Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek

Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek
22.07.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palm yağı uzun süredir tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak bilimsel araştırmalar, bu doğal yağın bilinenden çok daha farklı yönleri olduğunu ortaya koyuyor. İşte palm yağıyla ilgili bilimsel verilere dayalı gerçekler ve bu yağın sağlık açısından bilinmesi gereken 10 önemli etkisi:

1. Kötü kolesterolü yükseltmez, iyi kolesterolü artırır

Bazı kaynaklar palm yağını kolesterolü artırıcı bir yağ olarak tanıtsa da bu iddia doğru değil. Araştırmalara göre palm yağı, kandaki iyi kolestrolü (HDL) düzeyini anlamlı şekilde artırıyor. Bu kolesterol türü, damarları koruyan ve vücuttan kötü kolesterolü temizleyen faydalı bir molekül. Palm yağı tüketimi toplam kötü kolesterol (LDL) üzerinde ise sınırlı bir etki gösteriyor.

2. Kalp sağlığına dost bir yağdır

Palm yağının sıvı hali, kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaz. Bilimsel çalışmalar, bu yağın kan değerleri üzerinde kayda değer bir değişiklik yapmadığını göstermiştir. Buna ek olarak kanda pıhtılaşmayı tetikleyen belirteçleri artırmazken kalp için faydalı bileşiklerin seviyesini yükselterek dolaşım sistemine destek oluyor.

3. Uzun süre tok kalmaya yardımcı olur

Palm yağı, yemeklerden sonra vücutta tokluk hissini artıran doğal bir hormonun salgılanmasını destekler. Bu da kişilerin öğün sonrası kendini daha uzun süre tok hissetmesine yardımcı olur. Araştırmalar, bu etkinin özellikle yemekten sonra oluşan ani açlık hissini azalttığını ve böylece gereksiz atıştırmaları önleyebileceğini göstermektedir.

Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek

4. E vitamini yönünden zengindir ve cildi besler

Palm yağı, E vitamini ailesinden gelen güçlü bir bileşen içerir. Bu madde, vücuttaki hücreleri korur, cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerine karşı savaşır. Bu nedenle palm yağı birçok kozmetik malzemesinin vazgeçilmez içeriklerinden biri konumundadır.

Palm yağı, özellikle tokotrienol adı verilen özel bir E vitamini türünü barındırır. Tokotrienoller, güçlü antioksidanlardır. Bu tokotrienoller, vücudu enflamasyonun ve serbest radikallerin neden olduğu hasardan korumaya yardımcı olabilir; bunlar da yaşlanmaya ve kronik hastalıklara katkıda bulunan faktörlerdir. Ayrıca, tokotrienollerin kötü kolesterolü düşürmeye, diyabeti kontrol etmeye ve hatta beyni Alzheimer gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olabileceği de belirtilmektedir.

Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek

5. A vitamini eksikliğine karşı etkilidir

Kırmızı palm yağı, dünyanın en zengin A vitamini (karotenoid) kaynaklarından biridir. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve hamile kadınlarda gece körlüğü ve anemi gibi A vitamini eksikliğine bağlı sorunların giderilmesinde önemli bir rol oynar.

6. Kanserle mücadelede potansiyel destek sunabilir

Palm yağında bulunan özel besin maddeleri, vücudu zararlı maddelere karşı koruyan güçlü etkilere sahiptir. Yapılan araştırmalar, bu maddelerin bağışıklık sistemini güçlendirebildiğini ve vücutta hücrelere zarar veren stresi azalttığını göstermiştir. Bu sayede kanser gibi hastalıklara karşı vücudun kendini daha iyi savunmasına yardımcı olabilir.

7. Beyin sağlığını destekler

Palm yağında bulunan bazı özel maddeler, vücudun en hassas organlarından olan beyin ve karaciğeri korumaya yardımcı olur. Bu maddeler vücut tarafından kolayca emilir ve hücreleri yıpratıcı etkilere karşı savunur. Özel yöntemlerle işlendiğinde, bu koruyucu etkiler daha da güçlü hale gelir.

8. Vücuttaki iltihapla savaşır

Hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar, palm yağının eklem iltihabını azalttığını ve astım gibi kronik enflamatuar hastalıklarda etkili olabileceğini gösteriyor. İltihap oranını düşürerek vücutta daha dengeli bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor.

9. Kan pıhtılaşmasını önleyebilir

Palm yağı, kanın pıhtılaşmasına neden olan bazı maddeleri artırmaz. Aksine, dolaşımı rahatlatan ve damarların sağlıklı çalışmasını destekleyen maddelerin seviyesini yükselttiği gözlemlenmiştir. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından olumlu bir etkidir.

10. Pişirmeye uygundur

Palm yağı, yüksek dumanlanma noktasına sahip olması sayesinde ısıya karşı oldukça dirençlidir ve pişirme sırasında besin değerini korur. Uzun süreli kullanımda bile toksik hale gelmez ve toksikoloji çalışmaları insan sağlığı için güvenliğini doğrulamıştır.

Referanslar:

Voon, P. T., Ng, C. M., Ng, Y. T., Wong, Y. J., Yap, S. Y., Leong, S. L., Yong, X. S., & Lee, S. W. H. (2024). Health Effects of Various Edible Vegetable Oil: An Umbrella Review. Advances in Nutrition, 15(9), 100276. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39053603/

Voon, P. T., Lee, S. T., Ng, T. K. W., Ng, Y. T., Yong, X. S., Lee, V. K. M., & Ong, A. S. H. (2019). Intake of Palm Olein and Lipid Status in Healthy Adults: A Meta-Analysis. Advances in Nutrition, 10(4), 647-659. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31095284/

Zainal, Z., Rahim, A. A., Radhakrishnan, A. K., Chang, S. K., & Khaza'ai, H. (2019). Investigation of the curative effects of palm vitamin E tocotrienols on autoimmune arthritis disease in vivo. Scientific Reports, 9(1), 16793. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31727971/

Zainal, Z., Rahim, A. A., Khaza'ai, H., & Chang, S. K. (2019). Effects of Palm Oil Tocotrienol-Rich Fraction (TRF) and Carotenes in Ovalbumin (OVA)-Challenged Asthmatic Brown Norway Rats. International Journal of Molecular Sciences, 20(7), 1764. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30974772/

Dizdar, Y. (2017). Palm yağının sağlık etkileri. Doç. Dr. Yavuz Dizdar. https://yavuzdizdar.com/palm-yaginin-saglik-etkileri/

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Lopez İstanbul’a geliyor Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı Lopez İstanbul'a geliyor! Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
İzleyenleri mest eden görüntü Türkiye’den “Sevapların en güzeli“ yorumları yapılıyor İzleyenleri mest eden görüntü Türkiye'den! "Sevapların en güzeli" yorumları yapılıyor
Antalya’da 16 yaşındaki lise öğrencisi ırmakta hayatını kaybetti Antalya'da 16 yaşındaki lise öğrencisi ırmakta hayatını kaybetti
Tutuklu menajer Ayşe Barım’ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı Tutuklu menajer Ayşe Barım'ın ajansından ayrılan Pınar Deniz, tercihini yaptı
Merakla bekleniyordu İşte Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini Merakla bekleniyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
MİT Başkanı Kalın’dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti MİT Başkanı Kalın'dan siyasi partilere Terörsüz Türkiye ziyareti

09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
08:11
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
14:12
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
14:00
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
13:51
Angelina Jolie kızı Shiloh, arabada kız arkadaşı ile öpüşürken görüntülendi
Angelina Jolie kızı Shiloh, arabada kız arkadaşı ile öpüşürken görüntülendi
13:50
Süper Lig’de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
13:16
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
13:00
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı… Ama yapay zekâymış
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 09:15:29. #7.12#
SON DAKİKA: Palm Yağı Hakkında Bilimsel Verilere Dayalı 10 Gerçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.