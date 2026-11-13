İç Hastalıkları Uzmanı Bilici, lodosun sağlık üzerindeki etkilerine karşı uyardı - Son Dakika
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İç Hastalıkları Uzmanı Bilici, lodosun sağlık üzerindeki etkilerine karşı uyardı

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İç Hastalıkları Uzmanı Bilici, lodosun sağlık üzerindeki etkilerine karşı uyardı
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Dr. Muhammet Bilici, lodosun sıcaklık, nem ve basınç değişimleriyle baş ağrısı, halsizlik, tansiyon ve solunum şikayetlerini artırabileceğini belirtti. Bilici, hipertansiyon, kalp-damar, astım ve KOAH hastalarının şikayetlerini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Lodoslu havalarda yaşanan sıcaklık, nem ve atmosfer basıncı değişimlerinin baş ağrısı, halsizlik, tansiyon dalgalanmaları ve solunum yolu şikayetlerini tetikleyebileceğini belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Bilici, "Lodos sadece baş ağrısına değil, farklı sağlık sorunlarına da yol açabilir" dedi.

Son günlerde İstanbul'da etkisi artıran lodosun insan sağlığı üzerinde çeşitli etkiler oluşturabileceğini belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Bilici, "Güneybatı yönünden esen ve genellikle sıcak hava taşıyan lodosla birlikte sıcaklık, nem ve atmosfer basıncında değişimler yaşanabiliyor. Bu değişimler bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve uyku düzensizliği gibi şikayetleri tetikleyebiliyor. Özellikle kronik hastalıkları bulunan kişiler hava değişimlerinden daha fazla etkilenebiliyor. Ancak bu durum herkes için geçerli değil. Kişinin yaşı, genel sağlık durumu ve mevcut hastalıkları, hava değişimlerine verdiği yanıtı belirleyebiliyor" dedi.

'LODOS MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR'

Atmosfer basıncındaki değişimlerin özellikle migrene yatkın kişilerde baş ağrısını tetikleyebildiğini ifade eden Dr. Bilici, "Lodoslu havalarda bazı kişilerde baş ağrısının şiddetlendiği, dikkat dağınıklığı ve yorgunluk hissinin arttığı görülebiliyor. Özellikle migren hastalarında hava değişimleri atakları tetikleyen faktörlerden biri olabiliyor. Ancak her baş ağrısını lodosa bağlamak doğru değil. Sürekli tekrarlayan veya şiddetli baş ağrılarının altında farklı sağlık sorunları bulunabileceği unutulmamalı" diye konuştu.

'TANSİYON VE KALP HASTALARI DİKKATLİ OLMALI'

Ani sıcaklık değişimlerinin kan basıncını etkileyebileceğine dikkat çeken Dr. Bilici, hipertansiyon ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin bu dönemlerde şikayetlerini daha yakından takip etmesi gerektiğini söyledi. Dr. Bilici, "Hava sıcaklığındaki değişimler damarların genişleyip daralmasını etkileyerek kan basıncında dalgalanmalara neden olabiliyor. Özellikle hipertansiyon hastalarının tansiyonlarını düzenli takip etmeleri ve ilaçlarını aksatmamaları gerekiyor. Göğüs ağrısı, belirgin çarpıntı veya nefes darlığı gibi belirtiler ise yalnızca hava koşullarına bağlanmamalı" ifadelerini kullandı.

'ASTIM VE KOAH HASTALARINDA ŞİKAYETLER ARTABİLİR'

Lodosun beraberinde taşıyabildiği toz ve havadaki parçacıkların solunum yollarını olumsuz etkileyebileceğini belirten Dr. Bilici, "Özellikle astım ve KOAH hastalarında havadaki toz ve tahriş edici maddeler öksürük, hırıltı ve nefes darlığını artırabiliyor. Bu nedenle solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin hava kalitesini takip etmeleri, yoğun toz bulunan ortamlardan uzak durmaları ve tedavilerini düzenli sürdürmeleri önemli" dedi.

Lodosun oluşturabileceği en ciddi tehlikelerden birinin de baca gazlarının geri tepmesine bağlı karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu vurgulayan Dr. Bilici, şu uyarılarda bulundu:

"Lodoslu havalarda baca çekişinin bozulması, özellikle soba ve bacalı ısıtıcı kullanılan ortamlarda karbonmonoksit birikmesine yol açabiliyor. Renksiz ve kokusuz olan bu gaz, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ağır vakalarda bilinç kaybına ve hayati tehlikeye neden olabiliyor. Aynı ortamda bulunan birden fazla kişide benzer şikayetlerin görülmesi halinde zehirlenmeden şüphelenilmeli, güvenli şekilde temiz havaya çıkılmalı ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı."

"ŞİKAYETLERİ YALNIZCA LODOSA BAĞLAMAYIN"

Lodoslu havalarda yeterli sıvı tüketimi, düzenli uyku ve dengeli beslenmenin önemine değinen Dr. Bilici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin ilaçlarını aksatmamaları, tansiyonlarını takip etmeleri ve hava koşullarına uygun önlemler almaları gerekiyor. Baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler bazen hava değişimleriyle ilişkili olsa da farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Şiddetli baş ağrısı, göğüs ağrısı, ani nefes darlığı veya bilinç değişikliği gibi belirtiler kesinlikle lodosa bağlanarak geçiştirilmemeli. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalı."

Kaynak: DHA
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