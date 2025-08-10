14 Yaşındaki Karateci Kız 150 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

14 Yaşındaki Karateci Kız 150 Madalya Kazandı

14 Yaşındaki Karateci Kız 150 Madalya Kazandı
10.08.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Turna Gürbüz, 14 yaşında 200 maçta 150'den fazla madalya kazanarak milli takıma seçildi.

Adana'da babasının antrenörlüğünü yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğu karate dalında katıldığı 200 müsabakada 150'den fazla madalya alarak milli takıma kadar seçildi.

Babası İslam Gürbüz, karate antrenörü olan Turna Gürbüz (14) küçük yaşta karateye merak salıp bu spora başladı. Babasıyla sürükle salonda karate antrenmanı yapan Gürbüz, 14 yaşında olmasına rağmen 200 maça çıkıp 150'den fazla madalya kazandı. Gürbüz, Denizli'de Türkiye birincisi, Sivas'ta Türkiye ikincisi, Montenegro'da Balkan Şampiyonu, İstanbul Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda üçüncü, Marmara Cup Karate Şampiyonası ikinci, Almanya Banzai Cup Karate Turnuvası ikinci, Kuşadası Open Karate Turnuvası'nda birinci, Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda ikinci ve çift kategorisinde birinci oldu.

Sayısız başarılara imza atan Gürbüz, bunun sırrını şöyle açıkladı:

"9 yıldır karate sporu yapıyorum. Babamla birlikte antrenmanlar yapmam, bu spora olan ilgimin başlamasında en büyük etken oldu. Karate, beni mutlu eden bir spor olmasının yanı sıra, sevdiğim şeyi yaparak stresimi atmamı da sağlıyor. Bugüne kadar 200'den fazla müsabakaya katıldım ve 150'den fazla madalya kazandım. Bu başarıya, çok çalışarak ve emek harcayarak ulaştım."

Yaşıtlarının da spor yapmasını talep eden Gürbüz, "Onlarında benim hissettiğim duyguları yaşamasını çok isterim. Şu anki hedefim, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada birinci olup bayrağımızı en yukarıya çıkarmak" dedi.

Baba Gürbüz ise, "Turna çok başarılı bir sporcu. Gittiği her yerde hem Adana'yı hem de ülkemizi gururlandırıyor. İspanya ve İtalya'da dünya şampiyonalarına katıldık. Son olarak Balkan şampiyonu oldu ve Adana'ya büyük bir gurur yaşattı. Turna'nın karate yapmasından dolayı çok mutluyum. Başka bir öğrencim de olsa aynı duyguları hissederdim. İyi ki karate diyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, adana, Yaşam, Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 Yaşındaki Karateci Kız 150 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Karateci Kız 150 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.