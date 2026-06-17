Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi

Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi
17.06.2026 04:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yapılan araştırma, kadınların adet sancıları için ibuprofen yerine parasetamol tercih ettiğini ortaya koydu.

İngiltere'de süpermarketlerde satılan ilaçlar üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, kadınlar adet sancıları için en etkili ağrı kesiciyi kullanmıyor olabilir.

Kasa fişlerini temel alan araştırma ismi açıklanmayan bir süpermarket zincirinde, on yıl boyunca 211 milyon işlemi kapsayan verilerle yapıldı.

Çalışma, tampon ve hijyenik pedlerle birlikte en yaygın satın alınan ağrı kesicinin parasetamol olduğunu ortaya koydu.

Ancak uzmanlar, kas kramplarını gidermede daha etkili olduğu için ibuprofenin birçok kişi için daha iyi bir seçenek olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılara göre, alışverişler adet ağrısının "ölçeği ve etkisi" ile insanların bununla nasıl başa çıktığını ortaya koyuyor ve bu konuda çok fazla araştırma bulunmuyor.

İbuprofen neden daha iyi bir seçenek olabilir?

Araştırmacılar, parasetamolün insanların daha aşina olduğu bir ilaç olmasından ötürü tercih edilebileceğini öne sürüyor.

Parasetamol etkili bir ağrı kesici olmakla birlikte, ibuprofen, rahimdeki kasların kramp şeklinde kasılmasına yol açan kimyasal olan prostaglandinlerin üretimini engellediği için regl ağrısına karşı daha iyi bir seçenek olabilir.

Buna karşılık parasetamol, öncelikle beyinde çalışarak ağrı sinyallerini engelliyor; bu da onu baş ağrıları için iyi bir seçenek yapıyor.

Ayrıca yüksek ateşi düşürmeye de yardımcı oluyor, bu nedenle örneğin grip olduğunuzda faydalı olabilir.

Araştırmacılar, 2006 ile 2015 yılları arasında 3,4 milyon kişinin alışverişlerini inceledi.

PLoS Digital Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, regl ürünleri satışlarının yarısında tüketiciler bir ağrı kesici de almıştı.

Bu ilaçların yaklaşık üçte ikisi parasetamol, geri kalan üçte biri ise ibuprofen içeriyordu.

Bristol Üniversitesi'nden ortak araştırmacı Dr. Anya Skatova, verilerin ülke genelini tam olarak temsil etmekten ziyade bir anlık görüntü niteliğinde olduğunu vurguladı.

Ancak bunun, kadınların adet ağrısı için ne satın aldığına dair bazı ipuçları sunduğunu belirtti.

Regl ağrısı nasıl azaltılabilir?

Çoğu zaman kramp, rahim kasının adet döneminde iç tabakasını atmasına yardımcı olmak için kasılmasıyla ortaya çıkan, adet döngüsünün normal bir parçasıdır.

Bu süre zarfında vücut, prostaglandin adı verilen hormon benzeri maddeler üretir. Daha yüksek seviyelerde üretim daha şiddetli adet kramplarıyla ilişkilendiriliyor.

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacı Prof. James Goulding, burada halk sağlığı açısından önemli bir eğitim fırsatı bulunduğunu söyledi ve regl ağrısına yönelik araştırma eksikliğine dikkat çekti.

BBC'ye konuşan Goulding, "'Erkekler regl sancısı çekseydi, bugün bu konuda çok daha fazla bilgiye sahip olurduk' demek abartı olmaz" dedi.

İbuprofen, şişliği azaltmanın yanı sıra ağrıyı hafifleten ve ayrıca prostaglandinleri düşüren, steroid olmayan bir anti-enflamatuar ilaç.

Parasetamol ise bu tür anti-enflamatuar özelliklere sahip değil.

Endometriosis UK adlı yardım kuruluşuna göre, ibuprofene, vücut prostaglandin üretmeden önce, regl ya da ağrı beklenen günden bir veya birkaç gün öncesinde almaya başlamak en iyisi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, günlük faaliyetlerinizi yapmanızı engelleyen ya da sizi endişelendiren şiddetli regl ağrısı yaşıyorsanız bir doktora başvurmanız gerektiğini belirtiyor.

Çünkü bunun nedeni endometriozis ve miyomlar gibi başka bir sağlık sorunu olabilir.

Her ilaçta olduğu gibi, ağrı kesici tabletler de yan etkilere neden olabilir.

İbuprofen herkes için uygun değil. Herhangi bir ilacı almadan önce paket içindeki ürün bilgilerini kontrol edin.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

İngiltere, Sağlık, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı
İran maçına damga vuran “katliam“ pankartı İran maçına damga vuran "katliam" pankartı
ABD duyurdu: İran uranyum stoklarını imha etmeyi kabul etti ABD duyurdu: İran uranyum stoklarını imha etmeyi kabul etti
Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler: Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e tepki: Kimden hesap soracaksın İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e tepki: Kimden hesap soracaksın?
Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi Motorine 1 lira 23 kuruş indirim geldi
Vergi borçlarına yapılandırma geldi Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar yapılabilecek Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

03:08
Norveç Irak’a gol oldu yağdı
Norveç Irak'a gol oldu yağdı
00:33
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
23:17
Hakemin kararını beğenmeyip CİMER’e şikayet ettiler
Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
21:29
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
19:02
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 07:51:07. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınların Regl Ağrısı İçin Yanlış İlaç Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.