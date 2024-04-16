5 yaşındaki oğluna milyonluk araç aldığı konuşulan Kenan Sofuoğlu: Araba bizim değil

salihb:

Bu kadar zenginlerin çok olduğu bir ülkede benim vatandaşlarımın bazıları pazar alanlarında tezgah altlarından ürün toplamaya kalkıyorsa bu suç başımızdakiler ve bizlerin. Allah verdiği her bir kuruşun hesabını soracaktır elbet.

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Anakin: Adama bak , zengin olmak suç mu ? zekâtını veriyordur sen merak etme . nasıl bir kıskançlık var . MV maaşını bile cebine almıyor ki onun için yemek parası . boş konuşmayın 30 52

Korul Nuri: Hayran oldugum zekalar.Sonunu basina baglayan zeka. 13 9

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