Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de top koşturan birçok isim, transfer döneminde ülkemizden ayrıldı. 28 Haziran tarihi itibariyle ülkemizden ayrılan isimleri sizler için derledik.
İşte o isimler;
İsim: Fernando Muslera
Eski takımı: Galatasaray
Yeni takımı: Estudiantes
İsim: Ahmed Touba
Eski takımı: RAMS Başakşehir
Yeni takımı: Panathinaikos
İsim: Pedro Malheiro
Eski takımı: Trabzonspor
Yeni takımı: Al Wasl
İsim: Krzysztof Piatek
Eski takımı: RAMS Başakşehir
Yeni takımı: Al Duhail
İsim: Marc Bola
Eski takımı: Samsunspor
Yeni takımı: Watford
İsim: Edin Dzeko
Eski takımı: Fenerbahçe
Yeni takımı: Fiorentina
Son Dakika › Spor › 28 Haziran itibariyle Türkiye'den yurt dışına giden yıldızlar - Son Dakika
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