İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Sağlık Bakanı, depremin 236 kişiyi etkilediğini, durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

23.04.2025 20:59
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "236 vatandaşımız depremden etkilendi. Durumları iyi, birçoğu ayakta tedavi gördü. Yapılan ilk değerlendirmede İstanbul'da ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik" dedi.

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a gelerek AFAD Merkezi'nde toplantı yaptı.

'DEPREMDEN DİREKT ETKİLENEN BİRİNCİL YARALANMAMIZ OLMADI'

İstanbul'daki depremde vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Öncelikli olarak Türkiye'ye ve İstanbul'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Bakanlarımız gerekli konuları açıkladığından da Sağlık Bakanlığı olarak bugün öğlen İstanbul'da yaşanan depremimizde, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'a intikal ettik. Sağlık Bakanlığı olarak çok şükür depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. Ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 173'ü İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız, ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi. Tedavileri devam etmekte. Birçoğunda ayaktan tedavileri devam etmekte. Bizler yapılan ilk değerlendirmede, İstanbul'daki ve çevre illerdeki herhangi bir hastanemizde hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik. Ancak tabi bakanın bahsettiği, Çevre Şehircilik Bakanlığı, yeniden bütün hastanemizi değerlendiriyor. Onun haricinde ilk andan itibaren, UMKE'miz, 112 ekiplerimiz ve hastanelerimiz teyakkuza geçirildi. Hem İstanbul'da hem çevrede, çevre illerdeki bütün ekiplerimiz hazırda bulunduruldu. Ben özellikle depremle ilgili İstanbul'da o zaman valimizle birçok çalışma yaptık 2019'da. Bizim depremi hep beraber toplum olarak, yapı olarak ve mental olarak hazır olmamız gerekir. Çünkü maalesef 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşadık. Onun için toplumumuzun özellikle deprem öncesinde hazırlıklı olması, bizim bu konuda İstanbul'da da çok işimiz olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

'SADECE SARSINTIDAN DOLAYI KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞEN, YARALANAN, PANİKTEN DOLAYI ATAK GEÇİREN 236 VATANDAŞIMIZ VAR'

Bakan Memişoğlu, "Hep beraber, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımız depreme hazır olmamız lazım. 6.2 depremi, bugünkü deprem bize bir uyarı esasında. Esasında Allah bize bu işareti veriyor. Hiçbir yaralımız depremle ilişkiler direk olan veya yıkımımız olmamasına rağmen bu 6.2 hepimiz bir uyarı kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz deprem esasında öldürmüyor. Depremdeki yapılar, yıkılan yapıların altında kalan insanlarımızı kaydediyoruz. Bu nedenle toplumumuza özellikle deprem öncesinde nasıl hazırlanması gerektiğini hem binaları hem kendileri konusunda hep beraber çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Depremde nasıl hareket edeceğiz? Çocuklarımız nerede buluşacağız? Eğer İstanbul'da hangi bir deprem olsa nasıl hareket edeceğiz? Bunları her bir toplum ferdinin ezbere girmesi gerekir. Otomatik olarak hareket etmemiz gerekiyor. Onun için vatandaşlarımızın devlet kurumlarımızın bir arada hareket edip, bu deprem bilincini, deprem yaşamadan oluşturmamız gerekiyor. Çok büyük yol kat ettik. Özellikle 1999 depreminden sonra ama çok daha yol kat etmemiz gerekiyor. O nedenle ben bütün emeği geçen bu çalışmalarda her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür ediyorum. Allah bize böyle acılar, korkular yaşatmasın diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Depremin yıkım etkisi dediğimiz, bina yıkımından veya depremin direk etkisine yaralı herhangi vatandaşımız yoktur. Sadece sarsıntıdan dolayı kaçmaya çalışırken düşen, yaralanan, panikten dolayı atak geçiren 236 vatandaşımız var. Bunlarında hepsinin durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

'SALONLARIMIZ VE AÇIK SAHALARIN HEPSİ AÇIK, VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDE'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "İstanbullu hemşerilerimize deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Ben de bir program için buradaydım, depremi yaşadım. Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok. Kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi. Aileleri müsterih olsunlar. O noktada öğrencilerimizle yurtlara gittim. Topkapı'daki Atatürk yurduna, yine Çemberlitaş yurduna gittim. Bütün spor tesislerimiz açık. Salonlarımız ve açık sahaların hepsi açık, vatandaşlarımızın hizmetinde. Ben İstanbul'a ve çevre illere ve Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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