Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi

İngiltere'de süpermarketlerde satılan ilaçlar üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, kadınlar adet sancıları için en etkili ağrı kesiciyi kullanmıyor olabilir.

Kasa fişlerini temel alan araştırma ismi açıklanmayan bir süpermarket zincirinde, on yıl boyunca 211 milyon işlemi kapsayan verilerle yapıldı.

Çalışma, tampon ve hijyenik pedlerle birlikte en yaygın satın alınan ağrı kesicinin parasetamol olduğunu ortaya koydu.

Ancak uzmanlar, kas kramplarını gidermede daha etkili olduğu için ibuprofenin birçok kişi için daha iyi bir seçenek olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılara göre, alışverişler adet ağrısının "ölçeği ve etkisi" ile insanların bununla nasıl başa çıktığını ortaya koyuyor ve bu konuda çok fazla araştırma bulunmuyor.

İbuprofen neden daha iyi bir seçenek olabilir?

Araştırmacılar, parasetamolün insanların daha aşina olduğu bir ilaç olmasından ötürü tercih edilebileceğini öne sürüyor.

Parasetamol etkili bir ağrı kesici olmakla birlikte, ibuprofen, rahimdeki kasların kramp şeklinde kasılmasına yol açan kimyasal olan prostaglandinlerin üretimini engellediği için regl ağrısına karşı daha iyi bir seçenek olabilir.

Buna karşılık parasetamol, öncelikle beyinde çalışarak ağrı sinyallerini engelliyor; bu da onu baş ağrıları için iyi bir seçenek yapıyor.

Ayrıca yüksek ateşi düşürmeye de yardımcı oluyor, bu nedenle örneğin grip olduğunuzda faydalı olabilir.

Araştırmacılar, 2006 ile 2015 yılları arasında 3,4 milyon kişinin alışverişlerini inceledi.

PLoS Digital Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, regl ürünleri satışlarının yarısında tüketiciler bir ağrı kesici de almıştı.

Bu ilaçların yaklaşık üçte ikisi parasetamol, geri kalan üçte biri ise ibuprofen içeriyordu.

Bristol Üniversitesi'nden ortak araştırmacı Dr. Anya Skatova, verilerin ülke genelini tam olarak temsil etmekten ziyade bir anlık görüntü niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ancak bunun, kadınların adet ağrısı için ne satın aldığına dair bazı ipuçları sunduğunu belirtti.

Regl ağrısı nasıl azaltılabilir?

Çoğu zaman kramp, rahim kasının adet döneminde iç tabakasını atmasına yardımcı olmak için kasılmasıyla ortaya çıkan, adet döngüsünün normal bir parçasıdır.

Bu süre zarfında vücut, prostaglandin adı verilen hormon benzeri maddeler üretir. Daha yüksek seviyelerde üretim daha şiddetli adet kramplarıyla ilişkilendiriliyor.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacı Prof. James Goulding, burada halk sağlığı açısından önemli bir eğitim fırsatı bulunduğunu söyledi ve regl ağrısına yönelik araştırma eksikliğine dikkat çekti.

BBC'ye konuşan Goulding, "'Erkekler regl sancısı çekseydi, bugün bu konuda çok daha fazla bilgiye sahip olurduk' demek abartı olmaz" dedi.

İbuprofen, şişliği azaltmanın yanı sıra ağrıyı hafifleten ve ayrıca prostaglandinleri düşüren, steroid olmayan bir anti-enflamatuar ilaç.

Parasetamol ise bu tür anti-enflamatuar özelliklere sahip değil.

Endometriosis UK adlı yardım kuruluşuna göre, ibuprofene, vücut prostaglandin üretmeden önce, regl ya da ağrı beklenen günden bir veya birkaç gün öncesinde almaya başlamak en iyisi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, günlük faaliyetlerinizi yapmanızı engelleyen ya da sizi endişelendiren şiddetli regl ağrısı yaşıyorsanız bir doktora başvurmanız gerektiğini belirtiyor.

Çünkü bunun nedeni endometriozis ve miyomlar gibi başka bir sağlık sorunu olabilir.

Her ilaçta olduğu gibi, ağrı kesici tabletler de yan etkilere neden olabilir.

İbuprofen herkes için uygun değil. Herhangi bir ilacı almadan önce paket içindeki ürün bilgilerini kontrol edin.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.