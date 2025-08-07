UMKE, 19 Bin Gönüllü Sağlık Çalışanına Ulaştı

ACİL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE), 81 ilde yapılanmasını tamamlayarak, 19 bin gönüllü sağlık çalışanına ulaştığını açıkladı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, '4-10 Ağustos UMKE Haftası' kapsamında Ankara'daki UMKE İstasyonu'nda UMKE görevlileriyle bir araya geldi. UMKE'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Çınar, 2003 yılında proje olarak başlayan, 2004 yılında hayata geçirilen UMKE'nin bugün 81 ilde yapılanmasını tamamladığını ve yaklaşık 19 bin gönüllü sağlık çalışanına ulaştığını söyledi. Çınar, UMKE'nin askeri operasyonlarda ve toplu nüfus hareketliliği durumlarında, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) olaylarında, trafik kazalarında, sel, çığ, deprem gibi afetlerde; yaralıyı veya afetzedeyi en yakın sağlık tesisine ulaştırıncaya kadar acil sağlık hizmeti sunmakla görevli olduğunu söyledi. UMKE'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün EMT tip 2 standartlarına kabul edildiğini aktaran Çınar, "UMKE personellerimiz aldığı eğitimlerle bu müdahaleleri yaparken, bu hizmeti sunarken bulundurduğu envanterle, çalışma disipliniyle ve iş algoritmalarıyla uluslararası verifikasyonunu da aldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından EMT tip 2 verifikasyonu mevcut. Ekiplerimiz özellikle yurt içi ve yurt dışında, afetlerde, hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunumunda başarıyla görev yapmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız gönüllü başvurusunu yaptıktan sonra Sağlık Müdürlüğümüz tarafından organize edilen UMKE temel eğitimini alarak UMKE gönüllüsü oluyor" dedi.

'PROFESYONEL ENVANTERLERLE HİZMET SUNUYORLAR'

UMKE ekiplerinin afetlerde profesyonelce yaptığı medikal kurtarma sayesinde, ölümlerin ve kalıcı sakatlanmaların önüne geçildiğini söyleyen Çınar, "Bu arkadaşlarımızın sadece enkaz alanlarında görevleri yok. Normal zamanda kendi sağlık hizmeti sunumlarına kadrolarının olduğu yerlerde devam ediyorlar. Ancak bir afet anında ise yine gönüllü bir şekilde bizim organizasyonumuzla, yaptığımız görevlendirmelerle birlikte alana gidiyorlar. Orada ise afetin büyüklüğüne göre veya süresine göre bazen şişme kanallı çadırlarımızda acil sağlık hizmeti sunuyorlar, bazen hafif konstrüksiyonlu tip sahra hastanelerimizde, bazen daha uzun soluklu görevlerde ağır iklim tipi çelik konstrüksiyon yapılarda yine sahra hastanesi hizmetini sunuyorlar. Bu hastanelerimizde arkadaşlarımız çalışırken; her türlü ameliyatın yapılabildiği yoğun bakımların, servisin, acil servisçilerin, laboratuvar kapasitesinin, görüntüleme kapasitesinin ve mobil tomografi hizmetinin olduğu yapılarda, bu profesyonel hizmeti eğitimleriyle birlikte profesyonel envanterlerle desteklenmiş bir şekilde bu hizmeti sunmaktadırlar" diye konuştu.

'ORMAN YANGINLARINDA GÖREV ALDILAR'

Müdahale süresini hızlandırmak amacıyla acil müdahale araçlarının mevcut olduğunu söyleyen Çınar, "Son dönemdeki orman yangınlarında aktif olarak arkadaşlarımız görev aldılar. Aynı şekilde sel felaketlerinde görev aldılar. Yurt içinde özellikle 2023 yılında gerçekleşen Maraş depremlerinde de arkadaşlarımız aktif görev aldılar. Geçmiş yıllardaki İzmir ve Elazığ depremlerinde, Van'daki çığ faciasında da aktif olarak görev almışlardı. Yurt dışı operasyonlara da bu arkadaşlarımızın görevlendirmelerini yapıyoruz. Arkadaşlarımız Lübnan'da, Beyrut'taki liman patlamasında Gazze'den yaralı hastane naklinde görev alarak yurt dışında meydana gelen insani yardım operasyonları ile afet ve olağan dışı durumlarda da tıbbi hizmet sunmak amacıyla görevlendirilerek, görevlerini en profesyonel şekilde gerçekleştirmektedirler" dedi.

ACİL MÜDAHALE ÇADIRI

Çınar, UMKE'nin acil müdahale çadır ünitesini de tanıtarak, özelliklerine ilişkin bilgi verdi. Çınar, "Çadır ünitesi içinde bulunan tıbbi ekipmanlar ile bir olay yerine; örneğin bir depremde bir enkaz alanına hızlıca bu araçla gittikleri anda, bu çadırın şişirilmesi 5 ile 10 dakika arasında bir süre alıyor. Çadırı hızlıca şişirip kurduktan sonra içindeki tıbbi cihazları yerleştirerek, 1 saat içinde çok hızlı bir şekilde ilk acil müdahaleye başlayabiliyorlar. Bir hastanenin acil servisinde yapılabilen işlere yakın kapasitede işler yapılıp yaralının, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarımızla en hızlı şekilde tedavisinin uygun olacağı sağlık tesisimize nakli sağlanıyor. Hastane öncesinde özellikle afet ve olağan dışı durumlarda, alanda sağlık hizmeti sunumunu en hızlı şekilde başlatarak vatandaşımızı sağlık hizmetiyle buluşturmak için kullanılan acil müdahale aracı ve onun içindeki çadır ve tıbbi envanter bu çadırda mevcut" ifadelerini kullandı.