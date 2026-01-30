Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
30.01.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Yeni listeye Ankara'dan dönerci, Sakarya'dan ise sucuk imalatçısı girdi. İki firmanın da ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde güncellemeye gitti. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucunda hazırlanan yeni liste, "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.

SAKARYA'DA SUCUKTA SKANDAL TESPİT

Güncellenen listede Sakarya'dan bir sucuk üreticisi yer aldı. Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren Kartal Et ve Et Mamülleri tarafından üretilen dana sucukta, yapılan analizler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

ANKARA'DA DÖNER ÜRETİCİSİ DE LİSTEYE GİRDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde faaliyet gösteren Anksan Besicilik Gıda Tarım Ürünleri firmasının ürettiği pişmiş dana dönerde de benzer bir ihlal belirlendi. Denetimlerde, söz konusu üründe tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.

Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER MARLAR VE ÜRÜNLERİ

Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Metin Arslan Metin Arslan:
    resmen halkın sağlığıyla oynuyorlar bu işletmelere ağır ceza verilse kapatılsa aylarca yıllarca bir daha halkın sağlığıyla oynayamazlar ufak bir para cezasıyla kurtarıyorlar ondan sonra kaldığı yerden devam yazıktır günahtır bu halka 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
16:15
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
14:59
İki ilimizi sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
14:09
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:20:41. #7.11#
SON DAKİKA: Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.