Üsküdar Meydanı'nda sigara sebebiyle hayatını kaybeden eşyaları sergilendi

Üsküdar Belediyesi sigara kaynaklı ölümlere dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza attı. Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen "Tütünü bırak geleceğe bak" etkinliğinde sigaradan hayatını kaybeden 350 kişinin en sevdiği veya kişisel eşyalar sergilenerek verildi. Sergide eşyaların yanına rastgele isimler ve yaşları yazıldı. Sergiyi gezen vatandaşlar etkilendiklerini söyledi. Ancak bazı kişilerin ellerinde sigarayla sergiyi gezmesi dikkat çekti.

"ATOM BOMBASI İNSANOĞLUNA BU KADAR ZARAR VERMEDİ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kovid'in verdiği zararın iki katından fazlasına tütünün sadece 1 yılda yol açtığını belirtti. Uyuşturucu bağımlılarının birçoğunun ilk olarak sigaraya başladığını vurgulayan Erdöl, atom bombasının dahi sigara kadar zarar vermediğini söyledi. Erdöl, "Burada her gün kaybettiğimiz 350 kişiyi hatırlatmamız lazım. Tütün nasıl bir salgın? Kovid salgınını tüm dünya 2 yıl yaşadı. Tütünle kaybettiğimiz yılda 120 binin üzerinde. Tütün, Kovid'in verdiği zararın iki katından fazlasını bir yılda veriyor. Bu zararlı bir silah. Dünyanın gelmiş geçmiş belki de en büyük kitle imha silahıdır. Atom bombası dahi insanoğluna bu kadar zarar vermedi. Zehirle karşı karşıyayız. Bunun farkında mıyız, farkında olanlar da olmayanlar da var" ifadelerini kullandı.

"HEDEFTE GENÇLER VAR"

Sigara bağımlılığına karşı kamuoyu farkındalığının yükseltilmesinin önemli olduğunun altını çizen Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, "Bu mücadele evet hepimizin mücadelesi ama en çok da gençlerin mücadelesi. Çünkü hedefte siz varsınız. Endüstri kendisine uzun süre sigara kullanacak kişileri arar. Yaklaşık 60 yıllık bir müşteri avından bahsediyoruz. Sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Farkında olmanız önemli" dedi. Albayrak tütün endüstrisinin bilimsel bilgi yerine sahte bilgi üretmek gibi yolları izlediğini belirtti.

"ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN YENİ OYUNU"

Albayrak, "Tütün endüstrisi küresel anlamda çok büyük bir suç örgütüdür. Endüstrinin taktiklerinden birisi de bilimsel bilgileri çarpıtmak ve çok sayıda yanlış bilgi üretip insanların aklını karıştırmaktır. Özellikle bir sigara bırakma aracı veya daha az zararlı gibi yanlış bilgilerle pazarlamaya çalıştıkları elektronik sigaralar tütün endüstrisinin yeni oyunlarından birisidir. Hem batıda hem de Asya'da yeni bir epidemiye dönüşmüş olan elektronik sigaraların ülkemizde satışının yasaklanması gençliğimizi korumak adına büyük bir adımdır. Konu bir yasal düzenleme meselesi değil, bir özgürlük meselesidir. Gençlerimizin sağlıklı yaşam ve dumansız hava hakkını sonuna kadar koruması ve bu özgürlüğünü savunması muradımızdır" diye konuştu.