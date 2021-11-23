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İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! - Son Dakika

İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!

23.11.2021 10:24
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vücudu diri tutan besinler de merak edilmeye başlandı. Özellikle hava kirliliği olan ortamlarda yaşayan vatandaşlar, akciğerleri temizleyen besinleri merak ediyor. İşte akciğerlerin temizleyen 10 mükemmel besin ve diğer faydalar

Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle birlikte doğal ürünlere olan ilgi de bir hayli arttı. Hem kış aylarının gelmesi hem de artık daha doğal beslenmek isteyen vatandaşlar bu ürünlerin ne olduğunu araştırıyor. Özellikle vücudun en önemli organı olarak öne çıkan akciğerleri temiz tutmanın yolları aranıyor. İşte akciğerlerin temizlenmesini sağlayan 10 besin...

1.SARIMSAK

Doğal şifa kaynaklarından biri olan sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.

Mutfaktan eksik etmeyin! Akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin

2. ZENCEFİL

Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.

3.ZERDEÇAL

Zerdeçal antioksidan ve anti enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen radikalini temizleme görevini üstlenir.

4.OKALİPTÜS

Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırmaktadır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptüs yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını arttırır ve şişliği azaltır.

5.ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm çekirdeği ya da ekstresi, vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlayarak vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Üzüm yerken bazı kişiler genellikle çekirdeklerini çıkarmak eğilimi gösterir. Oysaki özellikle siyah üzümün çekirdeği asıl sağlık kaynağıdır. Üzüm çekirdekleri ile tüketilmelidir.

Mutfaktan eksik etmeyin! Akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin

6.KEKİK

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, anti bakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

7.KEÇİ BOYNUZU

Akciğerlerin sağlıklı olması için ilk olarak toksinlerden arınması gerekmektedir. Keçiboynuzu, akciğerlerin toksinlerden arınmasını sağlayan kısacası detoks etkisi yaratan bir besindir. Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir. Astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşme sürecinde de fayda gösterdiğine dair birçok çalışma mevcuttur.

Mutfaktan eksik etmeyin! Akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin

8.SİYAH HAVUÇ

Öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin- mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır.

9.ÖKSÜRÜK OTU

Öksürük otu balgam sökücüdür. C vitamini deposudur diyebiliriz. Kızılderililer tarafından binlerce yıldır ciğerleri güçlendirmek için kullanılır. Astım, bronşit, öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

10.TERE

Tere, tam bir akciğer dostu. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda vücudun sigaranın etkilerinden temizlenmesine de yardım ediyor.

İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!

Antioksidan, Koronavirüs, Okaliptüs, Zencefil, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! - Son Dakika


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