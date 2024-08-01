Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz İnsanları Yaşatmaya Çalışıyoruz - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz İnsanları Yaşatmaya Çalışıyoruz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'da yaptığı açıklamada, insanların yaşatılmasına odaklandıklarını ve dünyanın barışçıl, iyi niyetli ve düzgün yönetilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatının yüzde 43 seviyesinde olduğunu ve 2025 yılında tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Bakan Memişoğlu ayrıca, Gazze ve İran'daki olaylarla ilgili üzüntülerini dile getirerek, insanların yaşatılmasına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 18:04
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Maalesef 40 bin insanın öldüğü, öldürüldüğü ve canların kıyıldığı görüntüleri, olayları yaşamak istemiyoruz. Bu olaylardan daha çok etkileniyoruz. Onun için dünyanın barışçıl, iyi niyetli ve düzgün yönetilmesini istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda karşılanan Bakan Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Valiliği ziyaret etti. Bakan Uraloğlu ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'dan bilgiler alan Bakan Memişoğlu ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret edip, Başkan Ahmet Metin Genç ile görüştü. Görüşmeler sonrası Bakan Memişoğlu, Trabzonspor'un 50'nci yıl kutlama törenine katıldı. Tören sonrası Trabzon Şehir Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulanan Bakan Memişoğlu, yetkililerle yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Şehir Hastanesi'nde gelinen son durumu hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Trabzon şehrimize sağlıkla ilgili hem hizmetlerini hem yatırımlarını hem de sorunlarını değerlendirmek üzere burada bulunmaktayız. Malum Trabzon'a güzel bir şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah 2025 senesi sonu itibarıyla milletimizin hizmetine sunacağız. Şu anda inşaatımız yüzde 43 bandında. İnşallah bu inşaatın bitiminde de çok güzel bir hastanemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği hastanelerden bir tanesine Trabzon'a kavuşturacağız. Trabzon'un esasına sağlıkla ilgili gelişmiş ve iyi bir şehir, kültürü olan bir şehir. Onun için de sağlıkla ilgili bazı sorunlarımızı da inşallah burada da özellikle temel sağlık hizmetleri, aile sağlıklarını kuvvetlendirerek çözmeye çalışacağız. Biz hem sağlık çalışanları, hem sağlığın altyapısıyla, dünyanın sayılı sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerinden bir tanesiyiz. Daha da iyi olacağız. Bunun yanında hem teknolojisini hem de bilimini üreteceğiz" diye konuştu.

'BİZLER İNSANI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Gazze'de ve İran'da yaşanan olaylarla ilgi üzgün olduklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Tabii ki maalesef üzgünüz. Özellikle Gazze'deki olaylar, İran'daki olaylar, vahşeti ve maalesef insanlığı yaralayan, vahşeti yapan bu bazı ülkelerin, İsrail'in ve bunu seyreden, buna izin veren bazı ülkelerin kendine gelmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılar üzülüyoruz. Hastaneler bombalanıyor, insanlar öldürülüyor. Onun için de bizler daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok üretmemiz gerekiyor. ve bu konuda da bütün dünyanın daha hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Çünkü biz insanları yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlara fayda olmasına çalışıyoruz. Maalesef 40 bin insanın öldüğü, öldürüldüğü ve canların kıyıldığı görüntüleri, olayları yaşamak istemiyoruz. Bizler, sağlıkçılar insanları yaşatmaya çalışıyoruz. Bu olaylardan daha çok etkileniyoruz. Onun için dünyanın barışçıl iyi niyetli ve düzgün yönetilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ'

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turu karşılamasında evinde Ruzemberok ile oynayacak Trabzonspor'a başarılar dileyen Bakan Memişoğlu, "Bu güzel şehrimizde sabahleyin Trabzonspor'un kuruluşunun 57'nci yılı. Aynı zamanda da şimdiki Süper Lig'e çıkışının 50'nci yılını çok güzel nostaljik bir toplantıyla kutladık. Trabzonspor'u da ligde ve bu akşam yapacağı Avrupa Kupası maçında da başarılar diliyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, basın açıklaması sonrası Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki toplantıya geçti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz İnsanları Yaşatmaya Çalışıyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz İnsanları Yaşatmaya Çalışıyoruz - Son Dakika

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