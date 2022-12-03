Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçta İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek adını son 16'ya yükseldi. Rulet gibi geçen karşılaşmadan İsviçre sağ çıktı.

ABOUBAKAR YETMEDİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü maçta Kamerun, Brezilya'yı Aboubakar'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Sambacılar adını lider olarak son 16'ya yazdırırken, Afrika temsilcisi ise turnuvaya veda etti.

PORTEKİZ DE YIKILDI

H Grubu'nda da sürpriz sonuç görüldü. Portekiz, öne geçtiği maçta Güney Kore'ye 2-1 kaybetti. Ancak Ronaldo'nun takımı liderlikle gruptan çıktı. Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti ama averaj farkı nedeniyle gruptan çıkamadı. Portekiz lider, Güney Kore ise ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

İşte son 16 turundaki eşleşmeler: