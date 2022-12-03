Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

03.12.2022 00:16

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Oynanan çılgın maçlarla ilk etap tamamlanırken son 16 turundaki eşleşmeler de belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçta İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek adını son 16'ya yükseldi. Rulet gibi geçen karşılaşmadan İsviçre sağ çıktı.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

ABOUBAKAR YETMEDİ

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki üçüncü maçta Kamerun, Brezilya'yı Aboubakar'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla Sambacılar adını lider olarak son 16'ya yazdırırken, Afrika temsilcisi ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

PORTEKİZ DE YIKILDI

H Grubu'nda da sürpriz sonuç görüldü. Portekiz, öne geçtiği maçta Güney Kore'ye 2-1 kaybetti. Ancak Ronaldo'nun takımı liderlikle gruptan çıktı. Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti ama averaj farkı nedeniyle gruptan çıkamadı. Portekiz lider, Güney Kore ise ikinci olarak son 16'ya yükseldi.

Dünya Kupası şimdi başlıyor! Müthiş gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu

İşte son 16 turundaki eşleşmeler:

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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu - Son Dakika
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