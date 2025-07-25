Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat!

Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat!
25.07.2025 09:19
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Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, yaz aylarında gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

YÜKSEK sıcaklıklarda bağırsak enfeksiyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "Yaz aylarında sıcaklık yüksek olduğu için gıdaların saklanmasında sorunlar oluşabilmekte ve yiyeceklerde kolaylıkla mikroorganizmalar üreyebilmektedir. Özellikle kolay bozulan dondurma, mayonez, yaş pasta, kremalı yiyecekler gibi gıdaları tüketirken dikkatli olunmalıdır. Bu tip gıdaların mutlaka buzdolabında muhafaza edildiğinden emin olunmalı ve zamanında tüketilmelidir. Gıdaların buzdolabında saklanması, tarihi geçen gıdaların tüketilmemesi, meyve ve sebzelerin iyi yıkanması önemlidir" dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, yaz aylarında görülen bağırsak enfeksiyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

'BULANTI, KUSMA VE İSHAL BELİRTİLER ARASINDADIR'

Bağırsak enfeksiyonlarının belirtilerinden bahseden Prof. Dr. Fışgın, "Bağırsak enfeksiyonları, gastrointestinal sistem bölümlerinden olan mide, ince bağırsaklar ve kalın bağırsakların virüs, bakteri ve parazit tarafından oluşturulan enfeksiyonları için kullanılan durumdur. Bağırsak enfeksiyonlarında ortaya çıkan belirtiler alınan mikroorganizmanın özelliğine göre farklılık gösterebilir. En sık karşımıza çıkan şikayetler; bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısıdır. Bunun yanı sıra ateş, karında şişkinlik, gaz belirtileri de ortaya çıkabilir. Ayrıca sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olarak hastalarda kramplar, halsizlik, idrar çıkışında azalma, kalp ritim bozuklukları görülebilmektedir" diye konuştu.

'EN SIK GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR'

En sık görülen bağırsak enfeksiyonlarına değinen Prof. Dr. Fışgın, "Gıdalar ve su ile alınan mikroorganizmaların neden olduğu ve genellikle kusma ve ishalle ortaya çıkan enfeksiyonlar en sık gördüğümüz enfeksiyonlardır. Bunlar içinde bakterinin gıda içinde oluşturduğu toksinin alınması ile saatler içinde ortaya çıkan kusma ya da gıda ve su ile mikrobun direk alınması ile ortaya çıkan ishalin ön planda olduğu klinik durumlar sayılabilir. Bağırsak enfeksiyonlarına birçok mikroorganizma neden olmaktadır. Bunların içinde virüsler (Rotavirus, Norovirus gibi), bakteriler (Salmonella, Shigella, E.coli gibi) ve parazitler (Entamoeba histolytica-Amipli dizanteri, Giardia gibi) sayılabilir. Virüsler özellikle çocuk yaş grubunda ishal etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

'UYGUN ŞEKİLDE YIKANMAMIŞ MEYVE VE SEBZELERDEN BULAŞ OLABİLİR'

Bağırsak enfeksiyonlarının en çok uygun şartlarda tutulmayan gıdalar ile bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Fışgın, şu bilgileri paylaştı:

"Yaz aylarında sıcaklık yüksek olduğu için gıdaların saklanmasında sorunlar oluşabilmekte ve yiyeceklerde kolaylıkla mikroorganizmalar üreyebilmektedir. Bu gıdalar arasında dondurma, kaymak, mayonez, yaş pasta, kremalı yiyecekler, sık sık ısıtılan pirinç, yumurta ve et-et ürünleri sayılabilir. Ayrıca uygun şekilde yıkanmamış meyve ve sebzelerden bulaş olabilmektedir. Bunun yanı sıra yiyeceklere kirli ellerle dokunmak eldeki mikropların gıdalara geçmesine neden olmaktadır. Su ve içeceklere konulan buzlarla da bazı mikroorganizmalar bulaşmakta ve enfeksiyona neden olmaktadır."

'ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDADIR'

Bağırsak enfeksiyonlarının hangi bireylerde daha ağır seyrettiğini belirten Prof. Dr. Fışgın, "Çocuklarda ve yaşlılarda sıvı ve elektrolit kaybına bağlı sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle yaşlı hastalarda böbrek yetmezliği, kalpte ritim bozuklukları ve ağrılı kas krampları oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra kanser hastaları ve özellikle kemoterapi alan hastalarda da immün sistemleri zayıf olduğundan ishal yapan mikroorganizma kana karışarak ağır klinik tablolara neden olabilir. Küçük çocuklarda, yaşlılarda ve kanser hastalarında ishallerin ölümcül hale gelebildiği akılda tutulmalıdır" dedi.

'NADİREN BAĞIRSAKLARDA KANAMA GÖRÜLEBİLİR'

Bu tür enfeksiyonların nadiren de olsa kalıcı bir bağırsak hasarına yol açabileceğini dile getiren Prof. Dr. Fışgın, "İshaller genellikle akut enfeksiyonlardır. İki haftadan uzun süreli ishali olan kişilerde paraziter hastalıklar, farklı sistemik enfeksiyonlar, ülseratif kolit benzeri bağırsak ülseri hastalıkları düşünülmelidir. Akut ishallerde; bağırsaklarda kanama, bağırsağın hareketinin durması ve bağırsak delinmesi nadiren karşımıza çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'EVDE YAPILABİLECEK İLK MÜDAHALELER'

Bu tür hastalıklarda evde yapılabilecek ilk müdahalelerden bahseden Prof. Dr. Fışgın, "Akut ishalde iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi sıvı kaybı, diğeri de elektrolit dediğimiz sodyum, potasyum ve klor kaybıdır. Bu nedenle bu kayıpların yerine konması önemlidir. Şayet hastanın ağızdan alımı bozulmadı ve kusması yok ise; bol su, tuzlu ayran (hastanın altta yatan yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı, ileri yaşı varsa mutlaka hekim kontrolünde alınmalı), muz, haşlanmış patates, yoğurt çorbası gibi gıdalar ile kayıplar yerine konulabilir. Ancak hastanın ağızdan alımı kısıtlı ise veya bulantı-kusması varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. İshalin artmasına neden olabilecek yüksek lifli gıdalar tüketilmemelidir. İshallerde hekim tarafından önerilmediği sürece antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotiklerin de ishal yapabileceği unutulmamalıdır" dedi.

'AÇIK GIDALARIN TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİDİR'

Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Fışgın, "Öncelikle enfeksiyonların çoğundan korunmak için el yıkamak çok önemlidir. Yaz aylarında gıdaların çabuk bozulma olasılığı olduğundan açık gıdaların tüketiminde dikkat edilmelidir. Özellikle kolay bozulan dondurma, mayonez, yaş pasta, kremalı yiyecekler gibi gıdaları tüketirken dikkatli olunmalıdır. Bu tip gıdaların mutlaka buzdolabında muhafaza edildiğinden emin olunmalı ve zamanında tüketilmelidir. Gıdaların buzdolabında saklanması, tarihi geçen gıdaların tüketilmemesi, meyve ve sebzelerin iyi yıkanması önemlidir. Kaymak, yaş pasta gibi gıdaların buzdolabında da saklansa 1-2 günde tüketilmesi gerekmektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Sıcaklarında Bağırsak Enfeksiyonlarına Dikkat! - Son Dakika

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