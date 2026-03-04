Kocaelili Mahmut Kıroğlu 31 Kilo Verdi

Kocaeli'de fazla kilolarından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle sağlıklı hayat merkezine başvuran Mahmut Kıroğlu, diyetisyen kontrolünde 8 ayda 31 kilo verdi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gebze İlyasbey Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Kan tahlili sonuçları ile yağ, kas, su, kilo ve bel ölçümlerine göre kişiye özel diyet programları hazırlanıyor. Beslenme programı sporla desteklenen danışanlar, fazla kilolarından kurtuluyor.

Bu hizmetten faydalananlar arasında Gebze ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki belediye personeli Mahmut Kıroğlu da yer alıyor.

Kıroğlu, 128 kiloya çıkınca bazı sağlık problemleri yaşamaya başladı.

Diyabet tanısı konulan ve insülin kullanmaya başlayan Kıroğlu, zayıflamak için Gebze İlyasbey Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

Diyetisyeninin hazırladığı beslenme programını uygulayıp spor yapan Kıroğlu, 8 ayda 31 kilo vererek 97 kiloya düştü.

"Kendimi rahatlamış hissediyorum"

Mahmut Kıroğlu, AA muhabirine, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Hastaneye başvurmasının ardından yapılan tahlillerde şeker hastalığı (diyabet) tanısı konulduğunu ve günde 3 kez insülin kullandığını anlatan Kıroğlu, "Bunun neticesinde diyetisyene başvurmam gerektiğini düşünerek İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gebze'deki sağlıklı hayat merkezinden randevu oluşturdum. Diyetisyen Merve Hanım, 128 kilo olduğumu ve yağ oranımın yüksek olduğunu söyledi. Neler yapmam ve neler yemem gerektiğini bana liste olarak yazdı. Porsiyonlarımı azaltarak bol su içerek öğünleri tamamlamam gerektiğini söyledi. 128 kilodan 97 kiloya düştüm, yaklaşık 31 kilo verdim." diye konuştu.

Kıroğlu, kendisini rahatlamış hissettiğini belirterek, beslenme listesine uyarak ve spor yaparak karşılığını aldığını kaydetti.

Kilo vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıroğlu, 31 kilo verdikten sonra insülin kullanmayı bıraktığını anlatan Kıroğlu, "Kilo verdikten sonra insülin kullanmıyorum, şekerim düzeldi. Uyku kalitem arttı. Artık üstüme rahatça bir şeyler alabiliyorum." dedi.

"Hastalarımız kilo verene kadar yakalarındayız"

Diyetisyen Merve Bozkır da hastaların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kendilerine ulaşabildiğini söyledi.

Hastaların kan tahlilleri ile yağ, kas, su, kilo ölçümlerine göre diyetlerini planladıklarını anlatan Bozkır, şöyle devam etti:

"İdeal kilosuna ulaşan hastalarımızın takibini de bırakmıyoruz. Kilolarını koruyorlar mı yoksa geri alıyorlar mı diye belirli aralıklarla takiplerimiz oluyor. Kilo veremeyen hastalarımız da oluyor. Bu konuda motivasyonunu tam sağlamayan, hareket kısıtlılığı veya metabolik rahatsızlığı olan hastalarımız olabiliyor. Böyle durumlarda kilo verememenin altında yatan nedenler neyse ona göre başka bölümlerdeki uzman doktor arkadaşlarımıza yönlendirerek ortak şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hasta kilo veremedi diye bırakmıyoruz, kilo verene kadar yakalarındayız."

Bozkır, fazla kilolarından kurtulanların hayatını daha sağlıklı sürdürme imkanına kavuştuğunu anlatarak, "Hastalar 'Artık çok daha rahat hareket edebiliyorum, merdiven çıkıyorum, nefes nefese kalmıyorum, daha rahat uyuyorum' diyorlar. 'Daha mutluyum, hareketliyim, bir yerden bir yere daha rahat gidebiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor' gibi söylemler duyuyoruz hastalarımızdan. Bu tarz geri dönüşler bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Beslenme listesine uyarak ve spor yaparak 30 ve üzerinde kilo veren çok hastası olduğundan bahseden Bozkır, "Onlar kilo verdikçe biz de mutlu oluyoruz. Kişinin sağlığına kavuştuğunu ve rahatladığını görünce emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz." dedi.