Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Doç. Dr. Osman Civil, kolorektal kanserlerin erken teşhisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli olduğunu vurgulayarak, düzenli taramaların hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Poliplerin zamanında çıkarılması ve düzenli kontrollerle kanser riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.

30.12.2024 09:38  Güncelleme: 09:43
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GENEL Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, kalın bağırsak kanserlerinin erken teşhisle önlenebileceğini vurgulayarak, "Poliplerin zamanında çıkarılması ve düzenli taramalar çok önemli, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kanser riskini önemli ölçüde azaltıyor" dedi.

"Sindirim sisteminin son halkası olan kalın bağırsak ve rektumda gelişen kolorektal kanserleri, erken teşhisle önlenebiliyor ancak çoğunlukla sinsi seyrediyor" diyen Medipol Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Civil, bu kanser türünün düzenli taramalar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti. Erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Civil, "Rutin kontroller ve farkındalık sayesinde kolorektal kanserleri, hayatı tehdit eden bir hastalıktan önlenebilir bir duruma dönüştürmek mümkün. Bireylerin erken önlemlerle risklerini önemli ölçüde azaltabileceklerini unutmamaları gerekiyor" diye konuştu.

'KOLON VE REKTUM KANSERLERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN'

Kalın bağırsağın yaklaşık 150 santimetrelik uzunluğunun son 15-20 santimetresini rektumun oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Osman Civil, "Kolorektal kanserlerin değiştirilebilir ve değiştirilemeyen risk faktörleri bulunmaktadır. Değiştirilebilir risk faktörlerini Obezite, tip 2 diyabet, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimi, sigara ile alkol kullanımı. Bunlar üzerinde kontrol sağlamak mümkündür. Ancak yaş, ırk, genetik yatkınlık, iflamatuar bağırsak hastalıkları ve geçmişte pelvik bölgeye radyoterapi alınması gibi faktörler değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR'

Kolorektal kanserlerin genellikle poliplerden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Civil, "Polipler, kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşur ve zamanla kanserleşebilir. Bu süreç genellikle 10-15 yıl içinde gerçekleşir. Tarama programlarına düzenli katılım sağlamak hayati önem taşımaktadır. 45 yaşından itibaren her bireyin 10 yılda bir kolonoskopi yaptırması, yılda bir gaitada gizli kan testi ve 5 yılda bir rektoskopi yaptırması önerilmektedir. Bu taramalar sayesinde kanser erken evrede tespit edilirse, tedavi başarısı yüzde 90'lara kadar çıkmaktadır" dedi.

'SAĞLIKLI YAŞAM RİSKİ AZALTIYOR'

Kolorektal kanserden korunmada sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite büyük önem taşıdığının altını çizen Doç. Dr. Civil, "Taze sebze ve meyve tüketimi, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, fazla kilolu veya obez olmamak, sigara ve alkol kullanmamak ve düzenli egzersiz ve spor yapmak bu hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir. Eğer kolorektal kanser teşhisi konulmuşsa, erken evre tümörler için tedavide ilk basamak cerrahidir. Hastalığın evresine bağlı olarak lokal cerrahiden geniş rezeksiyonlara kadar değişen yöntemler uygulanabilir. Günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahiler, daha az komplikasyon oluşturduğu için daha fazla tercih edilmektedir. İleri evrelerde ise kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi yöntemlerle tedavi planlanır. Düzenli taramalara uymak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek, kolorektal kanserle mücadelede temel unsurlardır. Erken teşhis ve tedaviye erişim ise hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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