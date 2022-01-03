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Sağlık Bakanlığı güncel verileri yayınladı! Osmaniye aşılamada zirvede - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı güncel verileri yayınladı! Osmaniye aşılamada zirvede

03.01.2022 14:21

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, yüzde 87,7 oranla en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Osmaniye olarak belirlendi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; en çok aşılamanın olduğu Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

VALİ, AŞILAMAYA VURGU YAPTI

Kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla aralıksız sürüyor. Dr. Ahmet Alkan Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Yılmaz, koronavirüsle hep birlikte mücadele etmenin gerektiğini, tedbirlere uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Osmaniye aşılamada birinci sırada

Vali Yılmaz'ın denetimleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık da yer aldı.

Osmaniye aşılamada birinci sırada

"TÜRKİYE'DE EN İYİ İL OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Osmaniye olarak çok iyiye doğru gidildiğini belirten Vali Yılmaz, "Aşılamada Türkiye birincisi olduk. Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs oranında da sayısında da Türkiye'de en iyi il olma yolunda ilerliyoruz. Bunu sürdürebilmemiz için bu hassasiyetimizi devam ettirmemiz lazım. Tedbirlere uymaya, aşılarımızı olmaya devam edeceğiz. Osmaniye olarak koronavirüsü ilk bitiren il olacağız, buna inanıyorum. O inançla çalışıyoruz" dedi.

YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: aynı osmaniyede vaka sayısı 100 binde 294,04 bunu neden paylaşmıyorsunuz sayın bakan Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı güncel verileri yayınladı! Osmaniye aşılamada zirvede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı güncel verileri yayınladı! Osmaniye aşılamada zirvede - Son Dakika
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