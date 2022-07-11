Şanlıurfa nüfusta şaha kalktı! İkiz ve üçüz doğum rakamlarında birinci sırada - Son Dakika
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Şanlıurfa nüfusta şaha kalktı! İkiz ve üçüz doğum rakamlarında birinci sırada

11.07.2022 20:04
Şanlıurfa nüfusta şaha kalktı! İkiz ve üçüz doğum rakamlarında birinci sırada

Türkiye'nin en kalabalık 8 ili olan Şanlıurfa'da doğum oranları sevindiriyor. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veri tabanına göre, 1923'ten bu yana 542 bin 696 ikiz, 20 bin 121 üçüz doğum gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kadim şehri hem üçüz hem ikiz doğum sayısı bakımından ilk sırada bulunuyor.

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla MERNİS veri tabanından derlediği 81 ile ait bilgilere göre, 1923'ten bugüne kadar Türkiye genelinde 542 bin 696 ikiz doğum, 20 bin 121 üçüz doğum gerçekleşti.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

En fazla ikiz ve üçüz doğumun yapıldığı il sıralamasında Şanlıurfa ilk sırayı aldı. Şanlıurfa'da 100 yıllık süre içinde 33 bin 602 ikiz doğum, bin 411 üçüz doğum gerçekleşti. İkiz doğum sıralamasında 18 bin 426'la Diyarbakır ikinci, Konya 18 bin 198'la üçüncü oldu. Üçüz sıralamasında ise Konya 905 doğumla ikinci, Hatay 756 ile üçüncü, Gaziantep ise 752 ile dördüncü sırada yer aldı.

EN AZ İKİZ DOĞUMU YALOVA'DA

Verilere göre 100 yılda en az ikiz doğum 749'la Yalova'da, en az üçüz doğum ise 34'le Tunceli'de görüldü. En az ikiz doğum sıralamasında Yalova'yı bin 293'le Bilecik, bin 344'le Tunceli, bin 670'le Bayburt, bin 819'la Bartın takip etti.

En az üçüz doğumun gerçekleştiği Tunceli'nin ardından sıralama Yalova (37), Bilecik (49), Hakkari (56), Kırklareli (59) şeklinde oldu.

İSTANBUL İKİZ DOĞUMDA 7., ÜÇÜZ DOĞUMDA 12. SIRADA

MERNİS veri tabanına göre nüfus yoğunluğu en kalabalık il olan İstanbul ikiz doğum sıralamasında 81 il içinde 7. olurken, üçüz doğum sıralamasında 12. sırada yer aldı. İstanbul'da 100 yıllık süreçte 13 bin 784 ikiz, 405 de üçüz doğum gerçekleşti. İkiz doğumda 11 bin 934'le 11. sırada bulunan Ankara, 366 üçüz doğumla 14. oldu. İzmir 100 yılda 9 bin 547 ikiz doğumla 81 il arasında 19., 290 üçüz doğum sayısıyla 26. sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa nüfusta şaha kalktı! İkiz ve üçüz doğum rakamlarında birinci sırada - Son Dakika

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