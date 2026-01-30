Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde güncellemeye gitti. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucunda hazırlanan yeni liste, "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.

SAKARYA'DA SUCUKTA SKANDAL TESPİT

Güncellenen listede Sakarya'dan bir sucuk üreticisi yer aldı. Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Kartal Et ve Et Mamülleri tarafından üretilen dana sucukta, yapılan analizler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

ANKARA'DA DÖNER ÜRETİCİSİ DE LİSTEYE GİRDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Anksan Besicilik Gıda Tarım Ürünleri firmasının ürettiği pişmiş dana dönerde de benzer bir ihlal belirlendi. Denetimlerde, söz konusu üründe tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER MARLAR VE ÜRÜNLERİ