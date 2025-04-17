Kalp Sağlığınızı Beslenme ile Koruyun - Son Dakika
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Sağlık

Kalp Sağlığınızı Beslenme ile Koruyun

Kalp Sağlığınızı Beslenme ile Koruyun

Diyetisyen Demet Güngördü, sağlıklı beslenmenin kalp damar hastalıklarını önlemede etkili olduğunu vurguladı. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan uzak durulması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti.

17.04.2025 09:46  Güncelleme: 10:16
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SAĞLIKLI beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kalp damar hastalıklarının önlendiğini ve kontrol altına alındığını söyleyen Diyetisyen Demet Güngördü, "Kalp sağlığınızı tabağınızla koruyun. Paketli ürünler, kızartmalar ve bazı pastane mamullerinde bulunan trans yağlar kalp sağlığı için ciddi risk teşkil ediyor. Bu nedenle posa tüketimi artırılmalı; sebze, meyve, kurubaklagil ve tam tahıllı ürünler günlük diyette yer almalıdır" dedi.

Kalp sağlığı ve beslenme ilişkisi hakkında konuşan Medicana Ataşehir Hastanesi'nden Dyt. Demet Güngördü, "Kalp damar sağlığını tehdit eden başlıca risk faktörleri arasında diyabet, obezite, yüksek kolesterol, hipertansiyon, sigara, hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme yer alıyor. Bu faktörler içinde en büyük payı, yanlış beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı gelişen hastalıklar oluşturuyor" diye konuştu.

'KOLESTEROL DENGESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Kolesterolü dengelemenin öneminden bahseden Dyt. Güngördü, "Kolesterol, vücut için gerekli olsa da kandaki total kolesterol ve LDL (kötü kolesterol) seviyesinin yüksek olması, HDL (iyi kolesterol) seviyesinin düşük olması kalp hastalıkları riskini artırıyor. Bu durumda damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Kolesterolü dengelemek için omega-3 yağ asitleri önemlidir. Uskumru, somon, sardalya gibi yağlı balıklar ile keten tohumu, semizotu ve ceviz gibi bitkisel kaynaklar düzenli olarak tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

'DOYMUŞ VE TRANS YAĞLARA DİKKAT EDİLMELİ'

Paketli gıdalardan uzak durulmasını öneren Dyt. Güngördü, "Yağlı kırmızı et, tavuk derisi, sakatatlar, tam yağlı süt ürünleri gibi doymuş yağ içeriği yüksek gıdalar LDL kolesterolü artırıyor. Aynı şekilde paketli ürünler, kızartmalar ve bazı pastane mamullerinde bulunan trans yağlar da kalp sağlığı için ciddi risk teşkil ediyor. Yemeklerde margarin ve tereyağı yerine soğuk sıkım zeytinyağı kullanılmalı, pişirme yöntemi olarak kızartma yerine haşlama, buharda pişirme veya ızgara tercih edilmelidir" dedi.

Kandaki homosistein düzeyinin yükselmesinin kalp-damar hastalıkları riskini artıran bir başka etken olduğuna değinen Dyt. Güngördü, "B9 (folik asit), B6 ve B12 vitaminlerinin eksikliğinde homosistein düzeyi artıyor. Bu vitaminler; yeşil yapraklı sebzeler, avokado, kırmızı et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunuyor" diye konuştu.

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Dyt. Güngördü, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı-mor meyveler (yaban mersini, böğürtlen, mürdüm eriği vb.) antioksidan içerikleriyle kalbi korur. Sarımsak, kan basıncını ve kolesterolü düşürmede etkilidir. Posa tüketimi artırılmalı; sebze, meyve, kurubaklagil ve tam tahıllı ürünler günlük diyette yer almalıdır. Ayrıca Omega-3 zengini balıklar, haftada en az iki kez tüketilmeli, kızartma yöntemi tercih edilmemelidir. Tuz tüketimi azaltılmalı, sakatat ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmalıdır. Günde 30 dakikalık orta şiddette egzersiz (yürüyüş, yüzme vb.) yapılmalıdır. Kilo kontrolü, kalp sağlığı açısından kritik önemdedir."

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Kaynak: DHA

Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalp Sağlığınızı Beslenme ile Koruyun - Son Dakika

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