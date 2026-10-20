Giresun\'da pelvik böbrekli hasta Türkiye\'de ilk kez yapılan ameliyatla iyileşti

GİRESUN'da Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde, mesane kanseri olan ve sağ böbreği normal yerinden farklı olarak leğen kemiği içinde bulunan Fahri Çakır (67), başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Op. Dr. Ertürk Altun, Türkiye'de ilk kez böyle bir vakayla karşılaşıldığını ifade ederek, "Yaptığımız literatür taramasında, bu şekilde pelvik böbrekle radikal sistektomi artı üriner diversiyon dediğimiz ameliyatın daha önce dünya literatüründe 3 tane olduğunu fark ettik ve Türkiye'den hiç böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük" dedi.

Giresun'da idrarda kanama şikayetiyle Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği'ne başvuran Fahri Çakır'a yapılan tetkiklerde, mesanede kitle tespit edildi. İlk aşamada, kapalı yöntemle çıkarılan kitle, patolojik incelemeye gönderildi. İnceleme sonucunda kanserin mesane kasına ilerlediği belirlendi. Hastaya, mesanenin tamamının alındığı ve idrarın vücuttan atılmasını sağlayan bir ameliyatın yapılmasına karar verildi. Ameliyat öncesinde, hastanın sağ böbreğinin normal anatomik konumunda olmadığı, leğen kemiği içerisinde ve mesaneye yakın yerleştiği saptandı. Pelvik böbrek olarak tanımlanan anatomik farklılık, operasyonun risk ve zorluk derecesini artırdı. Op. Dr. Burhan Özdemir, Op. Dr. Ertürk Altun, Op. Dr. Olcay Yıldırım ve Op. Dr. Hakan Keskin'in yer aldığı ekip tarafından ayrıntılı cerrahi planlama gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hasta Fahri Çakır, sağlığına kavuşurken, dünyada daha önce 3 kez, Türkiye'de ise ilk olduğu ifade edilen operasyonun tıp literatürüne kazandırılması için bilimsel çalışma başlatıldı.

'ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM'

Op. Dr. Burhan Özdemir, hastanede mesane kanseri üzerine oldukça tecrübeli bir klinik olduklarını belirterek, "Bu hasta özelinde biraz daha farklı bir durum mevcuttu. Çok nadir görülen bir durumdu. Hastamızın böbreği mesanesinin hemen yanında, leğen kemiğin içindeydi. Normalde birer tane olması gerekirken 4 tane atardamarı, 3 tane de toplardamarı vardı. Mesanesini alırken, lenf bezlerini temizlerken, atardamarına ve toplardamarına zarar verilmemesi gerekiyordu. Bu açıdan öncesinde ekip arkadaşlarımızla ayrıntılı bir değerlendirmemizi yaptık. Anjiyografi görüntülerini inceledik. Ameliyatımız da çok başarılı geçti, hastamızın şifa bulmasından biz de oldukça mutluyuz. 'İyi doktorlar özel hastaneye kaçarlar' algısına lütfen kapılmasınlar. Devlet hastanelerinde her zaman iyi doktorlar vardır, mevcuttur. Yeter ki yöneticiler, doktorlarına sahip çıksınlar, gerekli teçhizatları sağlasınlar ve imkanları tanısınlar" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK VAKA'

Op. Dr. Ertürk Altun, Türkiye'de ilk kez böyle bir vakayla karşılaşıldığını ifade ederek, "Yaptığımız literatür taramasında, bu şekilde pelvik böbrekle radikal sistektomi artı üriner diversiyon dediğimiz ameliyatın daha önce dünya literatüründe 3 tane olduğunu fark ettik ve Türkiye'den hiç böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Pelvik böbrek damarlanması, damarsal yapıları ve idrar kanalının korunması, bizim için oldukça önemliydi. Yaptığımız ameliyatta böbreği ve fonksiyonlarını korumayı başardık. Hastamız da şu anda iyi. Bizim için, en sevindirici haber de bu. Bu da yaptığımız ameliyatın da hem hastanemiz hem de ülkemiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız literatür taramasında Türkiye'de böyle bir vaka bildirimi olmadığını gördük. Biz de tabii bunu literatüre kazandıracağız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunu bilimsel camiada da yayınlayacağız" diye konuştu.

Op. Dr. Olcay Yıldırım, idrar kanamalarının ciddiye alınması gerekildiğini ifade ederken, Op. Dr. Hakan Keskin de mesane kanserinin ortaya çıkışı, kimlerde görülebileceğini, tedavi ve ameliyat sürecini anlattı.

'HEKİMLERİMİZ SAYESİNDE İYİYİM'

Sağlığına kavuşan Fahri Çakır, "Hastaneye başvurduğumda doktorum mesane kanseri olduğumu söyledi. Sağ böbreğimin de yerinde olmadığını söylediler. Ameliyata karar verdik. Böbreğim ağrıyordu. Ortaya mesane sorunu çıktı. Şu anda iyiyim, hekimlerimiz sayesinde" dedi.