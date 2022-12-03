Futbolseverlerin Dünya Kupası senaryosu gerçekleşecek mi? İşte final yolu...

Daha 15 yaşındaydı! Ayrıldığı nişanlısı tarafından korkunç şekilde öldürüldü

Aralarında sorun mu var? Rafa kalkan dedikoduları yeniden alevlendirecek kare

Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği ise gözlerden kaçmadı.

ZORLU EŞLEŞMELER DİKKAT ÇEKTİ

Dünya Kupası'nda futbolseverleri heyecan seviyesini zirveye ulaştıracak karşılaşmalar bekliyor. Son 16 turunda birbirinden zorlu eşleşmeler gerçekleşti.

son 16 eşleşmeleri ise şöyle:

Hollanda–ABD

Arjantin–Avustralya

Fransa–Polonya

Japonya–Hırvatistan

Brezilya–Güney Kore

Fas–İspanya

FİNAL DIŞINDA KARŞI KARŞIYA GELEMEYECEKLER

Turnuvada oluşan eşleşmelere göre, C Grubu'nu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde bitiren Lionel Messi'li Arjantin ile Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sadece 2022 Katar Dünya Kupası'nın finalinde eşleşebilecek.

RONALDO MU? MESSİ Mİ?

Yaşanan bu gelişme şimdiden futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Dünya Kupası finalinde hangi yıldız ismin yer alacağı ise oldukça merak uyandırıyor.