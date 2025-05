Eczacılara Beslenme Eğitimi Başladı

SABRİ Ülker Vakfı'nın eczacılara yönelik 'Beslenme ve Beslenme İletişimi' programı, Türk Eczacıları Birliği (TEB), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin (TİHUD) sosyal iletişim platformları üzerinden canlı konsey toplantısıyla başladı.

Beslenme ve sağlıklı yaşam alanında doğru ve bilimsel bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle kurulan Sabri Ülker Vakfı, aile hekimleri ve iç hastalıkları hekimlerinin ardından Türk Eczacıları Birliği'yle yapılan iş birliği kapsamında eczacılar için 'Beslenme ve Beslenme İletişimi' programını başlattı. Canlı konseyin açılış konuşmasını Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz yaptı.

Sabri Ülker Vakfı'nın bu yıl 15'inci yılını kutladığını ve kurulduğu günden bu yana her biri alanında ilk olan sürdürülebilir projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Dr. Talat İçöz, 2022'de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ile başlayıp Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ile devam ettirdikleri 'Beslenme İletişimi' eğitim programlarına bugüne kadar hekimlerin yaklaşık 20 bin kez erişim sağladığını belirtti. İçöz, şöyle devam etti:

"Hekimlerimizle yaptığımız iş birliğinin bu verimli sonuçlarının ardından sağlık sisteminin en değerli paydaşlarından eczacılarımızı da programa dahil etmemiz gerektiğini düşündük. Bu amaçla oluşturduğumuz 10 oturumluk programımızın, sağlık ve beslenme alanında bilgi kirliliğinin en fazla yaşandığı konu başlıklarında, bilimsel bilgiyi topluma ulaştırmaya önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Eğitimlerimiz sonrasında iç hastalıkları hekimlerimizin yüzde 96'sı, aile hekimlerimizin ise yüzde 90'ı bu eğitimlerin tıp fakültesi müfredatında yer almasını istediklerini belirtmişti. Programla nihai hedefimiz, tıp ve eczacılık fakültelerimizin çekirdek programlarında bu eğitimlerin yer alması ve hekimlerimizin, eczacılarımızın beslenme iletişimi konusunda donanımlı şekilde mezun olmasıdır. Bunun gerçekleşmesi, yüz yüze, göz göze iletişim kurulan doktorlar ve eczacılar aracılığıyla toplumsal refaha katkı sunulması anlamına gelecektir. Bu çağrımızın ve çabalarımızın karşılık bulmasını diliyorum."

PROF. DR. ÜNAL: UYGUN İLETİŞİM DİLİ TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI SUNUYOR

'Beslenme ve Beslenme İletişimi' programının müfredatını hazırlayan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Aşı Enstitüsü Müdürü ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise şunları kaydetti:

"Bireylerin yaşam boyu sağlık yolculuklarında kritik önem taşıyan hekimler ve eczacılar, asli görevlerinin dışında sağlıklı yaşamı destekleyen beslenme önerilerini de hastalara sunmakla mükellef sağlık profesyonelleri konumundalar. Besin-ilaç etkileşimleri, besin takviyeleri, vitaminler, beslenme ve sağlıklı yaşlanma konularındaki bilgilerine en çok güven duyulan hekimlerimizin ve eczacılarımızın uygun iletişim diliyle verdiği bilimsel yanıtlar, hem toplum sağlığına hem de hastalıkların önlenmesine önemli katkı sunacaktır. Programımızın yol haritasını birlikte oluşturduğumuz eczacılarımızın, eğitimlerden edindikleri becerileri pratiğe aktardığını bildiren hekimlerimiz kadar programdan fayda sağlayacağına inanıyoruz."

PROF. DR. AKSAKAL: BESLENME EĞİTİMİ, TOPLUM SAĞLIĞINI KORUYOR

Sabri Ülker Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal ise şunları ifade etti:

"Hemen her konuda olduğu gibi beslenme alanında da inanılmaz bir bilgi kirliliği var. İnfodemi her yerde ve her konuda var. Her gün yeni bir gıda ya da gıda takviyesinin, sağlıklı yaşam, bağışıklık güçlendirme ya da daha özelde diyabet, kanser gibi kronik hastalıklara iyi geldiği ve hatta tedavi ettiğine dair iddialar ortaya atılıyor. Yeni diyet yöntemleri mucize kürler olarak sunuluyor. Haberlerde, sosyal medyada ya da diğer internet alanlarında bu bilgiler yer buluyor. Tıp fakültelerinin müfredatında kapsamlı beslenme ve beslenme iletişimi dersleri bulunmuyor. Gıda takviyeleri kullananların da ilaç etkileşimleri ya da yarar görebileceği beslenme rejimleri konusunda bilgileri yetersiz kalıyor. Bu da bu alanda hekimlere yönelik beslenme eğitimi ve beslenme iletişimi programlarının geliştirilmesini daha da önemli hale getiriyor. Bu nedenle gerek ailelerin gerekse ilk basamak sağlık kuruluşu olan aile hekimlerinin bu konuda eğitilmesi, gençlere ve çocuklara sağlıklı beslenme konusunda yol göstermesi bakımından büyük önem taşıyor."

Açılışı canlı konseyle yapılan toplantıda; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Begüm Kalyoncu Atasoy, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ve Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. C. Cem Abbasoğlu da görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Eczacılık Dünyası platformu üzerinden bin 162, TİHUDUM aracılığıyla bin 327, AHEF Akademi portalından bin 209 kişinin izlediği canlı konsey, yaklaşık 3 bin 700 kişiye ulaştı.

EĞİTİMLER 11 KASIM 2025'E KADAR FARKLI BAŞLIKLARDA SÜRECEK

Ortak canlı konsey toplantısının ardından 'Beslenme ve Sağlıklı Yaşlanma' konusuyla başlayan eczacılara yönelik eğitimlerin 11 Kasım'a kadar aralıklarla sürmesi planlanıyor. Sabri Ülker Vakfı'nın, daha önce iç hastalıkları hekimleri için başlattığı 'İleri Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi' de eczacılara yönelik eğitimle eş zamanlı devam edecek.