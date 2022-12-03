Futbolseverlerin Dünya Kupası senaryosu gerçekleşecek mi? İşte final yolu...

Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği ise gözlerden kaçmadı.
Dünya Kupası'nda futbolseverleri heyecan seviyesini zirveye ulaştıracak karşılaşmalar bekliyor. Son 16 turunda birbirinden zorlu eşleşmeler gerçekleşti.
son 16 eşleşmeleri ise şöyle:
Turnuvada oluşan eşleşmelere göre, C Grubu'nu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde bitiren Lionel Messi'li Arjantin ile Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sadece 2022 Katar Dünya Kupası'nın finalinde eşleşebilecek.
Yaşanan bu gelişme şimdiden futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Dünya Kupası finalinde hangi yıldız ismin yer alacağı ise oldukça merak uyandırıyor.
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