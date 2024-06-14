Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı

Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların sakatat tüketmemesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kesilen kurban etlerinin en az 24 saat bekletilmesi ve hijyenik koşullarda saklanması gerektiği belirtildi.

14.06.2024 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı

Kurbanlık etler en az 24 saat bekletilmeli

DİYARBAKIR - Kurban Bayramında sağlıklı beslenilmesi için uzmanlar et tüketimi konusunda uyarıda bulunurken, kronik rahatsızlığı olanların sakatat tüketmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan biriminde görev yapan Uzman Diyetisyen Sidar Bezeng, sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramında sabah kahvaltısının sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, hafif ve rahatsız etmeyen gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bezeng, "Malumunuz önümüz Kurban Bayramı. Bayramda ülkemizde sabah kahvaltısında bile maalesef et tüketilmekte. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Biz diyetisyenler olarak Kurban Bayramında hafif bir kahvaltı tavsiye ediyoruz. Yumurta, peynir, salatalık, domates gibi yeşilliği olan hafif kahvaltıları öneriyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimimiz çok artmakta. Sağlıklı bireyler için yılın 3-5 günü çok bir önem arz etmeyebilir. Ama özellikle kronik kalp hastalığı, obezite, hipertansiyon, diyabet gibi hastalığı olan insanların bu bayramda da yeme içme konusunda dikkatli olması gerekiyor. Yediğimiz kırmızı etin yanına mutlaka bir salata veya yeşillik tavsiye etmekteyiz. Kırmızı et miktarının çok arttırılmaması konusunda dikkatli olunması gerek. Günde 50 gram etin tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Bayramda atıştırmalık ikramların sıklıkla tüketilmemesini ifade eden Bezeng, "Bayramda atıştırmalık ikramlar çok önemli. Gidilen bütün evlerde mutlaka bir tatlı ikramı yapılmakta. Bu konuda ısrarcı olunmamasını istemekteyiz. Bunların yerine mümkünse meyve gibi atıştırmalıklar, o da olmazsa sütlü tatlı ikram edilmesini savunmaktayız. Bir diğer konu ise bayramda çay ve kahve gibi ikramlar artmaktadır. Kafein oranının azaltılmasına yönelik bu tarz içeceklerin de kısıtlanmasını tavsiye etmekteyiz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Sema Çayan ise, kesilen kurbanların en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kurban etlerinin tüketilmeyen kısmının 3-4 aya kadar derin dondurucularda muhafaza edilmesi yönünde uyarıda bulunan Çayan, "Öncelikle etimizin kesim yapılacağı ortamının serin ve çok hijyenik bir ortam olması gerekiyor. Eti keserken kullanacağımız malzemelerin hijyeni çok önemli. Taze etlerimizi en fazla bir gün buz dolabında bekletmemiz gerek. En çok sorulan sorulardan birisi de etin hemen tüketilmesi doğru mu? Kurban etini hemen tüketmememiz gerekiyor. En az 24 saatlik bir dinlendirme süresi olması gerekiyor. Kesilen eti eğer hemen tüketirsek sindirim problemleri yaşayabiliriz. Bu zamanda daha et yumuşak hale gelmemiş oluyor. Böylelikle de pişirme süresi uzuyor. Eti dinlendirirken de en fazla +4 derecede dinlendirmemiz gerekiyor. 24 saat geçtikten sonra kesilen etler kullanılabilir. Kullanmadığımız etleri derin dondurucuda bekletebilir. 3-4 aya kadar da bu etler derin dondurucuda muhafaza edilebilir" ifadelerinde bulundu.

Kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kurban sakatatlarını tüketmemesi gerektiğini dile getiren Çayan, son olarak şunları kaydetti:

"Kurbanlar kesildikten sonra sakatatları öncelikle etlerle aynı ortamda muhafaza etmemeliyiz. Sakatatların bozulma riski daha yüksektir. O yüzden sakatatlar daha çabuk tüketilmelidir. Sakatatları kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza önermiyoruz. Kurban kesiminden sonra oluşan hayvansal atıkları ve sakatatları çöpe atmayıp derin bir çukura gömmemiz gerekiyor. Bu atıkların sokak hayvanlarına ulaşmaması gerek. Bunun sebebi sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıkları önlemektir. Çevre sağlığı açısından atıklarımızı çöplere atmamalıyız."

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 05:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanlar Kurban Bayramında et tüketimi konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement