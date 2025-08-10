Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu

Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu
10.08.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukluğunda skolyoz rahatsızlığı geçiren Ayşen Kartal, üçüncü ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

ÇOCUKLUĞUNDA skolyoz rahatsızlığı nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve yıllar sonra hastalığı tekrar nüks ederek omurgasında 90 derecelik eğrilik oluşan Ayşen Kartal (47), 3'üncü kez ameliyat oldu. Omurgası düzelen Kartal, yeniden sağlıklı yürümeye başladı.

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Ayşen Kartal'a, 11 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Aynı yıl ilk ameliyatını olan Kartal'ın 5 yıl sonra ikinci ameliyatı gerçekleşti. Ardından evlenen ve çocukları dünyaya gelen Ayşen Kartal'ın rahatsızlığı bir süre sonra tekrar nüks etti. Hastalığı ilerleyen Kartal, omurgasındaki 90 derecelik eğrilik nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Ayşen Kartal, Ankara'daki özel hastanede 3'üncü kez ameliyat oldu. Kartal, ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

'İLK AMELİYATI 11 YAŞIMDA OLDUM'

Çocukluğunda kendi okul çantasını, anne olduktan sonra da çocuklarının okul çantalarını taşıması nedeniyle hastalığa yakalandığını söyleyen Ayşen Kartal, "Sırt çantamız yoktu o zamanlar, 90'lı yıllarda, yanda omuzda taşıyorduk okul çantasını. Ağrım yoktu, sızım yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Ağabeyim fark ediyor beni; çanta takılınca eğrilik oluşuyor. Ardından annem de takip ediyor. O da durumun farkına varıyor ve doktora gidiyoruz. İzmit'teki doktor skolyoz olduğumu ve geç kaldığımızı söyleyerek İstanbul'a yönlendiriyor. 11 yaşımda ilk ameliyatımı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde oldum. 5 yıl sonra muayeneye gittiğimizde tekrar ameliyat olmam gerektiği belirtildi. İkinci ameliyat sonrasında tekrar normal hayata döndüm" dedi.

'ÇOCUKLARIM YAŞAMASIN İSTEDİM'

Kartal, anne olduktan sonra 2 oğlu aynı şeyi yaşamasın diye çantalarını taşıdığını anlatarak, "Benim yaşadıklarımı yaşamasınlar diye onların çantalarını taşıdım. Sonra ağrılarım bu süreçte artmaya başladı. Gittiğim doktorlar ise ameliyatı riskli bularak yapmayacağını ifade etti. Artık gitgide ilerlemeye başladı, kasılmalarım arttı. Ayağıma basamıyordum. Bacağım kasılıyor. Oturamaz hale gelmiştim. Öneri üzerine Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili Hocayı buldum. Mehmet Hocam, yüzde 1'lik riskle ameliyatı gerçekleştireceğini ifade etti. Ona direkt ameliyat gününü sordum. 'Ben masaya canımı koydum artık' dedim. Sonra ameliyatımı oldum ve yeniden doğdum. Sırtüstü yatamıyordum ve yatanlara özeniyordum. Artık bende rahatlıkla uyuyor ve gezebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'SKOLYOZ TEKRAR EDEN BİR HASTALIKTIR'

Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, skolyozun kendisini tekrar eden ve gelişen bir hastalık türü olduğunu söyleyerek "Skolyoz, implantların bittiği yerde özellikle tekrar gelişebiliyor. Ameliyat sonrası bazı egzersizleri rutin olarak yapmak gerekiyor. ve takiplerini düzenli bir şekilde, özellikle implantlı yapılan skolyoz ameliyatlarını yılda bir gibi kontrol etmek gerekiyor. Hastamızda yavaş yavaş gelişen kısmi omurga çıkığı ve omurga kireçlenmesi problemi sonucu deformite tekrar gelişiyor. ve bu sinirlere baskı yaparak kısmi sinir felcine yol açıyor. Bu durumda yürümesini bozuyor. Biz bu durumdayken ameliyatını gerçekleştirdik. ve oldukça dramatik bir sonuç aldık. Kısa zamanda sağlığına kavuştu. Tabi ki tedavi sürecimiz devam ediyor. Yaklaşık bu 3 aylık bir kaynama süreci olacak. Ondan sonra da daha çok fizik tedavi egzersizleriyle devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Ankara, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Skolyozla Savaş: Ayşen Kartal Üçüncü Ameliyatını Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.