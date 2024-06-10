HEP-SEN Üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Sağlık

HEP-SEN Üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Hepimizin Sağlık Çalışanları Sendikası (HEP-SEN) üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde çalışanların maaşları, ödemeler, ulaşım, kreş desteği, sağlıkta şiddet ve yeni atama taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı. HEP-SEN İstanbul İl Teşkilatı, sendikanın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki üyeleri ve çalışanlarının katıldığı basın açıklamasını grup adına Hep-Sen İstanbul Safiye Hüseyin Elbi Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara gerçekleştirdi. Açıklamada, sağlık çalışanlarının maaşları, ödemelerin adaletsiz dağıtılması, ulaşım sorunları, kreş desteği eksikliği ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği gibi konular gündeme getirildi.

10.06.2024 12:15
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Hepimizin Sağlık Çalışanları Sendikası (HEP-SEN) üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde çalışanların maaşları, ödemeler, ulaşım, kreş desteği, sağlıkta şiddet ve yeni atama taleplerine yönelik basın açıklaması yaptı. HEP-SEN İstanbul İl Teşkilatı, sendikanın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki üyeleri ve çalışanlarının katıldığı basın açıklamasını grup adına Hep-Sen İstanbul Safiye Hüseyin Elbi Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kara gerçekleştirdi.

Sağlıkta yönetim reformunun vakti geldiğini vurgulayan Kara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en değerli hastanelerinden biri olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin önündeyiz. Buranın sadece bir binadan ibaret olmadığını anlatmak, emek verenlerin değerini hatırlatmak üzere buradayız. Bugün bir sağlık profesyoneli yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Yani sağlık çalışanı, yoksul bile değil. Sağlık emekçileri çok farklı kalemlerde ödemeler alıyor. Bu bölünmüş, parçalanmış ödemeler emekliliğe yansımıyor. Burası İstanbul, gerek konut gerek ulaşım gerekse gıda ve market fiyatlarına bakıldığında ülkemizin yaşam maliyeti açısından en pahalı şehri ve biz yoksul bile değiliz.

"Pandemi kahramanı Cerrahpaşa'mızda, dünyadaki birçok cerrahın ve hastanenin cesaret edemediği ameliyatları yapan bu hastanedeki teşvik ücretleri verilen hizmete yakışmıyor. Biz her zaman söyledik, sağlık çalışanı hizmet etmek için teşviğe gerek duymaz. Burada hem civardaki hastanelerden çok daha düşük ücretler ödeniyor, hem de bu ödemeler personel arasında adaletsiz dağıtılıyor. İşlemleri gerçekleştiren eller yok sayılıyor. Biz, kimin ne emeği varsa hakkı ve bilgisi ölçütünde bundan yararlanmasını istiyoruz.

"Murat Dilmener Hastanesi'nden toplu ulaşım kullanmak isteyen sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız maalesef otobanın kenarından yürüyor. Servislerin tüm personele sürekli hizmet edecek şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Bugün, kesintisiz sağlık hizmeti veren bizler, çocuklarımızı komşularımıza, aile büyüklerimize emanet ederek buraya geliyoruz. Çocuk sağlığı için en önde mücadele eden bizlerin çocukları, bizlerden uzak büyüyor. Acilen yerleşkelerimizde kreş açılmasını istiyoruz. Bu konuda gereken ne ise biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyacağımızı ilan ediyoruz.

"Promosyon görüşmelerinden önce sözü verilen 2 bin 500 lira ödenmemiş, buna rağmen yetkili sendika gidip 3 yıllık sözleşmenin altına imza atmıştı. Bugün itibari ile aldığımız promosyonlar pul oldu. Bu sözleşme sayesinde taraf olan banka, sağlık emekçileri üzerinden milyarlarca lira kazandı. Kurumumuzdan talebimizdir, promosyonu bir an önce yenileyin, günümüz şartlarına uygun geçerli tutarlarda sözleşme için masaya oturun.

"Ne yazık ki hastanemize kimin girip çıktığı belli değil. Hastane girişine konulan X-ray cihazı çalışmıyor. Basit bir AVM'ye dahi insanlar kontrolsüz giremezken elini kolunu sallayan buraya girebiliyor. Bütün bu sorunlarla mücadele edip, bu şartlar altında sağlık hizmeti sunarken, bir de acaba silahlı biri girip de beni öldürür mü diye düşünmek istemiyoruz. Bir an önce güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz.

"Birçok kamu çalışanına ücretsiz ve indirimli olan toplu taşıma imkanı topluma en önde hizmet eden sağlık çalışanına sağlanmıyor. Belediyelerin bu konuda hiçbir çalışma yapmamış olması biz sağlık çalışanlarını üzüyor. Mevcut belediye başkanlarından bir an önce bu konuda adım atmalarını bekliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık HEP-SEN Üyeleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Önünde Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika

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