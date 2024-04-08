16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Bursa'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Spor

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Bursa'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı\'nın Bursa\'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunun belirlendiği duyuruldu. Teknik Direktör Orhan Şam yönetimindeki takımın kadrosunda 29 oyuncu yer alacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Nisan Çarşamba günü Bursa'da toplanacak ve kamp süresince çalışmalarını sürdürecekler.

08.04.2024 14:35
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 17- 23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların, 17 Nisan Çarşamba günü Bursa'da toplanacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Orhan Şam yönetimindeki 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Yukatel Adana Demirspor), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Muhammed Emin Çamlıca (Gençlerbirliği), Şant Kazancı (Kasımpaşa)

Defans: Can Bartu Çığır (Fenerbahçe), Emre Işık (Bursaspor), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emir Bora Çoban (Çaykur Rizespor), Hasan Turan (Galatasaray), Ege İzmirli (Bitexen Antalyaspor), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Enes Çalışkan (Bursaspor), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Yunus Emre Yüce (Manisa FK), Arin Tunç Ataç (Siltaş Yapı Pendikspor), Ali Pağda (Beşiktaş), Arda Bahadır (AKA Salzburg), Osman Kahraman (Manisa FK), Mehmet Yıldırım (Hamburg), Yunus Azrak (VavaCars Fatih Karagümrük), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Furkan Koçak (Galatasaray)

Forvet: Hasan Ege Akdoğan (MKE Ankaragücü), Ozan Demirbağ (Yukatel Adana Demirspor), Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Mümin Barış Nazlı (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Bursa'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Bursa'daki hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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