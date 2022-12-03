Futbolseverlerin Dünya Kupası senaryosu gerçekleşecek mi? İşte final yolu... - Son Dakika
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Futbolseverlerin Dünya Kupası senaryosu gerçekleşecek mi? İşte final yolu...

03.12.2022 17:48

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona ererken futbolseverlerin ikiye bölündüğü Ronaldo mu Messi mi tartışması ise halen devam ediyor. İki yıldız ismin grup eşleşmelerinden dolayı sadece finalde karşı karşıya gelme ihtimalleri futbolseverlerin heyecanına heyecan katıyor.

Dünya Kupası'nda grup aşamaları sona erdi ve son 16 eşleşmeleri belli oldu. Arjantin ve Portekiz'in ise sadece finalde eşleşebileceği ise gözlerden kaçmadı.

ZORLU EŞLEŞMELER DİKKAT ÇEKTİ

Dünya Kupası'nda futbolseverleri heyecan seviyesini zirveye ulaştıracak karşılaşmalar bekliyor. Son 16 turunda birbirinden zorlu eşleşmeler gerçekleşti.

son 16 eşleşmeleri ise şöyle:

  • Hollanda–ABD
  • Arjantin–Avustralya
  • Fransa–Polonya
  • Japonya–Hırvatistan
  • Brezilya–Güney Kore
  • Fas–İspanya

FİNAL DIŞINDA KARŞI KARŞIYA GELEMEYECEKLER

Turnuvada oluşan eşleşmelere göre, C Grubu'nu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın önünde bitiren Lionel Messi'li Arjantin ile Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın bulunduğu H Grubu'ndan lider çıkan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz sadece 2022 Katar Dünya Kupası'nın finalinde eşleşebilecek.

RONALDO MU? MESSİ Mİ?

Yaşanan bu gelişme şimdiden futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. 18 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Dünya Kupası finalinde hangi yıldız ismin yer alacağı ise oldukça merak uyandırıyor.

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