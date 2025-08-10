Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu

ÇOCUKLUĞUNDA skolyoz rahatsızlığı nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve yıllar sonra hastalığı tekrar nüks ederek omurgasında 90 derecelik eğrilik oluşan Ayşen Kartal (47), 3'üncü kez ameliyat oldu. Omurgası düzelen Kartal, yeniden sağlıklı yürümeye başladı.

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Ayşen Kartal'a, 11 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Aynı yıl ilk ameliyatını olan Kartal'ın 5 yıl sonra ikinci ameliyatı gerçekleşti. Ardından evlenen ve çocukları dünyaya gelen Ayşen Kartal'ın rahatsızlığı bir süre sonra tekrar nüks etti. Hastalığı ilerleyen Kartal, omurgasındaki 90 derecelik eğrilik nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Ayşen Kartal, Ankara'daki özel hastanede 3'üncü kez ameliyat oldu. Kartal, ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

'İLK AMELİYATI 11 YAŞIMDA OLDUM'

Çocukluğunda kendi okul çantasını, anne olduktan sonra da çocuklarının okul çantalarını taşıması nedeniyle hastalığa yakalandığını söyleyen Ayşen Kartal, "Sırt çantamız yoktu o zamanlar, 90'lı yıllarda, yanda omuzda taşıyorduk okul çantasını. Ağrım yoktu, sızım yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Ağabeyim fark ediyor beni; çanta takılınca eğrilik oluşuyor. Ardından annem de takip ediyor. O da durumun farkına varıyor ve doktora gidiyoruz. İzmit'teki doktor skolyoz olduğumu ve geç kaldığımızı söyleyerek İstanbul'a yönlendiriyor. 11 yaşımda ilk ameliyatımı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde oldum. 5 yıl sonra muayeneye gittiğimizde tekrar ameliyat olmam gerektiği belirtildi. İkinci ameliyat sonrasında tekrar normal hayata döndüm" dedi.

'ÇOCUKLARIM YAŞAMASIN İSTEDİM'

Kartal, anne olduktan sonra 2 oğlu aynı şeyi yaşamasın diye çantalarını taşıdığını anlatarak, "Benim yaşadıklarımı yaşamasınlar diye onların çantalarını taşıdım. Sonra ağrılarım bu süreçte artmaya başladı. Gittiğim doktorlar ise ameliyatı riskli bularak yapmayacağını ifade etti. Artık gitgide ilerlemeye başladı, kasılmalarım arttı. Ayağıma basamıyordum. Bacağım kasılıyor. Oturamaz hale gelmiştim. Öneri üzerine Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili Hocayı buldum. Mehmet Hocam, yüzde 1'lik riskle ameliyatı gerçekleştireceğini ifade etti. Ona direkt ameliyat gününü sordum. 'Ben masaya canımı koydum artık' dedim. Sonra ameliyatımı oldum ve yeniden doğdum. Sırtüstü yatamıyordum ve yatanlara özeniyordum. Artık bende rahatlıkla uyuyor ve gezebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'SKOLYOZ TEKRAR EDEN BİR HASTALIKTIR'

Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, skolyozun kendisini tekrar eden ve gelişen bir hastalık türü olduğunu söyleyerek "Skolyoz, implantların bittiği yerde özellikle tekrar gelişebiliyor. Ameliyat sonrası bazı egzersizleri rutin olarak yapmak gerekiyor. ve takiplerini düzenli bir şekilde, özellikle implantlı yapılan skolyoz ameliyatlarını yılda bir gibi kontrol etmek gerekiyor. Hastamızda yavaş yavaş gelişen kısmi omurga çıkığı ve omurga kireçlenmesi problemi sonucu deformite tekrar gelişiyor. ve bu sinirlere baskı yaparak kısmi sinir felcine yol açıyor. Bu durumda yürümesini bozuyor. Biz bu durumdayken ameliyatını gerçekleştirdik. ve oldukça dramatik bir sonuç aldık. Kısa zamanda sağlığına kavuştu. Tabi ki tedavi sürecimiz devam ediyor. Yaklaşık bu 3 aylık bir kaynama süreci olacak. Ondan sonra da daha çok fizik tedavi egzersizleriyle devam edeceğiz" diye konuştu.