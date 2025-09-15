İzmir\'de Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Açıldı

İZMİR'deki kamu hastaneleri içinde ilk kez İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi açıldı. Uzman Doktor Benil Nesli Ata "Kardiyopulmoner rehabilitasyon özellikle kalp yetmezliği, stent takılan hastalar, KOAH gibi hastalık gruplarında ölüm oranlarını düşürdüğü ve sağkalım üzerine ilaçlar kadar etkili" dedi.

Kentte kamu hastaneleri içinde ilk kez İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi açıldı. Ünite ile kalp ve akciğer hastalıkları geçirmiş ya da bu riski taşıyan kişilerin daha sağlıklı bir yaşama dönmeleri hedefleniyor. Hastalar, çeşitli testler sonrasında kişiye özel programlara yönlendiriliyor. Egzersiz, solunum teknikleri, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal düzenlemelerden oluşan tedavi süreci haftada 2-3 gün uygulanıyor. Hastaların tansiyon, oksijen, EKG ve kalp ritimleri doktorların takibinde izleniyor. Bu programın egzersiz, solunum teknikleri, beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal düzenlemelerle birlikte uygulandığını söyleyen İzmir Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nde Uzman Doktor Bülent Pamuk, "Ünitemiz kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve kalp damar cerrahisinde iş birliği içinde koordine çalışıyor. Bu yaptığımız program neticesinde hastaların kalp ve akciğer fonksiyonları artarken, kasların oksijen kullanımı ve dolaşımları da iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

'UZUN, KALİTELİ VE BAĞIMSIZ BİR YAŞAM OLANAĞI SUNAR'

Hastaların günlük yaşam aktivitelerinin, sosyalleşmelerinin ve işe dönmelerinin kolaylaştığını söyleyen Uzm. Dr. Pamuk, "Kan şekeri ve kolesterol dengelerine olumlu yönde etkileri vardır. Tansiyon ve nabız kontrolleri kolaylaşır. Hastanın hastaneye yatıştığı komplikasyon riskleri azalır. Psikolojik iyileşme olur ve yaşam kaliteleri artar. Sonuç olarak bu program hasta için uzun, kaliteli ve bağımsız bir yaşam olanağı sunar. Aile için daha az bir bakım yükü oluşturur. Kalp damar tıkanıklığı, kalp kapakçığı hastaları veya aort ile ilgili bacak damar tıkanıkları gibi hasta grubu, kısıtlayıcı nefes darlığı yaşayan hastalıklar da tedavi amaçlı bu üniteden faydalanabilir. Bunların yanı sıra diyabet, obezite gibi başka hastalık grupları da bu tedaviye yönelebilir" diye konuştu.

ÖLÜM ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR

Ünite ile hastalara önce kardiyopulmoner egzersiz testi uygulandığını belirten İzmir Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde Uzman Doktor Benil Nesli Ata ise "Test ile hastanın solunumlarının ayrıntılı analizi yapılıyor. Bu esnada hastanın tansiyon ve oksijen değeri, EKG kalp ritmini yakın olarak takip ediyoruz. Test sistemi hastanın egzersiz sırasındaki kalp, akciğer ve dolaşım sisteminin fonksiyonlarını birlikte uygun çalışıp çalışmadığını, hangi sistemde kısıtlılık olduğunu öğreniyoruz. Bu hem tanıda hem de rehabilitasyonda yardımcı olan bir yöntem. Buradan elde ettiğimiz verilere göre hastamıza bir egzersiz eğitimi planlıyoruz. Hastalarımız haftada 2 ya da 3 gün geliyor. Hastalarımızın EKG'si, kalp ritmi, oksijen değerleri, tansiyon gibi tüm değerlerini izliyoruz. Bu program sonunda da hastalarımıza artık bu egzersizleri hayatlarına nasıl entegre edeceklerini, hangi yoğunlukta egzersiz yapmaları gerektiğini reçete ediyoruz. Kardiyopulmoner rehabilitasyon özellikle kalp yetmezliği, stent takılan hastalar, KOAH gibi hastalık gruplarında ölüm oranlarını düşürdüğü ve sağkalım üzerine ilaçlar kadar etkili olduğu bildirilmiş. Egzersizin tüm sistemler üzerine kanıtlanmış bir etkisi var. Burada ilaç kullanan hastalarda yine ilaç dozlarında, diyabet hastalarda insülin dozlarının azaltılmasına yönelik etkisi olabilir. Hastanın tedavisini için elbette diğer branşlarla koordine bir şekilde çalışarak bu şekilde planlıyoruz" dedi.

'DAHA RAHAT MERDİVEN ÇIKIYORUM'

Kardiyopulmoner rehabilitasyon ile tedavi gören ve diyabet, kalp hastası olan emekli matematik öğretmeni Mehmet Urlu (64), "Mart 2025'te anjiyo oldum. Nisan ayında ise kardiyopulmoner rehabilitasyona yönlendirdiler. Haftada iki gün 30 seans fizik tedavi aldım. Kas kaybım vardı. Yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Sağlığıma geri kavuştum. Bu tedaviden önce yürürken, merdiven çıkarken çok zorlanıyordum. 30 seanstan sonra normale dönmeye başladı. Daha rahat merdiven çıkıyorum. Şu an bir problemim yok" diye konuştu.

'HER ŞEYDEN ÖTESİ KENDİME OLAN GÜVENİMİ KAZANDIM'

Ticaretle uğraşan Ersen Taş (43) da geçen yıl mart ayından kalp krizi geçirdiğini ardından iki stent takıldığını söyledi. Rutin kontrolleri sırasında kardiyolojik polikliniğinden kendisini kardiyopulmoner rehabilitasyona yönlendirdiklerini söyleyen Taş, "30 seans bu servisten hizmet aldım. Öncesiyle sonrası arası karşılaştırdığımızda vücudumda hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok büyük farklılıklar oluştu. Her şeyden ötesi kendime olan güvenimi kazandım. Daha öncesinde her şeyden korkuyordum. Günlük yaşamda hiçbir şeyi yapamam derken artık her şeyi yapabiliyorum. Hocalarımız yönlendirdiği şekilde dışarıdaki hayatımızda da programlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.