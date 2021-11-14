Kovid-19 vaka oranında zirvede bulunan Karabük'te aşı seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Türkiye'de her 100 bin nüfusta en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Karabük'te aşılama çalışmalarına hız verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, Karabük, 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında 536,5'lik oranla birinci sırada yer aldı.

Aşı oranlarını artırmak için seferberlik başlatan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, her gün kentin çeşitli noktalarında kurulan mobil aşı araçlarında vatandaşları bilgilendirerek ikna etmeye çalışıyor.

İkinci doz aşıda yüzde 74,8 oranına ulaşılan kentte hedef, mavi kategorideki iller arasında yer almak.

Sağlık ekipleriyle saha çalışmalarına katılarak vatandaşları aşıya davet eden İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, üzerinden 5-6 ay geçen iki doz Sinovac aşısının etkisinin kalmadığına dikkati çekerek, "Karabük'te yoğun bakımlarda en çok aşısız ya da iki doz Sinovac olanlar var. Bu nedenle kapı kapı dolaşıyoruz. Herkese aşının önemini birebir anlatıyoruz." dedi.