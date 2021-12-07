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Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi

07.12.2021 19:41

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi, 198 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 317 test yapıldı.

BAKAN KOCA: 10 AYIN SONUÇLARINA GÜVENİN

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,75 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81,75 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 90,90 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 160 bin 790'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 740 BİN 424 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 422 bin 378 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 740 bin 424 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 448 bin 995 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken 20 bin 33 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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