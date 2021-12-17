Üye Girişi
Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz? - Son Dakika
BBC

Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?

17.12.2021 03:28
Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?

Güney Afrika, yeni Omicron varyantının ilk tespit edildiği yerdi ve ardından vakalar hızla arttı.

Güney Afrika, koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği ilk yerdi ve ardından ülkede vakalar hızla arttı. Omicron daha sonra birçok ülkede görüldü ve hızla yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu varyantın daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir hızla bulaştığını açıkladı.

Peki Güney Afrika deneyiminden başka neler öğrenebiliriz?

Omicron ile bulaşan hastalık daha hafif mi atlatılıyor?

Güney Afrika'da Covid nedeniyle hastane kabullerine ilişkin veriler, kabullerin tüm bölgelerde keskin bir şekilde arttığını gösteriyor.

Ancak vaka sayısı göz önüne alındığında, hastaneye kaldırılanların sayısı beklendiği kadar hızlı artmıyor. Şu anda daha az hasta, oksijene ve solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Hastalar, daha kısa süre hastanede kalıyor.

Discovery Health adında bir sağlık hizmetleri sağlayıcısı, Güney Afrika’da Omicron salgınının başlarında enfekte olmuş yetişkinlerin hastaneye kabul edilme oranlarının, Covid’in ilk dalgasında enfekte olanlara göre, yaklaşık yüzde 30 daha az olduğunu hesapladı.

Güney Afrikalı bilim insanları ise bu verilerin, varyantın daha hafif olduğunu kanıtlamak için yeterli olmadığını söylüyor.

Omicron’u önceki dalgalardan ayıran en büyük fark, popülasyondaki aşılanma oranı ve doğal bağışıklık kazanılmış olması.

İki doz aşı veya geçirilen bir enfeksiyon, insanları Omicron varyantından korumada çok daha az etkili görünüyor. Yine de bu durum insanların ciddi hastalıklara yakalanmasını önlüyor gibi görünüyor.

‘Mutasyonun daha az öldürücü olduğuna dair bir kanıt yok’

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'daki Chris Hani Baragwanath hastanesinde kıdemli bir bilim insanı olan Dr. Vicky Baillie, hastanede tedavi oranlarının düşmesinin, insanların daha fazla bağışıklığa sahip olmasından kaynaklandığını söylüyor ve ekliyor:

“Mutasyonun daha az öldürücü olduğuna dair bir kanıt yok.”

WHO, varyantın etkisinin daha hafif seyrettiğine yönelik verilerin yanıltıcı olabileceğine karşı uyarıyor. Bunun sebebiyse hastanedeki sayıların düşük olması ve hastaneye kabul edilenlerin çoğunu 40 yaşın altındakilerin oluşturması nedeniyle ağır hastalıklara yakalanma olasılıklarının zaten düşük olması.

Diğer yandan kişilerin hastaneye kabul edilme nedenleri de farklı olabilir ancak Güney Afrika hastaneleri kabul edilen herkesi test ediyor, bu nedenle çok sayıda hafif vaka tespit ediyor.

Bir diğer neden, Güney Afrika’da 60 yaşın üzerindekilerin aşılanma oranının ortalama nüfustan çok daha yüksek olması. Bu da onları ciddi hastalıklara karşı koruyor olabilir.

Güney Afrika, genç bir nüfusa sahip. Örneğin Türkiye’de nüfusu ikiye ayıran medyan yaş 31,5 iken; bu yaş İngiltere’de 40,4, Güney Afrika'da ise 27,6. Bu nedenle Omicron deneyimi daha yaşlı nüfusa sahip ülkeler için farklı olabilir.

Omicron nedeniyle daha fazla çocuk hastalanıyor mu?

Gauteng eyaleti de dahil olmak üzere Güney Afrika'nın en çok etkilenen bölgelerindeki hastanelerden gelen raporlar, hastaneye kabul edilen çocukların sayısında bir artış olduğunu gösteriyor.

Gauteng'de Covid nedeniyle hastanelere kabul edilen çocukların oranı, ilk haftada yüzde 14 gibi yüksek olan bir seviyeden, üçüncü haftada yüzde 8'e düştü.

Bu verileri varyantın gençler için daha tehlikeli olabileceğine dair bir işaret olarak yorumlayanlar da var.

Ancak Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden Prof. Dr. Helen Rees, bunun çok küçük sayılara dayandığını belirtiyor.

Bununla birlikte Prof. Dr. Rees, yetişkinlerde olduğu gibi, genellikle Covid nedeniyle kabul edilen çocuklarla başka bir şey için kabul edildikten sonra virüse yakalandığı keşfedilenler arasında ayrım yapamadıklarını da söylüyor.

Dr. Baillie, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastanesine Covid nedeniyle kabul edilen az sayıda çocuk olduğunu ve bunların da 2-3 gün içinde iyileştiklerini söylüyor.

Dr. Baillie ayrıca, bu verilerin çocukların çoğunun yoksulluk içinde yaşadığı bir bölgeden geldiğine dikkat çekiyor. Çocukların bu nedenle yetersiz beslenmiş ve virüse yakalanma risklerinin ortalamadan daha yüksek olabileceğini de belirtiyor.

Omicron'a karşı aşı etkili mi?

Güney Afrika’da aşılanma oranları nispeten düşük, nüfusunun sadece yüzde 26'sı tamamen aşılanmış durumda.

Bu nedenle ülkenin Omicron deneyimi, daha yüksek aşılanma oranına sahip ülkelerle doğrudan karşılaştırılamayabilir.

Ancak ülkede doğal bağışıklık oranları çok yüksek.

St. Andrews Üniversitesi'nden Dr. Müge Çevik, aşılama yoluyla hastalığın başkalarına bulaşma riskinin önemli ölçüde azaldığına inanıyor.

Dr. Çevik, ‘’Çünkü insanlar daha kısa sürelerde hasta olacaklar, hastalığı daha hızlı yenecekler ve bu sayede hastalığa daha az yayılma fırsatı verecekler.’’ diyor.

Ancak varyant, daha yüksek aşılama oranına sahip popülasyonlarda bile hızla yayılıyor.

Çok az sayıda aşı enfeksiyonları tamamen durdurabilir, ancak ciddi hastalıkları önleme konusunda, aşılamanın bu önemli mutasyondan sonra bile büyük ölçüde başarılı olduğunu gösteren kanıtlar var.

Net olmayan şey ise aşıların tam olarak ne kadar başarılı olduğu.

Güney Afrika'da yapılan araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech aşısı, ikinci dozdan birkaç ay sonra bile hastaneye kaldırılma oranını yaklaşık yüzde 70 azaltıyor. Üçüncü takviye dozundan sonra bu oran yüzde 90'ı aşıyor.

Ancak Güney Afrika’da nüfusun çoğu Johnson & Johnson ve diğer aşıları oldu. Farklı aşıların farklı gruplar için ne kadar etkili kaldığını göstermek için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

BBC İzleme Servisi'nden Nicola Morrison habere katkıda bulundu.

Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?
Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?
Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?
Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz?

Güney Afrika, Koronavirüs, Türkiye, Omicron, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz? - Son Dakika

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
00:34 Bakan Nebati: Asgari ücretimiz 4 bin 253 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira
00:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve Ankara dahil 47 il kar yağışının etkisi altına girecek
00:07 Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısıyla mesaj verdi
23:27 Meclis'te olaylar büyüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti
23:26 Müge Anlı'da, ortalık bir anda karıştı
23:12 9 yaşındaki kıza sokak köpekleri saldırdı
22:45 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
22:13 Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısıyla mesaj verdi Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısıyla mesaj verdi         
00:07
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 03:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Omicron: Güney Afrika'nın varyant tecrübesinden neler öğrenebiliriz? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement