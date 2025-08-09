Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet'in Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet'in Yardım Çağrısı

Haberin Videosunu İzleyin
Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet\'in Yardım Çağrısı
09.08.2025 11:09  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet\'in Yardım Çağrısı
Haber Videosu

Lenfödem hastası 27 yaşındaki Mehmet Arslan, tedavi için maddi yardım istiyor.

27 yaşındaki Mehmet Arslan, halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenfödem nedeniyle hayatının en zor dönemini yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır farklı hastanelere başvurmasına rağmen tedavi olamayan Arslan, 270 kiloya ulaştı ve evden çıkamaz hale geldi.

AİLENİN HAYATI TAM BİR DRAM

Gaziosmanpaşa'da yaşayan ve pazarlarda seyyar satıcılıkla hayatını sürdürmeye çalışan Şenol ve Aylin Arslan çifti, 2009'da oturdukları gecekonduda çıkan yangın sonucu iki ay arayla iki çocuğunu kaybetti. Anne baba pazarcılık yaptığı sırada okuldan dönen 11 yaşındaki Mehmet, 10 yaşındaki Ali ve 7 yaşındaki Samet, perdenin tutuşması sonucu alevler arasında kaldı. Ali, kardeşi Samet'i kurtarmak için alevlerin arasında daldığı sırada Mehmet, komşular tarafından demir parmaklıklar arasından çıkarıldı. Yanan gecekondudan ağır yaralı kurtarılan Ali ve Samet Arslan, çevre hastanelere kaldırıldı. Eve döndüklerinde korkunç manzarayla karşılaşan Arslan çifti, iki ay arayla iki çocuğunu kaybetti.

270 kilo Mehmet: 15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin

"7-8 HASTANE DOLAŞTIK"

Sıfırdan yeni bir hayat kurmak zorunda kalan aile, geçimini pazarcılıkla sağlamaya çalışırken Mehmet, liseyi bitirdi ve bir markette çalışmaya başladı. Ancak iki yıl önce başlayan lenfödem hastalığı, onu evden çıkamaz hale getirdi. Her bir bacağı bir insan vücudu kadar büyüyen ve artık hareket edemez hale gelen Mehmet'in tedavisi için 7-8 hastane dolaştıklarını kaydeden baba Şenol Arslan, defalarca fizik tedavi gören, çeşitli kereler haftalarca hastanede yatan ancak çare bulamayan oğlunun ameliyat olabilmesi için yardım istedi.

"AMELİYATIM OLABİLMEK İSTİYORUM"

Sosyal medyadan da yardım çağrısında bulunduğu videolar yayınlayan Mehmet Arslan, ameliyatla tedavi olabileceği bir özel hastane bulduklarını ancak 4-5 milyon lira gibi bir rakam istendiğini söyledi. Arslan, yangının olduğu güne de değinerek "Evin köşedeki perde tutuşmuştu. Samet içeride kalmıştı. Ali, onu kurtarmaya gidiyorum dedi ama ikisi de yangının ortasında kaldı. O zaman çok zayıftım. Komşular beni parmaklıkların arasından çıkardıö dedi. İki yıl önce ayaklarında şişmelerin başladığını kaydeden Arslan, "Lenf ödem hastalığı dediler. Ben de tüm gençler gibi yürümek istiyorum. Ben de kafelere gitmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. 15 aydır bu odaya kilitlenip kaldım. Çaresizce elim kolum bağlı hayatıma kavuşmanın hayalini kuruyorum. Yatağa bağımlı, eve bağımlı kalmak istemiyorum. Geceleri ağrılarım çok artıyor. Sürekli babam ilgileniyor gece. Ama babam da seyyar satıcı, uykusuz kalıyor benle ilgilendiği için. 8-9 tane hastaneye gittik. Hiçbirinde çare bulamadılar. Bir özel hastane bulduk 5 milyon lira gibi bir rakam söylendi. Maddi durumumuz olmadığı için tedavi olamıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

270 kilo Mehmet: 15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin

"ARTIK GÜCÜM YETMİYOR"

Yaklaşık 16 yıl önce iki çocuğunu yangında kaybeden acılı anne Aylin Şenol ise "Mecbur çalışmamız gerekiyordu. Çaresiz durumdaydık, durumumuz kötüydü. Çocukları okula götürdük, sonra pazara gittik tezgah açmaya. Saat akşam 22.00 gibi eve geldiğimizde öğrendik ki yangın çıkmış ve itfaiye ambulans falan gelmiş, çocukların her biri bir hastaneye götürülmüş. İlk başta Samet vefat etti. 2 ay sonra Ali'yi kaybettik. Mehmet de yangında kalmıştı, kulakları ve burnunda yanıkları vardıö dedi. Mehmet'in hastalığı nedeniyle çok zor bir hayat yaşadıklarını da kaydeden acılı anne, "Çok zorluklar çektik, ayaklarından dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İndirmesi, kaldırması, altına tasını getirmesi, gücüm yetmiyor artık. Çok zorlanıyoruz. Bütün her şeyi ben yapıyorum gündüz, akşamları da babasına devrediyorum, gücüm kalmıyor çünkü" diye konuştu.

"ZOR GEÇİNİYORUZ AMA O İYİLEŞSİN YETER"

Pazarda takı ve boncuk satarak geçinmeye çalışan Şenol Arslan ise şunları söyledi: "Eve geldiğimizde gecekonduydu, hiçbir şey kalmamıştı yangından geriye. Komşular geldi, çocukların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Samet 15-20 gün yaşadı, Ali de ölünce biz çok yıkıldık. Kendimizi umudumuzu Mehmet'e verdik. Özel sektörde çalışıyordu Mehmet, markette. İşe koşarak gidip geliyordu. Bu hastalığa yakalandı bu hale geldi. Gündüz mecbur çalışmak zorundayım, gece geliyorum 9-10 gibi tezgahı kapatıyorum. İncik boncuk satıyorum pazarda. Hanım yorulmuş oluyor ben ilgileniyorum sabaha kadar. Bir saat yatsam 2 saat ağrım var diyor masaj aleti ile ayaklarına masaj yapmaya çalışıyorum. Sonra yine ağrıları başlıyor. Zor geçiniyoruz, borçlarımız da var ama biz hiçbir şey istemiyoruz. Çocuğumuzun tedavisi olsun, sağlığına kavuşsun mürüvvetini görelim yeter" dedi.

270 kilo Mehmet: 15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Mehmet Arslan, İnsan Hakları, Hastane, Sağlık, Ödem, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet'in Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
13:20
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
13:20
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:42:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hastalığıyla Mücadele Eden Mehmet'in Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.