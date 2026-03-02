Check Up Öncesi Ne Yapılmalı?
Check-up öncesi genel hazırlıklarınıza özen göstermeniz hastanedeki sürecin hızlı geçmesini sağlar. Randevuya gelirken daha önce yapılmış tahlil, röntgen ve epikriz raporlarınızı mutlaka yanınıza almanız gerekir. Ayrıca taramanızdan en doğru sonuçları almak için, check up öncesi yapılması gerekenler şunlardır:
Check Up Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?
Check up öncesi kullandığınız ilaç, takviye ve kişisel bakım rutinlerine dikkat etmeniz gerekir. Tansiyon, şeker veya kalp gibi rutin ilaçlarınızı hekiminiz aksini söylemedikçe kesmemeniz gerekir. Ancak içmeden önce de mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Check up öncesinde ayrıca demir ilacı kullanmayı kesmeniz gerekir. Dışkıda gizli kan testiniz varsa 5 gün önceden aspirin almayı da durdurmalısınız. Düzenli aspirin ya da demir ilacı kullanmanızı gerektiren bir kalp hastalığınız varsa bunu doktorunuza bildirmelisiniz.
Check up öncesi kadın hastaların biyolojik döngülerini ve hamilelik ihtimallerini göz önünde bulundurması gerekir. Hamilelik şüpheniz varsa röntgen ve tomografi gibi radyasyonlu işlemlerden uzak durmalısınız. İdrar tahlilleri ve meme muayenesi için en doğru zaman adet bitiminden 3-5 gün sonrasıdır. Mamografi tetkikini ise adet döngüsünün 7. ile 10. günleri arasına denk getirmeye çalışabilirsiniz.
Check up Öncesi Beslenme Nasıl Olmalı?
Randevu sabahı kesinlikle kahvaltı yapmayın ve gece 00.00'dan sonra hiçbir şey yemeyin. Laboratuvar testlerinden en doğru sonucu almak için yaklaşık 12-14 saatlik bir açlık gerekir. Testler genellikle metabolizmanızın dinlenme halindeki değerlerini ölçer. Bu yüzden check up öncesi yeme içme kurallarına büyük bir hassasiyetle uymalısınız.
Randevu gününe yaklaşırken beslenme düzeninizde şu detaylara dikkat edebilirsiniz:
Check Up Öncesi Su İçilir mi?
Check up sabahı uyandığınızda su içmenizde herhangi bir sakınca bulunmaz. Özellikle programınızda batın ultrasonu varsa aç olmanız ve mesanenizin dolu olması istenir. Bu yüzden hastaneye gittiğinizde yetkililerin yönlendirmesiyle uygun zamanda su içmeye başlayabilirsiniz. Su içtikten sonra ultrason işlemi bitene kadar idrara çıkmamaya özen gösterin. Ancak su haricinde sigara, şeker, sakız ve kafein içeren içecekleri tüketmemeniz önerilir.
Sağlığınızı korumak için düzenli tarama yaptırmak oldukça değerli bir adımdır. Check-up fiyatları ve size özel tarama paketleri hakkında hastanelerden detaylı bilgi alabilirsiniz.
