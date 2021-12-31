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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500

31.12.2021 15:36

Gazeteci Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın korona tablosunda sayıları sakladığını iddia etti. Bu iddialar üzerine Altaylı'yı arayan Bakan Koca, İstanbul'da virüsle ilgili korkutan rakamı verdi. "Şaka gibi ama durum bu" diyen Bakan Koca, "İstanbul'a bakarak Türkiye'yi değerlendirmeyin. İstanbul'da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul'da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı" bilgisini verdi.

Türkiye genelinde koronavirüs vakaları hızla artıyor. Hem yeni varyantların etkisi hem de kış aylarına girilmesiyle bir anda yükselen koronavirüs vaka sayılarının nasıl düşürüleceği şeklindeki soru işaretleri gündemdeki yerini korurken, İstanbul'daki vaka artışı korkutan seviyelere ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, bu artışın yüzde 500 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

İDDİALAR ÜZERİNE ALTAYLI'YI ARADI

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te bugün yayınlanan köşe yazısında koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na eleştiride bulundu. Altaylı, "Biz yazmasak Sağlık Bakanlığı 20 bin civarı ile devam edecekti. Bugün Türkiye'de günlük vaka sayısı 200 binin altında değil ve olamaz da. Tespit edilmiyor olması olmadığı anlamına gelmez ama bana sorarsanız şu anda tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşmış olmalıyız Bakanlığın tek yapabildiği ise sayıları saklamak" gibi ifadeler kullandı. Fatih Altaylı'nın bu yazısı üzerine Sağlık Bakanı Koca, Altaylı'yı aradı. Altaylı da yeni bir yazı kaleme aldı.

"İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 500"

Altaylı ile konuşmasında, sürecin en başından beri şeffaf davranmaya çalıştığını belirten Bakan Koca, "Fatih Bey, ben başından beri şeffaf ve net olmaya çalışıyorum. Doğru bilgileri paylaşmak için özen gösteriyorum ama siz bugünkü yazınızla bizi töhmet altında bırakıyorsunuz" diyerek sitem etti. Bakan Koca, daha sonra İstanbul'daki vaka durumunu açıklayarak, "İstanbul'a bakarak Türkiye'yi değerlendirmeyin. İstanbul'da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Bugünkü yazım üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen aradı. "Fatih Bey, ben başından beri şeffaf ve net olmaya çalışıyorum. Doğru bilgileri paylaşmak için özen gösteriyorum ama siz bugünkü yazınızla bizi töhmet altında bırakıyorsunuz" diye sitemle başladı.

Sonra ekledi. "Olaya İstanbul özelinde bakarsanız, İstanbul'a bakarak bir değerlendirme yaparsanız haklısınız."

Sonra da felaket tablosunu aktardı: "İstanbul'a bakarak Türkiye'yi değerlendirmeyin. İstanbul'da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul'da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı.

Eğer İstanbul'daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5'te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul'da. Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz."

Bakan Koca'ya bunun nedenlerini sordum. En önemli nerden olan Omicron varyantını gösterdi Bakan.

"Şu anda İstanbul'da Omicron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye'ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı.

Bakın şaka değil. 10 günde 5 katına, 1 haftada 3,5 katına çıktı İstanbul'daki vaka sayıları. Büyük kentlerdeki yükseliş fena.

Ankara'da da 2 katına çıktı vakalar. Geçen hafta 1200'dü Ankara'nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, 1 hafta sonra Ankara'da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması."

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Fatih Altaylı, İstanbul, Türkiye, Fatih, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 - Son Dakika
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