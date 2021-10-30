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Kovid-19'dan korunmak için evlerin havalandırılmasının unutulmaması önerisi - Son Dakika

Kovid-19'dan korunmak için evlerin havalandırılmasının unutulmaması önerisi

30.10.2021 11:57
Kovid-19'dan korunmak için evlerin havalandırılmasının unutulmaması önerisi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, virüsün kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığını belirterek, "Evlerin sık sık iki, üç dakika da olsa havalandırılması virüsün o ortamda bulaştırıcılık etkisinin azalmasını sağlayacaktır.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, virüsün kapalı ortamlarda daha hızlı yayıldığını belirterek, "Evlerin sık sık iki, üç dakika da olsa havalandırılması virüsün o ortamda bulaştırıcılık etkisinin azalmasını sağlayacaktır." dedi.

Antalya'da bazı kongrelere katılan Oğuztürk, AA muhabirine, havanın soğuduğunu, kapalı ortamlarda ise virüsün daha hızlı yayıldığını dile getirdi.

Kış sezonunda virüsler için ideal bir ortamın oluştuğunu aktaran Oğuztürk, "Soğuklarda kalabalık ortam olması ve insanların kapalı ortamlarda bulunma zaruriyeti maalesef virüs için daha hızlı yayılma imkanı sağlayacaktır. Bu bizim aleyhimize bir süreç izleyebilecektir. Bunun önüne geçmek için öncelikli olarak bireysel hijyen kurallarına devam edilmeli." diye konuştu.

İnsanların kapalı alanlarda zorunlu maske takması gerektiğine dikkati çeken Oğuztürk, sırası gelenlere de hem kendi hem toplum sağlığını korumak için aşı olmalarını önerdi.

Oğuztürk, evlerin ısıtılması için havalandırmanın ihmal edilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soğuk havalarda belki evleri ısıtmak için uğraşıyoruz ama yine de havalandırmayı ihmal etmemeliyiz. Evlerin sık sık iki, üç dakika da olsa havalandırılması virüsün o ortamda bulaştırıcılık etkisinin azalmasını sağlayacaktır. Sonuç itibarıyla kısa süreli havalandırma ortamın çok da soğumasına neden olmayacaktır. Kışın salgınla mücadelede dezavantajlı bir süreç yaşayacağız, ekstra tedbirler almamız gerekiyor."

"Hem grip hem Kovid-19 aşısı olun"

Aşının önemine işaret eden Oğuztürk, insanların yeni tip koronivürüs (Kovid-19) aşısının yanı sıra grip aşısını da yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Hipertansiyon, diyabet, böbrek, karaciğer yetmezliği gibi kronik rahatlığı olanların öncelikli olarak iki aşıyı da olması gerektiğini vurgulayan Oğuztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem grip hem Kovid-19 aşısı olun. Grip aşısı olan bir kişinin, 'Grip aşısıyla Kovid-19'a yakalanmaz' diye bir durum yok. Her hastalığın aşısı sadece o hastalıktan koruyacaktır. Kovid-19 aşısı da bizi grip hastalığından korumaz. İki aşıyı da aynı zaman aralığında yaptırabilirsiniz. Aslında 10-15 gün arayla yaptırmak en iyisi. Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değil ama sonuç itibarıyla aşılar bizim ya hiçbir şikayetimiz olmadan ya da küçük şikayetlerle atlatmamızı sağlıyor. Aşıyla kendimizi güvene almış oluyoruz."

"Beslenme ve aktivitenize dikkat edin"

Oğuztürk, bağışıklığın bireysel tedbirlerle üst seviyede tutulabileceğini, kışın da beslenmeye ve günlük aktivite yapmaya özen gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Protein, karbonhidrat ve yağ oranını dengeleyen bir beslenme öneren Oğuztürk, "Yapılan araştırmalara göre, Kovid-19 obezlerde daha ağır seyrediyor. Onun için beslenme ve aktivitenize dikkat edin. Kışın fiziksel aktiviteler bizi zorlasa da egzersizi eksik etmeyin." dedi.

Ankara Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Grip, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'dan korunmak için evlerin havalandırılmasının unutulmaması önerisi - Son Dakika


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