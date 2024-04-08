16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı\'nın Bursa\'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimleri artırıldı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan yaptıkları asayiş ve trafik denetimlerini artırdı. Ekipler, vatandaşların trafikte huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmesi için birçok noktada trafik uygulaması yapıyor. Dronlarla yolları kontrol eden ekipler, olumsuzlukları asayiş ekiplerine bildiriyor. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, çocuklara dergi ve boyama kitabı hediye ediyor.