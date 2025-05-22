Kanserle Mücadelede Hukuk Zaferi

ANKARA'da yaşayan Nurten Demirhan, 4 yıl arayla 2 kez cilt kanserine yakalandı. Tedavi sürecinde kendisine reçete edilen ilaçları karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) açtığı ilk davayı kazanan Demirhan, ikinci davanın sonucunu göremeden 2023 yılında 49 yaşında yaşamını yitirdi. Faiziyle birlikte 320 bin lira tutan ilaç masrafları, mahkeme kararıyla Demirhan'ın eşi ve 3 çocuğuna ödendi.

3 çocuk annesi Nurten Demirhan'a, 2018 yılında 44 yaşında doktorlar tarafından Ankara'da cilt kanseri teşhisi konuldu. Demirhan, zorlu geçen tedavi sürecinde kendisine reçete edilen 'nivolumab' ve 'ipilimumab' etken maddeli 2 ilacı aynı anda kullandı. Sağlığına kavuşan Demirhan, 2021 yılında ilaçlara yaptığı ödemeyi geri alabilmek için Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'ne dava açıp, kazandı. Mahkeme, faiziyle birlikte toplam 230 bin lira tutan ilaç masraflarının Nurten Demirhan'a ödenmesine karar verdi.

MASRAFLAR İÇİN EV VE ARACINI SATTI

Sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Nurten Demirhan, 2022'de kontrol için gittiği hastanede, cilt kanserinin tekrarladığını öğrendi. Doktorlar tarafından Demirhan'a bu kez 'pembrolizumab' etkin maddeli başka bir ilaç reçete edildi. Demirhan'ın eşi İsa Demirhan da tedavi sürecinde ilaç masraflarını karşılayabilmek için ev ve aracını sattı. Nurten Demirhan, 1 Ağustos 2023 tarihinde Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ne ilaç masraflarını geri alabilmek için Kuşadası'ndaki avukatı Ezgi Tezcan Yaşar aracılığıyla yine dava açtı. Bir yandan tedavisi süren, diğer yandan da mahkeme sürecini takip eden Demirhan, 1 ay sonra 49 yaşında dava sonucunu göremeden hayatını kaybetti. İki yıl süren davada son kararı, geçen ay Ankara Bölge İdari Mahkemesi verdi. Mahkemenin kararıyla yasal faiziyle birlikte toplam 320 bin lira tutan ilaç masrafları, SGK tarafından eşi İsa Demirhan ve 3 çocuğuna ödendi.

'KANSER HASTALARI İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU'

Demirhan ailesinin avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, alınan kararın kanser hastaları için umut ışığı olduğunu belirterek, "Öncelikle insan hayatı her türlü maddi değerin üzerindedir. Davayı kazandık, ancak müvekkilim bu süreçte hayatını kaybetti. Ülkemizdeki diğer kanser hastalarına da bu denli faydalı olan bir hukuki mücadelenin sonucuna kendisinin de şahit olmasını isterdim. SGK, ilaç masraflarının ödemesini yaptı. Ülkemizde akıllı ilaçların bir dozu 25 bin liradan başlayıp, 90 bin liraya kadar çıkıyor. Bu ilaçların yerli üretimi ve muadili olmadığı için ilaçları kendi imkanlarıyla alan kanser hastaları maalesef kaderlerine terk ediliyor" diye konuştu.