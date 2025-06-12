Milliler ABD'de birbirine rakip olacak - Son Dakika
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Spor

Milliler ABD'de birbirine rakip olacak

Milliler ABD\'de birbirine rakip olacak
12.06.2025 11:17
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ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Deniz Gül gibi isimler mücadele edecek. Turnuvada Inter, Real Madrid ve Juventus gibi büyük takımların yıldızları sahne alacak.

ABD'nin 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çok sayıda milli futbolcu forma giyecek.

BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta Kenan Yıldız, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Porto'da Deniz Gül, takımlarının başarısı için ter dökecek. Ayrılığı gündemde olan İlkay Gündoğan ise takımda kalması halinde Manchester City'de görev yapacak.

INTER'IN KOZU HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'in önemli kozları arasında bulunuyor. Bu sezon İtalya ekibinin Şampiyonlar Ligi finaline kalmasında önemli rol oynayan 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 47 maçta 11 gol attı. Hakan Çalhanoğlu'nun liderlik edeceği Inter, E Grubu'nda River Plate (Arjantin), Monterrey (Meksika) ve Urawa Red Diamonds (Japonya) ile mücadele edecek.

Serie A'da şampiyonluğu son haftalarda kaçıran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde kaybeden Inter, yeni teknik direktörü Cristian Chivu yönetiminde FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da kupa hedefiyle katılacak.

ARDA GÜLER İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLMAYI HEDEFLİYOR

İspanya ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımına katkı sağlamaya çalışacak.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle başarısız geçen sezonu unutturmayı amaçlayan Madrid ekibi, Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan) ve Pachuca (Meksika) ile karşılaşacak.

Madrid ekibinde ilk 11'in değişmez parçalarından biri olmayı hedefleyen Arda, geride kalan sezon 43 maça çıkarak 5 gol kaydetti.

KENAN YILDIZ JUVENTUS'UN BAŞARISI İÇİN TER DÖKECEK

Milli futbolcu Kenan Yıldız, eski günlerini arayan İtalya temsilcisi Juventus'un başarısı için FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Juventus, G Grubu'nda Manchester City (İngiltere), Wydad (Fas) ve Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) ile mücadele verecek. Bu sezon Juventus'ta 48 karşılaşmaya çıkan Kenan, 9 golle oynadı. Manchester City'den ayrılması gündeme gelen İlkay Gündoğan ise takımda kalması durumunda Kenan Yıldız'ın da kadrosunda yer aldığı Juventus'a rakip olacak.

BENFICA KEREM VE ORKUN'A GÜVENİYOR

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarı hedefleyecek. Benfica, C Grubu'nda Bayern Münih (Almanya), Boca Juniors (Arjantin) ve Auckland City (Yeni Zelanda) ile karşılaşacak.Bu sezon takımın önemli kozları arasında bulunan Kerem Aktürkoğlu, 49 maçta 16 gol, Orkun Kökçü ise 51 karşılaşmada 12 gol attı.

DENİZ GÜL PORTO'DA FORMA BEKLEYECEK

Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosunda bulunduran Portekiz ekibi Porto ise A Grubu'nda Palmeiras (Brezilya), Al Ahly (Mısır) ve Inter Miami (ABD) ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan sezon Porto'da çoğu sonradan oyuna girdiği 22 maçta görev alan genç futbolcu, 2 gol buldu.

TURNUVADA FORMA GİYECEK TÜRK YILDIZLAR

Organizasyonda birçok yıldız futbolcu sahne alacak. Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Vinicius Junior, Bayern Münih'te Harry Kane, Inter Miami'de Lionel Messi, Manchester City'de Erling Haaland, Paris Saint-Germain'de Ousmane Dembele başta olmak üzere çok sayıda yıldız oyuncu kupada forma giyecek.

Kaynak: AA

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