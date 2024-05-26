3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu büyük bir coşkuyla koşuldu

Spor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Konya Yarı Maratonu" 31 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla yapıldı.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen organizasyona; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri katıldı. Kışla Caddesi üzerinde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.10'da önce 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun, ardından da 10 kilometre koşusunun startı verildi.

" Türkiye'nin en önemli yarı maratonlarından birisi olacak"

Büyük coşkuyla startın verilmesinin ardından maratonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yarı Maratonu'nun her yıl büyüyen katılımcı sayısı ve enerjisiyle Türkiye'nin en önemli yarı maratonlarından birisi olacağını belirterek, özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirleri Hazreti Mevlana'nın şehrinde, Selçuklu'nun darülmülkünde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Yoğun katılım bizlerin bu konudaki cesaretini artırıyor"

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ve Dünya Spor Başkentliği ile İslam Ülkeleri Spor Başkentliği yapan Konya'nın bir spor şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmış şehrimizde son 3 yıldır Konya Yarı Maratonu'nu düzenliyoruz. Bu yıl geçen yıla göre neredeyse iki katı bir katılım oldu. Ben tüm sporculara başarılar diliyorum. Böyle etkinliklere olan yoğun katılım bizlerin bu konudaki cesaretini arttırıyor" diye konuştu.

Kayıt ücretleri bu yıl Gazze'ye gönderilecek

Konya Yarı Maratonunu her seferinde bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün sporcularımız hem sağlıkları için koşup hem Türkiye'ye sporun ne kadar önemli olduğunun mesajını verirken aynı zamanda iyiliğe de koşuyorlar. Selçuklu Belediyemizin SOBE, Meram Belediyemizin DOSD Meram ve Karatay Belediyemizin de Alzeimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne sponsorluk gelirlerinin bağışlarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu yıl kayıt ücretlerini de Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek ve soykırımın bir an önce sonlandırılması için Gazze'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Ayrıca bu yıl tüm katılımcılara kefiyeler dağıttık. Sporcularımız kefiyelerle koşularını gerçekleştiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya'nın bu güzel havasında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

"Maratonda birçok ulvi amaç var"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Yarı Maratonu'nun her yıl artarak geliştiğine vurgu yaparak, "Küçüğünden büyüğüne kadar hanım kardeşlerimize kadar herkesin katıldığı güzel bir organizasyon oluyor. Bu sene ilk defa DOSD Meram olarak, Down Sendromlular Yaşam Merkezi'ndeki öğrencilerimiz ve hocalarımızla beraber de katıldık. Aslında birçok ulvi amaç var. Hem otizmli çocuklarımız hem alzheimerlı yaşlılarımız hem de down sendromlu çocuklarımız için sponsorluk gelirleri var. Bununla beraber katılım ücretlerinden sağlanan gelir de yine hepimizin kanayan yarası olan Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için gönderilecek. Ben tüm katılımcılara Konya'mıza ve bu organizasyona destek verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz iyiliğe koşacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Konya'mızda yine büyük bir spor organizasyonu gerçekleşiyor. Uluslararası düzeyde binlerce sporcu bu organizasyona katıldı. Konya'mız için çok güzel bir gün. Hepimiz iyiliğe koşacağız inşallah. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi de gerçekleşmiş oluyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak Alzheimer Derneğimizle birlikte koşuyoruz bugün. Aynı zamanda buranın gelirlerinin Gazze'deki tüm mazlumlara gönderiliyor olması da gurur verici. Tüm sporculara başarılı yarışmalar diliyorum. Bu etkinlikler artarak devam edecek inşallah. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyemize ve Atletizm Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum" açıklamalarını yaptı.

"Konya'mızın iyilikte olan yarışı bugün yollarımıza da yansımış olacak"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise Uluslararası Konya Yarı Maratonunun büyük bir coşkuya sahne olduğunu belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Konya'mızın birlik-beraberliği, bütünlüğü, iyilikte olan yarışı bugün burada yollarımıza da yansımış olacak. Filistin bizim her zaman birinci önceliğimiz. O yüzden koşularda elde edilen gelirlerden Gazze'ye destek gidecek. İnşallah bir an önce oradaki sıkıntılar da son bulur. Burada aslında kazanan herkes. Yarı Maratonu Konya'mızın turizmi için de Konya'mızın kültürü için de çok önemli katkıda bulunuyor. Yarı Maratonu düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyon, ulusal ve uluslararası çapta ses getiren bir organizasyon. Bu tür organizasyonları düzenlemek kolay değil. Zor bir iş o yüzden bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na Türkiye ile birlikte 31 ülkeden 4 bin 153 atlet; otizm, down sendromu ve alzheimer farkındalığına dikkat çekmek için koştu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 10K ve 21K koşularında dereceye giren sporcular için Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol tarafından takdim edildi.

Yarışlarda ilk üçe giren isimler

21 kilometre erkekler yarışında 01: 02: 53'lük derecesiyle James Kipkogei Kipkoech birinci olurken; 01: 04: 58'lik derecesiyle Chala Dereba Kibi ikinci; 01: 06: 15'lik derecesiyle Sang Benard Cheruiyot ise üçüncülük sevinci yaşadı.

21 kilometre kadınlar yarışında 01: 13: 15'lik derecesiyle Elida Jelimo Korir kürsüde birinci basamağa çıkarken; 01: 13: 45 ile Doris Jepkoech ikinci; 01: 19: 52'lik derecesiyle Nur Sena Çeto ise üçüncü oldu.

10 kilometre erkekler yarışında; 00: 33: 07'lik derecesiyle Halil Sade birincilik kürsüsüne çıkarken; 00: 33: 15'le Mehmet Kalyoncu ikinci; 00: 33: 22 Mervan Haykır da üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlar yarışında ise; 00: 38: 27'lik derecesiyle Esma Nur Yılmaz birinci; 00: 39: 05'le Dilan Çukurçam ikinci; 00: 43: 43'lük derecesiyle Özlem Işık üçüncü oldu.

10 Kilometre Koşusu ve 21 Kilometre Koşusu'nun kazananları ile ilgili detaylı bilgiye "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Yarı maraton halk koşusu ile tamamlandı

3. Uluslararası Konya Yarı Maratonu sabah koşulan 10K ve 21K koşularının ardından saat 13.30'daki Halk Koşusu ile tamamlandı. Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başlayıp biten koşuya AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları, Konya protokolü ve her yaştan binlerce Konyalı sporsever katıldı.

"Sağlıklı bir yaşam için iyiliğe yürümeye devam edeceğiz"

Halk koşusu startında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caddelerin ve sokakların araçlara olduğu kadar yayaların ve bisiklet kullanıcılarına da ait olduğunu hatırlatarak, "Sizlerin bu büyük katılımı bizleri şehirde bu tür etkinlikleri yapma konusunda çok fazla cesaretlendiriyor. İnşallah Konya'nın sokaklarında hep beraber yürüyeceğiz, hep beraber bisiklet kullanacağız. Sağlıklı bir yaşam için iyiliğe yürümeye devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine ye verdi.

Başkan Altay'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Spor Konya Halk Oyunları ekibinden oluşan öğrenciler tarafından Filistin'e destek için oynanan dabke dansı duygusal anlar yaşattı.

Sporcular teşekkür etti

Konya'ya çeşitli ülkelerden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek maratona katılan sporcular da böyle güzel bir etkinlik vesilesiyle Konya'da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - KONYA