Sağlık

Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı

Kurbanlık etler en az 24 saat bekletilmeli

DİYARBAKIR - Kurban Bayramında sağlıklı beslenilmesi için uzmanlar et tüketimi konusunda uyarıda bulunurken, kronik rahatsızlığı olanların sakatat tüketmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan biriminde görev yapan Uzman Diyetisyen Sidar Bezeng, sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramında sabah kahvaltısının sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, hafif ve rahatsız etmeyen gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bezeng, "Malumunuz önümüz Kurban Bayramı. Bayramda ülkemizde sabah kahvaltısında bile maalesef et tüketilmekte. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Biz diyetisyenler olarak Kurban Bayramında hafif bir kahvaltı tavsiye ediyoruz. Yumurta, peynir, salatalık, domates gibi yeşilliği olan hafif kahvaltıları öneriyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimimiz çok artmakta. Sağlıklı bireyler için yılın 3-5 günü çok bir önem arz etmeyebilir. Ama özellikle kronik kalp hastalığı, obezite, hipertansiyon, diyabet gibi hastalığı olan insanların bu bayramda da yeme içme konusunda dikkatli olması gerekiyor. Yediğimiz kırmızı etin yanına mutlaka bir salata veya yeşillik tavsiye etmekteyiz. Kırmızı et miktarının çok arttırılmaması konusunda dikkatli olunması gerek. Günde 50 gram etin tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Bayramda atıştırmalık ikramların sıklıkla tüketilmemesini ifade eden Bezeng, "Bayramda atıştırmalık ikramlar çok önemli. Gidilen bütün evlerde mutlaka bir tatlı ikramı yapılmakta. Bu konuda ısrarcı olunmamasını istemekteyiz. Bunların yerine mümkünse meyve gibi atıştırmalıklar, o da olmazsa sütlü tatlı ikram edilmesini savunmaktayız. Bir diğer konu ise bayramda çay ve kahve gibi ikramlar artmaktadır. Kafein oranının azaltılmasına yönelik bu tarz içeceklerin de kısıtlanmasını tavsiye etmekteyiz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Sema Çayan ise, kesilen kurbanların en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kurban etlerinin tüketilmeyen kısmının 3-4 aya kadar derin dondurucularda muhafaza edilmesi yönünde uyarıda bulunan Çayan, "Öncelikle etimizin kesim yapılacağı ortamının serin ve çok hijyenik bir ortam olması gerekiyor. Eti keserken kullanacağımız malzemelerin hijyeni çok önemli. Taze etlerimizi en fazla bir gün buz dolabında bekletmemiz gerek. En çok sorulan sorulardan birisi de etin hemen tüketilmesi doğru mu? Kurban etini hemen tüketmememiz gerekiyor. En az 24 saatlik bir dinlendirme süresi olması gerekiyor. Kesilen eti eğer hemen tüketirsek sindirim problemleri yaşayabiliriz. Bu zamanda daha et yumuşak hale gelmemiş oluyor. Böylelikle de pişirme süresi uzuyor. Eti dinlendirirken de en fazla +4 derecede dinlendirmemiz gerekiyor. 24 saat geçtikten sonra kesilen etler kullanılabilir. Kullanmadığımız etleri derin dondurucuda bekletebilir. 3-4 aya kadar da bu etler derin dondurucuda muhafaza edilebilir" ifadelerinde bulundu.

Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kurban sakatatlarını tüketmemesi gerektiğini dile getiren Çayan, son olarak şunları kaydetti:

"Kurbanlar kesildikten sonra sakatatları öncelikle etlerle aynı ortamda muhafaza etmemeliyiz. Sakatatların bozulma riski daha yüksektir. O yüzden sakatatlar daha çabuk tüketilmelidir. Sakatatları kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza önermiyoruz. Kurban kesiminden sonra oluşan hayvansal atıkları ve sakatatları çöpe atmayıp derin bir çukura gömmemiz gerekiyor. Bu atıkların sokak hayvanlarına ulaşmaması gerek. Bunun sebebi sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıkları önlemektir. Çevre sağlığı açısından atıklarımızı çöplere atmamalıyız."