2024-2025 UEFA 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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2024-2025 UEFA 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

2024-2025 UEFA 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turu ve 2024-2025 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. tur kuraları çekildi. 19 Yaş Altı Milli Takımı, Polonya, Malta ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alacak. Eleme turunda grup maçları 2024 yılının sonbaharında oynanacak. 17 Yaş Altı Milli Takımı ise Sırbistan ve Bulgaristan ile eşleşti ve 1. tur grup maçları 1 Temmuz-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.

03.05.2024 17:19
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2024-2025 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turu ile 2024-2025 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. tur kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kurada 19 Yaş Altı Milli Takımı, 4. grupta Polonya, Malta ve Cebelitarık eşleşti.

Eleme turunda grup maçları, 2024 yılının sonbaharında oynanacak. Müsabakaların oynanacağı yerler ve karşılaşmaların programı ilerleyen günlerde belli olacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ile sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2025 bahar aylarında elit turda yer alacak.

Elit turda gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 2025 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Romanya, 2025 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

Kura çekimine göre 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turu grupları şöyle oluştu:

1. Grup: Ukrayna, Hollanda, Slovenya, Kazakistan

2. Grup: Almanya, Macaristan, Kıbrıs RK, Andorra

3. Grup: İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Litvanya

4. Grup: Türkiye, Polonya, Malta, Cebelitarık

5. Grup: Fransa, İskoçya, Galler, Lihtenştayn

6. Grup: Çekya, Finlandiya, İsviçre, San Marino

7. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda, Azerbaycan, Moldova

8. Grup: İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ

9. Grup: Norveç, İsveç, Gürcistan, Estonya

10. Grup: İspanya, Avusturya, Kosova, Faroe Adaları

11. Grup: İsrail, Danimarka, Kuzey İrlanda, Arnavutluk

12. Grup: Slovakya, Letonya, Kuzey Makedonya, Lüksemburg

13. Grup: Sırbistan, Hırvatistan, Ermenistan, Belarus

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın rakipleri Sırbistan ve Bulgaristan

17 Yaş Altı Milli Takım ise 2024-2025 Avrupa Şampiyonası 1. turunda 13. grupta Sırbistan ve Bulgaristan ile eşleşti. 1. tur grup maçları 1 Temmuz-19 Kasım tarihlerinde tamamlanacak. Karşılaşmaların oynanacağı yerler ve maç programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

14 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar 2025 yılının bahar aylarında oynanacak 2. tura yükselecek. 2. turda 7 grup lideri 2025 yazında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Ev sahibi takımın yedi grup birincisi arasında yer alması halinde, en iyi ikinci de finallere yükselecek. 2025 yılının yaz aylarında oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Arnavutluk ev sahipliği yapacak.

Kura çekimine göre 2024-2025 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. tur grupları şöyle oluştu:

1. Grup: İngiltere, İsveç, Letonya, Malta

2. Grup: Polonya, Slovenya, Gürcistan, Ermenistan

3. Grup: Hollanda, Hırvatistan, Arnavutluk, Faroe Adaları

4. Grup: Belçika, Ukrayna, Kosova, Kazakistan

5. Grup: Portekiz, Bosna Hersek, Finlandiya, Lihtenştayn

6. Grup: Macaristan, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan

7. Grup: Almanya, Çekya, Belarus, Andorra

8. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, Kuzey İrlanda, Litvanya

9. Grup: İtalya, Norveç, Galler, San Marino

10. Grup: İsviçre, İsrail, Karadağ, Moldova

11. Grup: Fransa, Slovakya, Kıbrıs RK, Cebelitarık

12. Grup: İspanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Estonya

13. Grup: Sırbistan, Türkiye, Bulgaristan

14. Grup: Danimarka, Avusturya, Lüksemburg

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024-2025 UEFA 19 ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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