Ofis Yorgunluğuna Karşı Deneyebileceğin 7 Takviye Önerisi

Magnezyum, B12 vitamini ve multivitamin gibi takviyeler, yorgunlukla ilişkileri bakımından çeşitli bilimsel araştırmalarda incelenmiştir. Bununla birlikte takviyeler, yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin yerine geçmez.

Ofis Yorgunluğunun Arkasında Ne Olabilir?

Ofis çalışanlarında hissedilen yorgunluk; çalışma koşulları, uyku alışkanlıkları ve psikososyal etkenlerle ilişkili olabilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yorgunluk şikâyetini inceleyen sistematik derlemede, psikososyal faktörlerin ve depresyonun değerlendirilmesi gereken önemli nedenler arasında bulunduğu bildirilmiştir.

Yorgunluğun uzun sürmesi, günlük yaşamı etkilemesi veya başka belirtilerle birlikte görülmesi durumunda altta yatan nedenlerin hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Uzun Süre Oturmak ve Hareket Molaları

Masa başında geçirilen sürenin kısa hareket molalarıyla bölünmesi üzerine yapılan bir pilot çalışmada, 45-75 yaş aralığındaki fazla kilolu veya obez 19 yetişkin incelenmiştir. Her 30 dakikada bir verilen üç dakikalık hafif yürüyüş molalarının, kesintisiz oturmaya kıyasla katılımcıların bildirdiği yorgunluk düzeyleriyle daha olumlu ilişkili olduğu görülmüştür.

Araştırmanın küçük bir katılımcı grubuyla gerçekleştirilmesi, bulguların tüm ofis çalışanlarına genellenmesini sınırlandırmaktadır.

Takviyeler Kimlerde ve Ne Zaman Gündeme Gelir?

Vitamin ve mineraller, enerji metabolizması ve çeşitli fizyolojik süreçlerde görev alır. Bazı besin ögelerinin yetersiz alınması veya vücuttaki düzeylerinin düşük olması, yorgunluk gibi belirtilerle ilişkili olabilir. Bununla birlikte herhangi bir eksikliği bulunmayan bireylerin takviye kullanarak aynı sonuçları elde edeceği varsayılamaz. [3]

Bu nedenle takviye kullanımı değerlendirilirken beslenme alışkanlıkları, mevcut sağlık durumu ve gerekli görülen laboratuvar sonuçları birlikte ele alınmalıdır.

Ofis Yorgunluğuna Karşı Deneyebileceğin 7 Takviye

Aşağıdaki yedi takviye, yorgunluk veya ilişkili bazı göstergeler üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar doğrultusunda ele alınmıştır. Liste, takviyelerin etkinlik açısından sıralandığı bir öneri listesi değildir.

1. Magnezyum

Magnezyum, normal enerji oluşum metabolizmasında görev alan minerallerden biridir. Magnezyum takviyesine ilişkin araştırmalarda stres ve kaygı gibi göstergeler de incelenmiştir. Ancak sistematik derlemeler, bu alandaki kanıtların sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Düşük serum magnezyum düzeyine ve yüksek stres seviyesine sahip sağlıklı yetişkinlerle gerçekleştirilen sekiz haftalık bir çalışmada, magnezyum ve magnezyum ile B6 vitamini kombinasyonu kullanılan gruplarda stres puanlarının azaldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte çalışmada plasebo grubunun bulunmaması, sonuçların yorumlanmasında dikkate alınmalıdır.

Farklı magnezyum formlarını incelemek isteyenler, magnezyum takviyesi ürününün içerik ve kullanım bilgilerini değerlendirebilir.

2. B12 Vitamini

B12 vitamini, normal enerji oluşum metabolizmasında ve normal kırmızı kan hücresi oluşumunda görev alan bir vitamindir. B12 eksikliği, yorgunluk ve bazı nörolojik belirtilerle ilişkili olabilir.

Hayvansal kaynaklı gıdaları tüketmeyen bireylerde, ileri yaştaki kişilerde ve uzun süre metformin kullanan bazı bireylerde B12 eksikliği riski daha yüksek olabilir.

B12 düzeyinin normal olması durumunda takviye kullanımının enerji seviyesini artırdığına yönelik yeterli kanıt bulunmamaktadır. Farklı ürün formlarını karşılaştırmak isteyenler B12 vitamini içeren takviyeler kategorisini inceleyebilir.

3. Multivitamin-Mineral

Multivitamin-mineral takviyeleri, birden fazla vitamin ve minerali aynı formülde bir araya getirir. Bu ürünlerin stres ve zihinsel yorgunluk gibi göstergelerle ilişkisi çeşitli araştırmalarda değerlendirilmiştir.

Tam zamanlı çalışan 215 erkekle gerçekleştirilen 33 günlük plasebo kontrollü bir çalışmada, yüksek doz B vitamini kompleksi, C vitamini ve mineraller içeren takviye kullanılan grupta bazı stres, ruh hâli ve zihinsel yorgunluk ölçümlerinde olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

Sekiz çalışmayı değerlendiren bir meta-analizde ise vitamin-mineral takviyeleriyle algılanan stres, kaygı ve yorgunluk puanlarında azalma bildirilirken depresyon puanlarında anlamlı farklılık görülmemiştir.

Bu çalışmaların farklı formülasyonlarla gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Nutraxin Multivitamin Mineral Energy ürününün bileşenleri ve miktarları, resmi ürün sayfasından ayrıca incelenebilir.

4. B Vitamini Kompleksi

B grubu vitaminler, enerji metabolizmasında farklı görevler üstlenir. B vitamini komplekslerinin iş stresi üzerindeki ilişkisini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır.

İş stresi yaşayan 60 çalışanla gerçekleştirilen 90 günlük plasebo kontrollü araştırmada, yüksek doz B vitamini kompleksi kullanan gruplarda kişisel gerginlik, zihin karışıklığı ve çökkün ruh hâliyle ilgili bazı puanlarda azalma bildirilmiştir. Ancak diğer ruh hâli ve kaygı ölçümlerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çalışmanın küçük örneklemli olması ve doğrudan yorgunluğu ölçmemesi önemli sınırlılıklardır.

5. D Vitamini

D vitamini düzeyleri, çalışma ortamına ve güneş ışığından yararlanma koşullarına göre farklılık gösterebilir. Meslek gruplarını inceleyen sistematik bir derlemede, kapalı ortamlarda çalışanların D vitamini düzeylerinin açık havada çalışanlara göre daha düşük olduğu bildirilmiştir.

D vitamini eksikliği ve yorgunluk şikâyeti bulunan 120 yetişkinle gerçekleştirilen plasebo kontrollü çalışmada, tek doz yüksek D3 vitamini uygulanan grupta dört hafta sonunda yorgunluk puanlarında daha fazla iyileşme bildirilmiştir.

Ancak bu sonuçlar D vitamini eksikliği bulunan kişilerle sınırlıdır. Yüksek doz D vitamini kullanımı, bireysel değerlendirme ve hekim önerisi olmadan tercih edilmemelidir.

6. Demir

Demir, normal kırmızı kan hücresi ve hemoglobin oluşumunda görev alan temel minerallerden biridir. Demir depolarının düşük olması, bazı bireylerde yorgunlukla ilişkili olabilir.

Kansızlığı bulunmayan ancak ferritin düzeyi düşük ve açıklanamayan yorgunluk şikâyeti yaşayan adet gören kadınlarla gerçekleştirilen araştırmada, 12 haftalık demir kullanımının yorgunluk puanlarında plaseboya göre daha fazla azalmayla ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Sistematik bir derlemede de benzer bireylerde öznel yorgunluk açısından olumlu bulgular görülürken objektif fiziksel kapasitede anlamlı iyileşme saptanmamıştır.

Demir takviyesi kullanımı, kan testleri ve hekim değerlendirmesi doğrultusunda ele alınmalıdır.

7. Koenzim Q10

Koenzim Q10, hücrelerin enerji üretim süreçlerinde görev alan bir bileşiktir. Yorgunluk üzerindeki olası etkileri farklı katılımcı gruplarında araştırılmıştır.

Toplam 1.126 katılımcının yer aldığı 13 randomize kontrollü çalışmayı değerlendiren bir meta-analizde, koenzim Q10 takviyesi kullanılan gruplarda yorgunluk puanlarının plaseboya kıyasla daha düşük olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte sonuçların kullanılan doz ve uygulama süresine göre farklılık gösterebildiği belirtilmiştir.

Bu araştırmalar doğrudan ofis çalışanlarına özgü olmadığından bulguların tüm çalışanlara genellenmesi uygun değildir.

Ofis Yorgunluğuyla İlişkili Takviyeler ve Bilimsel Araştırma Bulguları

Takviye bileşeni Araştırılan grup/ koşul Temel bilimsel bulgu Kimler için değerlendirilmeli?

Magnezyum Düşük magnezyum düzeyine ve yüksek stres seviyesine sahip yetişkinler Magnezyum kullanılan gruplarda stres puanlarında azalma bildirilmiştir. Plasebo grubu bulunmamaktadır. Magnezyum alımı veya düzeyi açısından değerlendirme gereken bireyler

B12 vitamini B12 eksikliği bulunan veya eksiklik riski taşıyan bireyler B12 eksikliğinin yorgunluk dahil farklı belirtilerle ilişkili olabileceği belirtilmiştir. B12 eksikliği saptanan veya eksiklik riski nedeniyle değerlendirme gereken bireyler

Multivitamin-mineral Sağlıklı yetişkinler ve tam zamanlı çalışan erkekler Bazı çalışmalarda algılanan stres ve yorgunluk puanlarında olumlu değişimler bildirilmiştir. Beslenme durumuna göre birden fazla vitamin veya mineral açısından değerlendirme gereken bireyler

B vitamini kompleksi İş stresi yaşayan 60 çalışan Bazı gerginlik ve ruh hâli ölçümlerinde azalma görülürken diğer ölçümlerde anlamlı farklılık bulunmamıştır. B vitamini alımı ve beslenme durumu açısından değerlendirme gereken bireyler

D vitamini D vitamini eksikliği ve yorgunluğu bulunan yetişkinler D3 vitamini uygulanan grupta yorgunluk puanlarında plaseboya kıyasla daha fazla iyileşme bildirilmiştir. D vitamini eksikliği laboratuvar değerlendirmesiyle belirlenen bireyler

Demir Kansızlığı bulunmayan, ferritin düzeyi düşük ve yorgunluk yaşayan bireyler Demir kullanılan gruplarda öznel yorgunluk puanlarında azalma bildirilmiştir. Demir eksikliği hekim tarafından değerlendirilen bireyler

Koenzim Q10 Farklı sağlık durumlarına sahip toplam 1.126 katılımcı Meta-analizde yorgunluk puanlarında azalma bildirilmiş, sonuçların doz ve süreye göre değişebildiği belirtilmiştir. Bireysel sağlık durumuna göre kullanım uygunluğu değerlendirilen kişiler

Tabloda yer alan bulgular, farklı katılımcı gruplarıyla ve farklı takviye formülasyonlarıyla gerçekleştirilen araştırmalara dayanmaktadır. Sonuçlar tüm ofis çalışanlarına genellenemez ve herhangi bir Nutraxin ürününün doğrudan klinik etkinliğini göstermez. Takviye kullanımı bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda sağlık profesyoneliyle birlikte değerlendirilmelidir.

Takviye Seçerken Etikette Nelere Bakılabilir?

Takviye edici gıdalar değerlendirilirken yalnızca ürün adı veya içerdiği bileşenler değil, kullanım bilgileri de dikkate alınmalıdır.

Bileşen formu: Magnezyum sitrat, magnezyum bisglisinat veya metilkobalamin gibi formlar incelenebilir.

İçerik miktarı: Bir tablette ya da önerilen günlük porsiyonda bulunan vitamin ve mineral miktarları kontrol edilmelidir.

Diğer bileşenler: Ürünün farklı vitaminler, mineraller veya bitkisel bileşenler içerip içermediği değerlendirilmelidir.

Kullanım bilgileri: Etiket üzerindeki kullanım şekli ve uyarılar okunmalıdır.

Birlikte kullanım: Birden fazla takviye kullanılması durumunda ortak bileşenlerin toplam miktarlarına dikkat edilmelidir.

Örneğin Nutraxin Magnesium Complex farklı magnezyum formlarını B6 vitaminiyle bir araya getirirken, Nutraxin Multivitamin Mineral Energy farklı vitamin ve minerallerin yanı sıra koenzim Q10 gibi bileşenler de içermektedir. Bu bilgiler ürünlerin klinik etkinliği hakkında doğrudan bir sonuç oluşturmaz.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Takviye edici gıdalar ilaç değildir ve herhangi bir hastalığın teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amacıyla değerlendirilmemelidir.

Özellikle düzenli ilaç kullanan, kronik hastalığı bulunan, hamile veya emziren bireylerin takviye kullanımını sağlık profesyoneliyle görüşmesi önemlidir. Demir ve yüksek doz D vitamini gibi bileşenlerde bireysel ihtiyaçlar ve laboratuvar sonuçları dikkate alınmalıdır.

Sürekli devam eden veya günlük yaşamı etkileyen yorgunlukta yalnızca takviyelere yönelmek yerine olası nedenler için hekime başvurulmalıdır.

Sonuç

Ofis yorgunluğu; çalışma düzeni, uyku, hareket alışkanlıkları, beslenme ve kişisel sağlık koşullarıyla ilişkili olabilir. Magnezyum, B12 vitamini, multivitamin ve diğer takviyeler hakkında farklı bilimsel bulgular bulunmakla birlikte araştırmaların kapsamı ve kanıt düzeyi aynı değildir.

Takviye seçimi, bireysel ihtiyaçlar ve sağlık profesyoneli değerlendirmesi doğrultusunda yapılmalıdır. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli hareket ise günlük yaşam alışkanlıklarının temel parçaları olmaya devam etmelidir.

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