleri şaşkına çevirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne giren sokak kedisinde solunum sıkıntısı fark edilince, röntgene alındı. Diyafram rüptürü (yırtılması) olduğu anlaşılınca ameliyat edilen kedi, sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Elif Ünlü, "Bu yırtıktan dolayı karın organlarının birçoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Bunun tek tedavisi; ameliyat. Ameliyat olmazsa, ölümcül bir hastalık" dedi.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi

VETERİNER HEKİM, KEDİYİ KUCAĞINA ALINCA ANLADI

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 9 Ağustos'ta giren sokak kedisini fark eden veteriner hekim Elif Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu çektiğini fark etti. Bunun üzerine röntgene alınan kedide, diyafram rüptürü (yırtılması) olduğu anlaşıldı. Cerrahi kliğinde ameliyata alınan kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Öğrencilerin 'Ali Cabbar' olarak isim koyduğu kedi ile nöbette karşılaşan, kucağına aldığında solunum sıkıntısı çektiğini anlayan Elif Ünlü, elle yaptığı muayenede de karın organlarının yerinde olmadığını tespit ettiğini söyledi.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi


"ORGANLARININ BİRÇOĞU GÖĞÜS BOŞLUĞUNA GEÇMİŞTİ"

Ünlü, "Röntgen ile diyafram rüptürü rahatsızlığı olduğunu belirledik. Diyafram rüptürü, karın ve göğüs boşluğu arasındaki bir yapı. Bu yapı, yırtılıyor. Muhtemelen ya biri tekme atmıştır ya yüksekten düşmüştür veya kaza geçirmiştir. Bu yırtıktan dolayı karın organlarının birçoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Yırtığı küçük olmasına rağmen, birçok organı buradan geçmişti. En ufak bir stres anında solunum stresine giriyordu. Bunun tek tedavisi; ameliyat. Ameliyat olmazsa, ölümcül bir hastalık. Organlar diğer organlara yapışabilir, hayvanın solunum şikayetine neden olabilir ve ölümüne yol açabilir. Bu yüzden ameliyat olması gerekiyordu" dedi.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi

"GENEL SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ"

Kedinin 10 Ağustos'ta ameliyata alındığını belirten Ünlü, "Şu an dikişleri alındı. Genel sağlık durumu çok iyi. İsmini de öğrencilerimiz 'Ali Cabbar' koydu. 9-10 aylık erkek kedi. Kendisine yuva arıyoruz. Açıkçası kendi kendine hastaneye geldi. Nasıl girdiğini bilmiyoruz ama sabah bizi takip etti. Diğer kliniklere gitmedi, cerrahi kliniğine geldi. Sanki, 'Beni tedavi edin' dedi ve buraya geldi. Açıkçası ona alıştık, o da bize. Yaklaşık 2 ay içerisinde kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonra sıcak bir yuvaya gitmesini istiyoruz. Buranın maskotu haline geldi. Ayrılması zor olacak" diye konuştu.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi

"HASTANEMİZİN YOLUNU KENDİSİ BULUP, GELMİŞ"

Başhekim Doç. Dr. Sevim Kasap da hayvan hastanesinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, ameliyat olan kediye ilişkin, "Hastanemizin yolunu kendisi bulup, gelmiş. Sanki hastalığını biliyormuş gibi cerrahi kliniğinde gezintiye çıkmış. Bunun sonrasında tabii ki gece nöbetindeki veteriner hekim arkadaşların dikkatini çekmiş. Muayenesi sonrasında tanısı konulup, opere edilmiş. Şu anda da durumu gayet iyi" dedi. Sokak kedisinin hayvan hastanesine girip, dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi
Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu
Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu
Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Ameliyat, kedi, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
17:42 Rusya'dan tehdit gibi uyarı: ABD yakında 11 Eylül tarzı bir saldırıya maruz kalabilir, ancak bu kez nükleer silahla
17:26 İzmir'de Atatürk Anıtı'na, "Boş yapma Atatürk" yazan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:13 Fatih Terim'in ''Seni milli takıma geri istiyoruz'' diyen taraftara verdiği tepki çok konuşulur
17:11 6 yaşındaki çocuk gelin davasının tutuklu sanıklarından biri için tahliye kararı çıktı
17:04 Oyuncu Ferit Kaya, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu
16:55 Bir garip gelenek! Gelin, damadı boynuna tasma takarak eve soktu
16:55 Hava gösterisi yapan uçak yere çakıldı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
16:51 Ermeni askerler, üzerine bomba bağladıkları köpeği Azerbaycan askerlerinin mevzisine gönderdi
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore lideriyle görüştü! Türkiye'ye 3. nükleer santral kuruluyor
16:39 Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım'da oynanacak! Kaldığı dakikadan başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 17:51:50. #1.12#
SON DAKİKA: Solunum sıkıntısı yaşayan kedi hastaneye gitti, ameliyata alınıp sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement